Nykyistä, 15 vuotta vanhaa lastensuojelulakia on vuosien varrella paikattu useilla pistemäisillä muutoksilla. Laki on koettu pirstaleiseksi ja vaikeatulkintaiseksi.

Lastensuojelun lainsäädäntö uudistetaan. Lain kokonaisuusuudistusta aletaan valmistella vielä tällä hallituskaudella.

Nykyinen lastensuojelulaki on vuodelta 2007. Sitä on vuosien varrella paikattu useilla pistemäisillä muutoksilla. Laki on koettu pirstaleiseksi ja vaikeatulkintaiseksi.

Lain tavoitteena on ollut ehkäistä sijaishuollon tarvetta varhaisen vaiheen tuella. Tavoitetta ei ole kyetty saavuttamaan, kertoi sosiaali- ja terveysministeriön (STM) lasten ja nuorten yksikön johtaja Anna Cantell-Forsbom lakiuudistusta käsitelleessä tiedotustilaisuudessa keskiviikkona.

Sen sijaan lastensuojelun tarve on kasvanut ja kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten määrä on lähes kaksinkertaistunut vuosituhannen alusta. Vuonna 2020 sijoitettuna oli lähes 20 000 lasta ja nuorta, mikä on noin 1,6 prosenttia 0–20-vuotiaista.

Vuonna 2020 lastensuojeluilmoituksen kohteena oli 8,1 prosenttia kaikista 0–17-vuotiaista lapsista ja nuorista.

Lastensuojelun avohuollon asiakkaina oli 4 prosenttia kaikista 0–20-vuotiaista. Huostassa oli 1,1 prosenttia 0–17-vuotiaista ja kiireellisesti sijoitettuja 0,4 prosenttia 0–17-vuotiaista.

Yksi syy lastensuojelun tarpeen kasvamisen taustalla on peruspalveluiden rapautuminen, joka alkoi jo 1990-luvun lamasta, kertoi tilaisuudessa lapsiasiavaltuutettu Elina Pekkarinen. Tämä on Pekkarisen mukaan aiheuttanut ruuhkia moniin erityispalveluihin, kuten lastensuojeluun.

Pekkarinen listasi lastensuojelun tarpeen kasvun syiksi useita yhteiskunnallisia ilmiöitä, kuten yleistyneet mielenterveyden ja neurokirjon häiriöt, päihdeongelmat, väkivalta perheissä ja nuorten välillä sekä perheiden yksinäisyys.

Näitä ongelmia lastensuojelun voi olla vaikea yksin korjata. STM:n Cantell-Forsbom totesi, että lapsi- ja perhekohtainen lastensuojelu on ylikuormittunut eikä lastensuojelu yksin pysty vastaamaan paljon tukea tarvitsevien lasten, nuorten ja perheiden tarpeisiin.

Sekä Pekkarinen että Cantell-Forsbom korostivat, että lakiuudistuksen yhteydessä lastensuojelun suhdetta myös muihin palveluihin ja uudistuksiin pitää arvioida.

Lastensuojelulain kokonaisuudistus alkaa esivalmistelulla, joka valmistuu arviolta ensi helmikuuhun mennessä. Cantell-Forsbomin mukaan tavoite on saada varsinainen lainsäädännön uudistus kirjattua seuraavan hallituksen hallitusohjelmaan.

Oikaisu 18.5. kello 14.52: Otsikossa viitattiin aiemmin virheellisesti lapsenhuoltolakiin. Lakiuudistuksessa on kuitenkin kyse lastensuojelulaista.