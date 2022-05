HS:n tietojen mukaan jääkiekkolippujen vastaanottaminen on herättänyt ihmetystä myös poliisin sisällä.

Suomen Jääkiekkoliitto on antanut Helsingin poliisilaitokselle huomattavan määrän ilmaisia lippua jääkiekon MM-kisaotteluihin.

Helsingin poliisipäällikkö Lasse Aapio vahvistaa HS:n tiedot. Hän kertoo, että poliisilaitos sai yhteensä 1 200 lippua Helsingissä pelattaviin alkusarjan otteluihin numeroimattomille paikoille.

Aapion käsityksen mukaan kyse on perinteestä. Lippuja on annettu myös muille sidosryhmille kuin poliisille.

”Tietenkin täytyy olla tässä maailmassa tarkkana näiden asioiden tiimoilta. He [Jääkiekkoliitto] varmasti tarkoittavat hyvää, mutta tietysti tämä voidaan tulkita myös toisella tavalla.”

Lipuista on ilmoitettu henkilöstölle yleisviestillä, ja halukkaat ovat voineet käydä hakemansa niitä.

Halvimman eli 12 euron lippukategorian mukaan laskettuna poliisi­laitoksen työntekijöiden saama etu olisi yhteensä lähes 14 500 euroa.

Poliisilla on toimivaltaa yleisö­tilaisuuksien suhteen, sillä se voi viranomaisena antaa turvallisuuteen liittyviä ohjeita ja määräyksiä järjestäjille.

Poliisi voi myös tarvittaessa estää tai keskeyttää tilaisuuden tai määrätä sen päättymään.

HS:n tietojen mukaan jääkiekkolippujen vastaanottaminen on herättänyt ihmetystä myös poliisin sisällä. Pelkona on, että käytäntö vaarantaa viranomaisen objektiivisuuden ja riippumattomuuden ja voi asettaa tapahtuma­järjestäjät eriarvoiseen asemaan suhteessa viranomaiseen.

Poliisipäällikkö Aapiolle tilanne tuli yllätyksenä, sillä hän oli lomalla huomatessaan viestin ilmaisista lipuista.

Olisitko toivonut, että asia olisi käytetty kauttasi?

”Olisi ollut hyvä, että asia olisi mietitty.”

Yksittäisten konstaapeleiden kannalta ongelmaa ei hänen mielestään ole, sillä he eivät käytä asiassa päätösvaltaa.

”Sinänsä tämä ei liity meidän linjaamme, miten johdetaan, seurataan tai valvotaan yksittäisen liiton tapaa suoriutua yleisötapahtumista.”

Helsingin poliisipäällikkö Lasse Aapio.

Jääkiekon MM-kisojen pääsihteeri Heikki Hietanen kertoo HS:lle, että ilmaisten lippujen taustalla on ollut halu vahvistaa yhteisöllisyyttä kisojen ”making miracles” -teeman alla.

”Olemme halunneet tehdä yhteistyötä eri yhteisöjen, myös viranomaisten, kanssa. Poliisi on ollut yksi yhteistyö­kumppanimme.”

Hietasen mukaan Venäjän poisjäänti kilpailusta on aiheuttanut hankaluuksia yleisön saamisessa Helsingissä järjestettäviin otteluihin. Poliisi on saanut ilmaiseksi noin 50 lippua sellaisiin otteluihin, joihin liput ovat menneet huonommin kaupaksi.

Hietasen mukaan pääsääntöisesti kyse on ollut 12 euron lipuista.

”On tärkeää, että hallissa on ihmisiä ja hyvä tunnelma. Tämä on tällainen hyvän tahdon ele yhteistyötaholle.”

”Totta kai ymmärrämme, että jos antaisimme niitä tietyille henkilöille tarkoituksella, mutta tämä on kohdistettu koko laitokselle.”

Ajattelette, että viranomaiselle voi antaa ilmaisia lippuja silloin, kun niitä annetaan otteluihin, jotka eivät ole niin kiinnostavia?

”Sanon vielä kerran, että me haluamme halleihin väkeä ja tunnelmaa. Ja on lähestytty laitosta, että on mahdollisuus tarjota koko henkilökunnalle tämä etu.”

Sanoit, että tämä liittyi Venäjän poisjääntiin ja kisatapahtumien veto­voimaan. Olette kuitenkin antaneet lippuja myös aikaisempina vuosina?

”En ole itse ollut mukana aikaisempina vuosina. Käsitykseni on, että näin on saattanut aikaisempina vuosina olla.”

Otteluita pelataan myös Tampereella.

”Tämä [ilmaisten lippujen] mahdollisuus on rajoittunut Helsinkiin. Toki muuta yhteistyötä on poliisin kanssa Tampereellakin ihan tavanomaisesti tehty.”

Hietasen mukaan lippuja on annettu myös kaupungeille, kouluille, Hope ry:lle ja lastensuojelu­toimijoille.

HS kysyi valtiovarainministeriöstä valtionhallinnon kehittämisosaston osasto­päälliköltä Juha Sarkiolta, mitä mieltä hän on poliisilaitoksen vastaanottamista lipuista.

Sarkio viittaa hänen osastollaan laadittuun ohjeeseen, jossa pääsylippujen vastaanottamiseen suhtaudutaan ”yleensä aika rajoittuneesti”. Viranomaisen täytyy hyvin huolellisesti harkita tilaisuuksia, joihin muut ihmiset joutuvat normaalisti ostamaan pääsylipun.

Lisäksi asian arviointiin vaikuttaa viranomaisen rooli suhteessa edun antajaan eli tässä tapauksessa poliisin rooliin lupaviranomaisena.

”Jos viranomaisella on valvonta­velvollisuus, ohjeissa on todettu, että tulisi suhtautua kielteisesti. Tulisi pidättäytyä jokseenkin kaikista etuuksista.”

”Jos minulta kysyttäisiin, vastaukseni olisi, että tällaista etua ei tulisi ottaa vastaan.”

Ottelulippu ei Sarkion mukaan muodosta yksittäisille virkamiehille rikos­oikeudellisesti lahjomaa, koska etua ei ole kohdennettu yksittäisille virkamiehille.

Poliisilaitoksen johto itse määrittelee linjansa asiassa, Sarkio korostaa. Hän kehottaa kuitenkin poliisilaitosta miettimään, miksi juuri lupa­viranomaiselle tarjotaan ilmaisia lippuja.

”Viranomaisen täytyy miettiä, mikä se syy on. Ja muodostaako se yleisön silmissä luotettavuuskysymyksen.”