Paras sovitus rikoksesta on korvaus uhrille, mutta rangaistus on plussaa, sanoo uusi valta­kunnan­syyttäjä Ari-Pekka Koivisto

Valtakunnansyyttäjänä aloittavasta Ari-Pekka Koivistosta piti tulla sotilas, mutta väittelyjen häviäminen lakia opiskelleelle kämppäkaverille johdatti hänet juristin uralle. Nyt rikosvastuun toteuttaminen tuntuu omalta alalta.

Uudeksi valtakunnansyyttäjäksi nimitetyllä Ari-Pekka Koivistolla on yli kahdenkymmenen vuoden kokemus syyttäjänä.

”Kuule, poika: kun tulee virka, niin tulee järki.”

Tämän verran perehdytystä Ari-Pekka Koivisto sai eläkkeelle jääneeltä nimismieheltä, kun hän oli 1980-luvun lopulla aloittelemassa koti­paikka­kuntansa Kankaanpään kesävallesmannina. Työhön kuuluivat nimismiespiirin syyttäjän, voudin ja kihlakunnan korkeimman poliisin tehtävät.

Järkeä on ilmeisesti tullut, sillä nyt Koivistolle on annettu korkea virka. Tasavallan presidentti nimitti 57-vuotiaan Koiviston toukokuussa maan ylimmäksi syyttäjäksi. Hän aloittaa lokakuussa, kun edeltäjä Raija Toiviainen jää eläkkeelle.

Syyttämisen makuun Koivisto pääsi jo opiskeluaikanaan. Apulaisnimismiehen pestin lisäksi hän oli kesäsyyttäjänä Kotkassa ja Lappeenrannassa.

Syyttäjäksi pääsi silloin aika pienillä meriiteillä, Koivisto siunailee. Juttujaan hän kuvailee helpoiksi ”kesäpoikien jutuiksi”.

Myös yksinkertaisessa jutussa voi kuitenkin tulla eteen visaisia pulmia. Näin kävi, kun Koivisto ”kesäpoikana” syytti miestä kahdesta törkeästä rattijuopumuksesta. Mies oli jäänyt alkuiltapäivästä kiinni Kotkan meripäivillä, ja verikokeiden jälkeen sama mies tavattiin uudelleen ratista.

Törkeitä rattijuopumuksia oli puolustuksen mielestä vain yksi, koska molemmat ajot liittyivät samaan humalaan.

”Kyllä minäkin tunnen erään kylänmiehen, joka on ollut 20 vuotta yhtä kyytiä humalassa, joten missä se raja kulkee?” Koivisto kyseli.

Hän voitti. Mies tuomittiin kahdesta törkeästä rattijuopumuksesta.

Kuka? Ari-Pekka Koivisto Syntynyt vuonna 1964 Kankaanpäässä.

Valmistui oikeustieteen kandidaatiksi 1990 Helsingin yliopistosta.

Syyttäjänä Vantaalla 1997–2002, valtionsyyttäjänä 2003–2011.

Rajavartiolaitoksen esikunnan oikeudellisen osaston päällikkö 2011–2019.

Oikeusministeriön kriminaalipolitiikka- ja rikosoikeusosaston päällikkö 2020–2022.

Harrastaa suunnistusta, hiihtoa, maastopyöräilyä, metsästystä ja metsätöitä.

Hiihti viime talvena yhteensä 1 275 kilometriä. Tavoite oli 1 500 kilometriä.

YK-rauhanturvaaja ja reservin majuri.

Puoliso anestesian erikoislääkäri ja lääketieteen tohtori.

Koivisto ei kertomansa mukaan ole innostunut syyttämisestä syyttämisen takia, mutta rikosvastuun toteuttaminen tuntuu omalta.

”Jos on tehty pahaa ihmisiä ja suomalaista yhteiskuntaa vastaan, kyllä se täytyy sovittaa. Paras sovitus on se, että uhri saa vahingonkorvauksen ja aidon tunteen oikeudenmukaisesta kohtelusta. Joskus sekin riittää, että näkee syytetyn aidosti katuvan. Rangaistus on sitten järjestelmän tuottamaa plussaa.”

Rikosvastuu voisi Koiviston mielestä toteutua Suomessa paremminkin. Suurin ongelma on, että jutut ovat entistä vaikeampia ja nimenomaan vaativien juttujen määrä on kasvanut nopeasti.

”Voisi kuvitella, että juridiikka on samankaltaista, mutta eipä vain ole. Rikokset ylittävät nykyisin rajoja ja tapahtuvat nettiympäristössä. Kotisohvalta on käsittämättömän helppoa monistaa petoksia niin, että jäykkä suomalainen rikosprosessi on ongelmissa.”

