Makian mukaan hampunlehden käyttäminen logona ei tarkoita huumeidenkäytön mainostamista.

Mainonnan eettinen neuvosto antoi Makia Clothingille huomautuksen kuvan lippalakin markkinoinnista. Ruutukaappaus on otettu Makian nettisivuilta.

Suomalainen vaatemerkki Makia Clothing on saanut huomautuksen myymästään lippalakista sen huumemyönteisyyden vuoksi.

Lippiksessä on hampunlehden kuva. Makia myi sitä aiemmin nimellä ”Trip Cap”.

Huomautuksen antoi Mainonnan eettinen neuvosto. Sen mukaan Makian markkinointi on ollut hyvän tavan vastaista.

Asia päätyi neuvoston käsittelyyn yksityishenkilön tekemästä lausuntopyynnöstä. Yksityishenkilö piti Makian markkinointia räikeän huumemyönteisenä ja hyvän tavan vastaisena.

Makia kertoo vastauksessaan Mainonnan eettiselle neuvostolle, että kyseinen lippalakki on osa Makian ja yhdysvaltalaisen HUF-katuvaatebrändin yhteistä mallistoa, johon kuuluu muitakin tuotteita.

Makian mukaan yhteinen mallisto on rakennettu Makian vaatteita ja HUF:n graafisia elementtejä yhdistelemällä.

”Hampunlehti-logo on ollut HUF:n käytössä brändin alkuajoista asti ja logo on hyvin tunnistettava HUF-fanien keskuudessa, minkä takia elementti on myös yhteistyömallistomme kahdessa tuotteessa. Halusimme tuoda esiin HUF:n identiteettiä ja tunnistettavuutta”, Makia kertoo vastauksessaan.

Makia huomauttaa, että hampunlehden käyttäminen logona ei tarkoita huumeidenkäytön mainostamista.

Hamppu on Makian mukaan lähtökohtaisesti monikäyttöinen ja vastuullinen raaka-aine, jota käytetään myös kankaissa.

”Emme ota logolla kantaa päihteiden käyttöön emmekä halua rohkaista niiden käyttöön tai muutenkaan lainvastaiseen, yksilöä tai ryhmää haittaavaan tai syrjivään toimintaan. Ymmärrämme päihteiden väärinkäytön vakavat seuraukset ja että logon käyttäminen mallistossamme on aiheuttanut tässä asiayhteydessä huolta. Olemme pahoillamme siitä.”

Makia kertoo ottaneensa huomioon ”Trip Cap” -lippalakin nimessä olevan Trip-sanan aiheuttaman mielikuvan ja muuttaneensa tuotteen nimeksi ”HUF-cap”.

Trip-sanan (suomeksi ”matka”) voi katsoa viittaavan huumeiden käyttökokemukseen.

Mainonnan eettinen neuvosto toteaa ratkaisussaan, että markkinoinnilla tarkoitetaan muutakin kuin aktiivisia myynninedistämistoimia. Jo pelkkä tuotteen myynnissä pitäminen verkkokaupassa on markkinointia.

”Mainonnan eettinen neuvosto toteaa, että verkkokaupan sivustolla kuva lippalakista, jossa on hampun lehti, yhdistettynä sen nimeen ’Trip Cap’, luo mielikuvan huumausaineen käyttöön. Huumausaineen käyttö on rikoslain mukaan rikos. Markkinointi, jossa suhtaudutaan hyväksyvästi lainvastaiseen menettelyyn, on hyvän tavan vastaista”, neuvoston ratkaisussa linjataan.

Makia on vuonna 2001 perustettu suomalainen katumuotiyritys. Nykyisin Makia on Finlaysonin ja Vallilan tapaan osa suomalaista Manna & Co -designyhtiötä.

Lue lisää: Suomalaiset design-brändit Finlayson, Vallila ja Makia samalle omistajalle: ”Kaipaamme Suomeen samaa tekemistä, jota Ruotsissa on”

Makia päätyi muutama vuosi sitten julkisen kohun kohteeksi, kun Makian katsottiin versioineensa luvatta tuotteisiinsa pursiseura Merenkävijöiden logon. Makian tuotteissa havaittiin mahdollisia yhtäläisyyksiä myös muun muassa Merimelojat-melontaseuran logoon.

Kopiointiepäilyt saivat tuolloin runsaasti huomiota sosiaalisessa mediassa. Makia ja Merenkävijät pääsivät asiasta sopuun lokakuussa 2019.

Pursiseuran tuolloisen tiedotteen mukaan Makia Clothingin oli määrä lahjoittaa Merenkävijöille kyseiset tuotteet, joissa on kopioituja logoja. Merenkävijät aikoi puolestaan lahjoittaa tekstiilit eteenpäin hyväntekeväisyyteen.

Lue lisää: Vaateyhtiö Makia sopi kopioriitansa pursiseura Merenkävijöiden kanssa.