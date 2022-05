Suojelupoliisin päällikön Antti Pelttarin mukaan Suomen päätös hakea Naton jäsenyyttä saattoi yllättää Venäjän.

Suojelupoliisin mukaan merkkejä Venäjän voimakkaasta informaatiovaikuttamisesta tai kyberhyökkäyksistä Suomea vastaan ei ole toistaiseksi nähty. Tästä huolimatta Venäjän vaikuttamisen uhka säilyy.

Supon päällikkö Antti Pelttari kirjoittaa maanantaina julkaistussa kolumnissaan, että Suomen käynnistämä Nato-keskustelu ja sen eteneminen jäsenyyden hakemiseksi saattoivat nopeudellaan yllättää Venäjän hallinnon.

Maaliskuussa Supo arvioi Venäjän vaikuttamisyritykset suurimmaksi uhaksi Suomen kansalliselle turvallisuudelle. Tuolloin arviona oli, että Venäjä tulisi todennäköisesti kohdistamaan Suomeen kyber- ja informaatio-operaatioita vaikuttaakseen Suomen Nato-päätökseen.

Pelttarin mukaan Venäjän vaikuttamiselle tyypillistä on pyrkimys yllätyksellisyyteen.

”Venäjä saattaa erilaisilla keinoilla pyrkiä häiritsemään suomalaisten arkea, esimerkiksi jokin verkkopalvelu voi olla tilapäisesti pois käytöstä. Tällaisiin palvelunestohyökkäysten aiheuttamiin häiriöihin on varauduttu hyvin eikä niistä aiheudu pysyvää vahinkoa.”

Esimerkiksi maaliskuussa Suomen itärajalla havaittiin gps-häiriötä. Tutkijan mukaan niiden takana oli Venäjä.

Vaikuttamista voidaan Suomen lisäksi kohdistaa myös Pelttarin mukaan muihin Nato-maihin, joiden pitää vielä vahvistaa Suomen jäsenyys.

Verkkohyökkäysten lisäksi Venäjä voi yrittää yhä edelleen kohdistaa Suomeen informaatiovaikuttamista, jolla pyritään luomaan ja vahvistamaan yhteiskunnallisia jakolinjoja.

Supon mukaan tällä hetkellä käynnissä oleva inflaation kiihtyminen ja elinkustannusten nousu voi lisätä väestön eriarvoisuuden kokemuksia. Venäjä voi yrittää hyötyä tilanteesta.

Negatiivinen uutisointi Suomeen liittyen on Supon mukaan lisääntynyt Venäjän mediassa jonkin verran kevään aikana. Supon odotuksena on, että tämä kehitys saa jatkoa. Keskustelussa on esimerkiksi nostettu esille toisen maailmansodan historiaan ja Suomeen liittyvät sepitetyt tarinat.

”Samoin todennäköisesti väitetään, että suomalaiset päättäjät eivät noudata kansan enemmistön näkemysten mukaista politiikkaa. Tällainen uutisointi on tarkoitettu ensisijaisesti venäläiselle yleisölle, jonka mielikuvaa Suomesta halutaan heikentää”, Pelttari kirjoittaa.

Vaikuttamisen tavoitteena on Supon mukaan luoda pelkoa ja epävarmuutta yhteiskuntaan.