Suomalaisessa rikosprosessissa uhri on koko ajan mukana. Kun uhreja alkaa olla jopa tuhansia, järjestelmä sakkaa. Yhtenä esimerkkinä Koivisto mainitsee psykoterapiakeskus Vastaamon tapauksen.

Koiviston mielestä käsipareja on yksinkertaisesti liian vähän niin poliisissa ja syyttäjillä kuin tuomioistuimessakin. Hän varoittaa eroosioefektistä.

”Haluamme, että rikosvastuu toteutuu oikeudenmukaisesti, tehokkaasti ja laadukkaasti. Kun siihen tulee vuosien viive, se vaikuttaa kaikkiin näihin. Kun eroosio pääsee pahaksi, se jäytää koko oikeusjärjestelmää.”

Vaarana on, että ihmiset eivät enää tee rikosilmoituksia, jos he eivät luota oikeusjärjestelmään, Koivisto sanoo. Silloin on riski, että kansalaiset alkavat käyttää vääriä ”ulkoprosessuaalisia keinoja”.

Hyvä ulkoprosessuaalinen keino on sovittelu, jonka lämpimäksi kannattajaksi Koivisto tunnustautuu. Se keventää rikosprosessia.

Huono keino taas on omankädenoikeuden käyttö. Se tarkoittaa yleensä uusia rikoksia, Koivisto varoittaa.

” Mieleenpainuvimmaksi tapauksekseen Koivisto nimeää teollisuussukuun kuuluvan naisen sieppauksen vuonna 2009.

On melkoista sattumaa, että Koivistosta ylipäänsä tuli juristi. Nuorena hänelle oli päivänselvää, että hän seuraisi isänsä jalanjälkiä sotilaaksi.

Koivisto kasvoi omien kuvailujensa mukaan tykkien jyskeessä, Niinisalon varuskunnassa Kankaanpäässä. Reserviupseerikoulun jälkeen hän jäi armeijaan kesävänrikiksi – ja sitten syysvänskäksi ja talvivänskäksi.

”Tämä aika osoitti, että kyllä minä tästä tykkään, mutta on tämä vähän liian helppo ratkaisu.”

Niinpä Koivisto suuntasi Helsinkiin ja valtiotieteelliseen tiedekuntaan, mukanaan opintolainaa ja repullinen vaatteita.

Koiviston päätymisestä juristiksi pitää syyttää – Koiviston mukaan nimenomaan syyttää – nykyistä käräjätuomaria Antti Vuorenmaata. Koivisto huomasi häviävänsä kaikki oikeudelliset väittelyt kämppäkaverilleen. Lisäksi hän havahtui siihen, ettei valtiotieteellisestä tiedekunnasta varsinaisesti valmistu mihinkään.

Niinpä Koivisto otti uuden suunnan ja luki itsensä juristiksi.

Koivisto on nähty syyttäjänä monessa mediahuomiota saaneessa oikeusjutussa, kuten pesäpallon sopu­peli­oikeuden­käynneissä ja Haka-konsernin konkurssipesän jälkiselvittelyissä.

Mieleenpainuvimmaksi tapauksekseen Koivisto nimeää teollisuussukuun kuuluvan naisen sieppauksen vuonna 2009.

Sieppaaja kidnappasi naisen tämän kotoa Helsingistä, kuljetti isossa laatikossa Turkuun ja piti tätä yli kaksi viikkoa panttivankina turkulaiseen asuntoon rakentamassaan vankikopissa. Lunnaiksi sieppaaja vaati – ja myös sai – kahdeksan miljoonaa euroa.

Helsingin poliisi selvitti rikoksen ripeästi. Nainen vapautettiin, ja rahat saatiin takaisin lähes viimeistä euroa myöten.

Koivisto ei aluksi ollut uskoa, että taitavasti junaillun sieppauksen takana on vain yksi tekijä. Kun epäilty vieläpä oli arvostetussa instituutiossa Turun yliopistossa työskentelevä juristi, Koivisto epäili koko juttua lavastetuksi.

”Ei kuitenkaan tarvinnut kauan asioihin perehtyä, kun tuli vakuuttuneeksi asiasta.”

” ”En, en kyllä yhtään tuntenut sääliä.”

Silloiselta valtakunnansyyttäjältä Matti Kuusimäeltä Koivisto sai ohjeen ajaa juttua mahdollisimman kovaa. Suomalaiseen yhteiskuntaan oli lähetettävä selkeä viesti.

Käräjäkäsittelyä Koivisto kuvaa oudoksi kokemukseksi.

”Kun aloitin pääkuulustelun, kolmannen kysymyksen kohdalla syytetty alkoi itkeä. Se ei ollut mitään pientä tihrustamista vaan kunnon parkumista. Haastattelu loppui siihen. Hän ei pystynyt oikein vastaamaan mihinkään kysymykseen.”

Tunsitko sääliä?

