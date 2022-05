Matkailu on piristynyt, mutta saksalaisperhe aikoo Suomeen vasta syksyllä, ”jos Putin sallii”

Itärajalla matkailuyrittäjänä toimiva Jukka Heikkonen huomaa ulkomaisten turistien puutteen varauskirjassaan. Suomen matkailulla on silti yksi valttikortti, joka monilta muilta Venäjän naapurimailta puuttuu.

Venäjän rajan tuntumassa toimiva matkailuyrittäjä Jukka Heikkonen on saanut asiakkailtaan kyselyitä, uskaltaako Suomeen kesällä tulla. Kuvassa Punkaharjun vesistömaisemia.

Tuleva matkailukesä näyttää vielä jokseenkin epävarmalta, kertoo matkailuyrittäjä yrittäjä Jukka Heikkonen.

Heikkonen omistaa Punkaharjulla mökkejä vuokraavan Tynkkylän lomaniemen, joka sijaitsee suunnilleen 20 kilometrin päässä Venäjän rajasta, jos etäisyys mitataan linnuntietä pitkin.

Monet ulkomaalaiset asiakkaat ovat kevään aikana pohtineet, uskaltavatko he matkustaa Suomeen, kertoo Heikkonen. Muutamat asiakkaat ovat peruuttaneet tulonsa tai kertoneet pohtivansa varauksen tekemistä vielä.

”Kukaan ei ihan suoraan ole perunut [Venäjän pelon takia]. Eräs saksalainen perhe sanoi, että he tulevat syksyllä, jos Putin sallii.”

Matkailuyrittäjä Jukka Heikkosen mukaan varauksia ovat nyt tehneet asiakkaat, jotka ovat jo aiemmin vierailleet Tynkkylän lomaniemessä. Ulkomailta tulee muutamia saksalaisia ja sveitsiläisiä perheitä, kertoo Heikkonen.

Alkukesän varauskalenteri alkaa Heikkosen mukaan näyttää hyvältä, sillä monet kotimaan matkailijat intoutuivat mökkeilemään korona-aikana.

”Mutta elokuu näyttää tällä hetkellä vielä tavallista hiljaisemmalta, kun eurooppalaisia ei juurikaan ole tulossa. Silloin on tavallisesti tullut saksalaisia ja muita.”

Venäläiset ovat perinteisesti olleet iso asiakasryhmä itärajalla, mutta koronapandemian myötä heidän matkailunsa Suomeen tyrehtyi.

Monet Heikkosen venäläisasiakkaat ovat käyneet lomaniemessä jo useiden vuosien ajan. Venäläiset ovat tehneet varauksia myös tälle kesälle, mutta on epäselvää, pääsevätkö he tulemaan.

”Viimeksi olin yhteydessä yhteen venäläisperheeseen, jolla on ensi elokuussa varattu viisi mökkiä kahdeksi viikoksi. Kyselin, että voinko vapauttaa niitä myyntiin muille. He sanoivat selvittelevänsä asiaa.”

Heikkosella on kaikesta huolimatta luottamusta tulevaan matkailukesään.

”Onneksi itselläni on suomalaisia vakioasiakkaita niin paljon, että vielä ei kovin suurta hätää ole.”

Matkailu on selkeästi piristynyt, sanoo Visit Finlandin johtaja Kristiina Hietasaari.

”Olosuhteisiin nähden minun mielestäni tässä vaiheessa näyttää vielä aika hyvältä.”

Visit Finland on Hietasaaren mukaan kevään aikana saanut monia yhteydenottoja matkanjärjestäjiltä, jotka ovat kyselleet, onko Suomeen turvallista matkustaa.

”Varsinkin silloin, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan helmikuussa, mutta pikkuhiljaa kyselyt toki vähenivät.”

Suomen matkailun kaksi tukijalkaa ovat jo pitkään olleet Venäjä ja Aasia, sanoo Hietasaari. Kummastakaan ei Hietasaaren mukaan odoteta suuria turistimääriä kesäksi.

Aasia on edelleen koronapandemian lamauttama. Lisäksi Aasiasta tulevat lentokoneet joutuvat kiertämään Venäjän sen ilmatilan ollessa suljettuna eurooppalaisilta lentoyhtiöiltä, mikä lisää matka-aikaa ja lentolippujen hintoja. Matkailu Venäjältä Suomeen on monesta syystä hankalaa, sanoo Hietasaari. Suomi ei esimerkiksi hyväksy Venäjällä annettua Sputnik-rokotetta.

”Onhan tämä meidän volyymille ihan hirvittävän suuri takaisku. Vuositasolla puhutaan sellaisesta yli miljardin euron menetyksestä, jos ajatellaan pelkästään näitä kahta markkinaa.”

Nyt Suomi joutuu käymään kovaa kilpailua matkailijoista Euroopan sisällä ja Yhdysvalloissa.

”Kyllähän ihmisillä on kymmeniä paikkoja, joiden välillä he arpovat, että minne seuraavaksi lähtisi lomalle. Se tarkoittaa sitä, että Suomea pitäisi pystyä markkinoimaan aivan hirveän paljon näkyvämmin, että erottuisimme kaikesta muusta tarjonnasta.”

Hietasaari ei uskalla arvioida, miten paljon ulkomaisia turisteja Suomeen voisi tänä kesänä saapua. Lentoja kesälle on tähän mennessä myyty noin 40 prosenttia vähemmän kuin matkailun ennätysvuonna 2019.

”Se ei kuitenkaan anna ihan täyttä kuvaa, koska tässä puhutaan vain lentomatkailusta”, sanoo Hietasaari ja lisää, että viime vuosina moni on lähimatkaillut Suomeen autoilla ja laivoilla.

”Me emme kärsi tästä tilanteesta niin paljon kuin esimerkiksi Baltian maat ja Itä-Euroopan maat, koska niiden historia Venäjän kanssa on paljon vahvempi. Me hyödymme siitä, että Suomi tunnetaan Pohjoismaana, vaikka meillä on yksi pisimmistä maarajoista Venäjän kanssa.”