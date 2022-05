Surullista, sanoo Lieksan Mätäsvaaran kaivosnäyttämöä ylläpitäneen kyläyhdistyksen puheenjohtaja. Mokasimme viestinnässä, sanoo metsän hakannut metsäyhtiö Tornator. Se ei ole toiminut lainvastaisesti.

Mätäsvaaran kaivosnäyttämöä ympäröivä metsä on nyt kaadettu. Vasemman puoleinen kuva on otettu kaivosnäyttämöltä lokakuussa 2016. Oikeanpuoleinen kuva on otettu kaivosnäyttämön yläpuoliselta kalliolta toukokuussa 2022.

Mätäsvaaran kaivosnäyttämön tuhoutuminen toukokuussa avohakkuun takia on järkyttänyt ihmisiä Pohjois-Karjalassa ja eri puolilla Suomea.

Erityislaatuinen tapahtumapaikka, kaivosnäyttämö, on rakennettu avolouhokseen Lieksan Mätäsvaaran entiselle kaivosalueelle. Se on toiminut kesäisin konserttien ja ulkoilmatapahtumien näyttämönä. Siellä on järjestetty muun muassa Lieksan Vaskiviikon konsertteja vuodesta 1995.

Alueen maanomistaja on metsäyhtiö Tornator. Lieksalainen Varpasen kyläyhdistys on vuokrannut yhtiöltä avolouhosalueen, jolle se on rakentanut talkoovoimin tapahtumapuitteet.

Toukokuussa Tornator hakkasi alueelta viisi hehtaaria metsää, myös avolouhoksen reunustat. Hakkuu tuli yllätyksenä kyläyhdistykselle. Konserttien ja tapahtumien järjestäminen siellä loppuu.

”Se on hätkähdyttävän ja surullisen näköinen. Kaivosnäyttämö menetti miljöönsä kertalaakista. Se on rajun näköinen, kun se on luita myöten otettu, sanoo Varpasen kyläyhdistyksen puheenjohtaja Osmo Turunen.

"Ei sinne ilkeä konserttivieraita tuoda. Pahoitteluja on nyt tullut ympäri valtakuntaa.”

Kaivosnäyttämön kulkureitti toukokuussa 2022.

Turunen toteaa, ettei metsäyhtiö ole toiminut lainvastaisesti. Kyläyhdistys olisi kuitenkin toivonut hakkuusta tietoa ja keskusteluja etukäteen.

”Olisi ollut suotavaa, että siitä olisi keskusteltu hyvässä hengessä”, Turunen sanoo.

Lieksan Vaskiviikon festivaalijohtaja Anu Laakkonen kuvailee kaivosnäyttämön uutisia tyrmistyttäviksi.

Laakkosen mukaan kaivosnäyttämö on ollut ainutlaatuinen konserttipaikka.

”Erityisesti muualta tulleet ihmiset ovat halunneet nähdä paikan. Siellä on ollut satumainen tunnelma, kun tullaan vanhojen kuusien ympäröimää polkua luonnon saliin, jossa on jyrkkä, korkea kallio ja vieressä kaivoslaguuni, lampi. Se on ollut tosi lumoava paikka”, Laakkonen kuvailee.

”Kaikkein hienointa siellä on ollut se akustiikka. Olen trumpetisti ja itsekin soittanut siellä. Siellä on ollut aivan uskomatonta soittaa. Meidän muusikot ovat tykänneet siitä. Siellä on ollut erityisesti vaskisoittimille ihana akustiikka.”

Lieksan Mätäsvaaran kaivosnäyttämö kuvattuna vuonna 2016.

Tulevana kesänä kaivosnäyttämöllä oli tarkoitus järjestää yhdysvaltalaisen Boston Brass vaskikvintetin konsertti. Se on nyt siirretty Lieksan kulttuurikeskukseen.

Laakkonen ei osaa arvioida avohakkuun jälkeistä akustiikkaa, mutta paikan visuaalinen ilme on nyt mennyttä.

"Vaikka siellä siivottaisiinkin, niin aika rumiahan nuo hakkuuaukeat ovat aika pitkään. Se on käyttökelvoton”, hän sanoo.

”Nyt on vaan mentävä eteenpäin. Meillä on hirveästi kauniita valokuvia sieltä eri vuosilta. Voi vain muistella, että joskus on ollut tällaista.”

Tornator on reagoinut Mätäsvaarasta käytyyn keskusteluun. Yhtiö julkaisi 13. toukokuuta tiedotteen: ”Mokasimme viestinnässä Mätäsvaaran vanhalla kaivosalueella – pyydämme anteeksi”.

”Myönnämme, että viestintä ei onnistunut vastuullisuusohjeidemme mukaisesti ja tätä pyydämme anteeksi. Hakkuista ja turvallisuusnäkökohdista olisi pitänyt tiedottaa sidosryhmiä etukäteen ja suunnitella toteutustapaa yhdessä”, sanoo Tornatorin toimitusjohtaja Henrik Nieminen tiedotteessa.

Tornatorin mukaan hakkuut toteutettiin terveysturvallisuusohjeiden takia. Yhtiön mukaan Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes on kehottanut uusimaan alueen turva-aidat ja täyttämään vaaralliset kaivoskuilut, jotta putoamisvaara minimoidaan.

Tornatorin mukaan kallion päällä olevat puut poistettiin kaatumisriskin vuoksi.

”Valitettavasti näillä turvallisuustoimilla on maisemaan negatiivinen vaikutus, jota ei kuitenkaan voitu välttää. Tähän puiden poistoon päätettiin yhdistää lähialueen muu metsänhoidollinen hakkuutarve”, tiedotteessa kerrotaan.

Avohakkuun jälkeen toukokuun alkupuolella otettu kuva kaivosnäyttämön ympäristöstä.

Tornator aikoo raivata ja siistiä kaivosalueen hakkuutähteistä. Yhtiö istuttaa alueelle kuusentaimet suoja-aluetta lukuun ottamatta ja rakentaa uuden turva-aidan viranomaisohjeiden mukaisesti.

Kaivosnäyttämö on kuitenkin muuttunut peruuttamattomasti, ja kyläyhdistys aikoo todennäköisesti vetäytyä sieltä.

"Tehtyä ei saa tekemättömäksi. Se on harmittava ja surullinen tapahtuma”, kyläyhdistyksen puheenjohtaja Turunen sanoo.