”En, en yhtään kyllä tuntenut sääliä. Kun kävi siellä vankikopilla ja näki valokuvat ja viestit [uhrin] vanhemmille, kyllä säälin tunteet olivat kaukana.”

Helsingin käräjäoikeus teki katselmuksen Turkuun sieppaajan rakentamaan vankikoppiin. Koppi on nykyään keskusrikospoliisin rikosmuseossa Vantaalla.

Juuri vankikoppiin tehty katselmus oli järisyttävä kokemus. Ennen katselmusta Koivisto oli käynyt katsomassa koppia poliisien kanssa.

”Mukana ollut [silloinen] apulais­valtakunnan­syyttäjä Jorma Kalske sanoi silloin, että jos saat tuomarit istumaan tuonne vankikoppiin edes hetkeksi, niin se on kolme vuotta lisää välittömästi.”

Ja Koivistohan sai. Jutun puheenjohtaja, Helsingin käräjäoikeuden silloinen laamanni Eero Takkunen, ei mennyt koppiin, mutta naistuomarit kävivät istumassa ahtaassa ja kuumassa kopissa, Koivisto muistelee.

”Siinä pantiin vankikopin kantta kiinni ja minä sanoin, että 14 vuorokauden kuluttua nähdään. Kyllä sieltä aika totisia naistuomareita kopista tuli.”

Syyttäjien kahvipöytäkeskusteluissa Koivisto veikkaili kuuden vuoden vankeutta. Yllätys oli melkoinen, kun tuomio tuli: yhdeksän vuotta vankeutta muun muassa panttivangin ottamisesta ja törkeästä pahoinpitelystä

”Hän sai henkirikostuomion, suunnilleen saman, mikä olisi tullut taposta.”

Tuomio jäi lainvoimaiseksi. Syyttäjällä ei ollut mitään syytä valittaa siitä, eikä mies itsekään vienyt juttua hovioikeuteen.

Kun juttu oli ohi, posti toi lisää näyttöä. Turun yliopistolle tuli miehen nimellä osoitettu paketti. Yhdessä poliisin kanssa Koivisto päätti avauttaa paketin. Siellä oli setelinlaskemiskone.

”Kyllähän konetta tarvitsi, kun oli kaksi lätkäkassillista seteleitä. Poliisin kanssa pohdittiin, että jos olisi ollut näytön kanssa ongelmaa, tuo olisi ollut viimeinen niitti.”

Juttu on jäänyt Koiviston mieleen myös siksi, että yhteistyö Helsingin poliisin kanssa sujui täydellisesti.

Saavutus ei ollut pieni, koska Koivisto oli siihen aikaan monelle helsinkiläis­poliisille punainen vaate. Hän oli ollut tutkinnan­johtajana silloiseen huumepoliisin päällikköön Jari Aarnioon ja hänen alaisiinsa kohdistuneessa ensimmäisessä virka­rikos­jutussa.

Kun Koivisto nimettiin sieppausjutun syyttäjäksi, hän sai Helsingin poliisista viestin, että ”yhteistyö tulee olemaan vaikeaa”.

”Viesti taisi olla, että luottamusta ei ole. Tämänkaltaisen juovan se Aarnio ykkönen teki.”

Jos yhteistyö sieppausjutussa sujuikin mallikkaasti, ensimmäiseen Aarnio-tutkintaan vuonna 2007 oli vaikea saada koottua edes tutkintaryhmää. Vapaaehtoisten käsiä ei noussut hirveästi, Koivisto kuvailee.

”Aarnion maine oli kahtalainen: hän oli osaavan mutta myös pelottavan poliisin maineessa. Aika moni huomasi, että jos oli Aarnion kanssa eri mieltä, Aarnion kengän kuva oli kyllä selässä.”

Tämän Koivisto sai kokea itsekin. Tutkinnan aikana Aarnio ja muut epäillyt tehtailivat tutkintapyyntöjä ja kanteluita Koivistosta ja muusta tutkintaryhmästä.

”Kantelut ja tutkintapyynnöt aiheuttivat sen, että tutkijat innostuivat: mihin ihmeeseen me olemme osuneet. Jos tutkittavana on rehellistä toimintaa, jokainen luottaa tehtävään esitutkintaan.”

” ”Minulla on iso sieto, minua saa arvostella.”

Tutkinta tussahti lopulta suutariksi, ja vain parin poliisin todettiin syyllistyneen pieneen virkarikokseen.

Koivistolle ei silloin tullut tunnetta, että Aarnio voisi piilotella jotain isompaa.

”Ei. Jos näin olisi ollut, olisin mennyt tileille.”

Tällä Koivisto tarkoittaa, että hän olisi tutkinut Aarnion pankkitilit. Tämä tehtiin vasta vuonna 2013, kun Aarniosta aloitettiin uusi esitutkinta. Tilitiedot johdattivat totuuden jäljille, ja Aarnio tuomittiin lopulta 13 vuodeksi vankeuteen muun muassa törkeistä huumerikoksista.

Aarnio-tutkinta ja muut poliisiin kohdistuneet tutkinnat eivät Koiviston mukaan enää aiheuta kitkaa poliisin kanssa. Hän luonnehtii välejään poliisijohtoon hyviksi ja luottamuksellisiksi.

Hänelle itselleenkään ei jäänyt mitään hampaankoloon, vaikka Aarnion ja alaisten antama kyyti oli kovaa.

”Minulla on iso sieto, minua saa arvostella. Mitä korkeammassa virassa on, sitä enemmän pitää sietää itseensä kohdistuvaa arvostelua, joka voi olla joskus asiatontakin. Sananvapaus on itsessään arvo.”

Sananvapausrikokset ovat kokonaisuus, johon Koivisto aikoo nyt paneutua. Siihen on uutta virkaa koskeva syy: ainoastaan valtakunnansyyttäjällä on valta nostaa syyte virallisen syytteen alaisista sanan­vapaus­rikoksista. Aluesyyttäjä ei siis voi itsenäisesti nostaa syytettä esimerkiksi kiihottamisesta kansanryhmää vastaan, jos se on tehty julkaistulla viestillä.

Koivisto olisi valmis muuttamaan lakia ja luopumaan tästä poikkeuksellisesta syytejärjestelystä.

”Valtakunnansyyttäjä voisi ohjeistaa syyttäjiä tunnistamaan sananvapauden kannalta merkittävän rikosasian ja ohjaamaan sen valtakunnansyyttäjälle. Vähäiset rikosasiat eivät ensi vaiheessa kuulu valta­kunnan­syyttäjälle.”

Sananvapauden kaksoissisareen, julkisuuteen, Koivisto sanoo suhtautuvansa vakavasti. Salaaminen pitää rajoittaa vain välttämättömään.

”Vain se on salaista, mikä todellakin on lain mukaan salaista. Viranomaisella on näyttötaakka. Julkisuus on pääsääntö, joten kun lähdetään jotain salaamaan, sen pitää olla hyvin perusteltu.”

Koiviston edellisessä työpaikassa Rajavartiolaitoksen esikunnan oikeudellisen osaston päällikkönä oli paljon asioita, jotka liittyivät sotilaalliseen maanpuolustukseen ja rajaturvallisuuteen. Salaisia asioita siis on, mutta perusteiden täytyy kestää.

”Jos itsellä herää ajatus, että voisiko tämä sittenkään olla salaista, ollaan jo aika pitkällä sitä tietä, ettei se kyllä ole salainen. Salassa pidettävät asiat ovat kokeneelle virkamiehelle aika pässinselviä.”

” ”Meillä on kriisin edellyttämä hätävara koko ajan.”

Koivistolla on kokemusta myös äärimmäisen suuresta julkisuudesta. Hän oli vuonna 2004 syyttämässä silloista kansanedustajaa Tony Halmetta (ps) tämän kesäöisestä ammuskelusta ja muista rikoksista.

Istunto oli Suomen ensimmäinen lähes kokonaan televisioitu oikeudenkäynti. Koivisto ei ilahtunut televisioinnista, mutta käräjäsalin imussa kameroita ei lopulta edes huomannut.

Ennen istuntoa Koivisto tapasi Halmeen käräjäsalin ulkopuolella.

”Kun tulin aamulla aulaan, väkeä oli hirvittävästi. Ainoa paikka, joka oli vapaana, oli Halmeen vieressä. Siinä me sitten istuttiin ja käteltiin. Totesin, että aika iso mies. Kun huudettiin partit saliin, Halme katsoi minua ja sanoi: ’Avustajat kehästä.’ Sitten mentiin.”

KoivistON intohimoihin kuuluvat metsätyöt omissa metsissä. Hän omistaa toistasataa hehtaaria metsää Satakunnassa ja Lapissa.

”Painan moottorisahan ja raivaussahan kanssa metsään aina kun mahdollista. Pidän tarkkaa huolta siitä, että metsät kasvavat hyvin ja monimuotoisesti ja että metsän asukkaiden on hyvä olla. Metsä on eläinten koti.”

Kaverina moottorisahaa huudattamassa on usein puoliso. Kun vaimo väitteli lääketieteen tohtoriksi, Koivisto osti hänelle naismetsurin ammattivarusteet ja moottorisahan.

Puoliso ilahtui, Koivisto vakuuttaa.

Koivisto myös metsästää, marjastaa ja sienestää.

”Sitten kun marja- ja sienikausi alkaa, haemme luonnosta kaiken, mikä on hyvää ja ravitsevaa.”

Teillä on iso pakastin?

”Meillä on monta isoa pakastinta. Meillä on kriisin edellyttämä hätävara koko ajan.”