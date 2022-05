Harvinaisen apinarokon on huomattu tarttuvan seksiteitse Euroopassa. THL:n asiantuntijalääkäri ei näe taudilla suurta epidemian riskiä Suomessa.

Isorokkoa muistuttava apinarokko on Euroopassa harvinainen tartuntatauti, joka voi aiheuttaa vesirokon kaltaisia rakkulamaisia ihomuutoksia.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) asiantuntijalääkäri Leif Lakoma ei pidä mahdottomana, että harvinainen apinarokko rantautuisi myös Suomeen.

”Tällä hetkellä tapauksia on kuitenkin Euroopassa vielä vähän, eikä tartuntoja tai tartuntaepäilyjä Suomessa ole”, hän kertoo.

Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa on todettu viimeisen kahden viikon aikana useita apinarokkotapauksia, kertoo THL. 7. toukokuuta alkaen varmistettuja tapauksia on tiedossa Britanniassa yhdeksän, Portugalissa viisi ja Yhdysvalloissa yksi. Espanjassa tartuntaepäilyjä on 23.

Torstaina Ruotsin yleisradio SVT kertoi, että myös Tukholmassa on löydetty yksi apinarokkotapaus. Ruotsin kansanterveysvirasto (Fohm) tutkii, onko maassa tapauksia enemmän ja aikoo esittää, että apinarokko määritellään Ruotsissa yleisvaaralliseksi taudiksi leviämisen estämiseksi.

Lakoma ei näe, että määrittely olisi tältä erää tarpeen Suomessa.

”Yleisvaaralliset taudit ovat luonteeltaan herkästi leviäviä ja vaarallisia. Tämä tauti ei yleensä ole kumpaakaan.”

Euroopassa tartunnan saaneet eivät ole matkustaneet alueilla, missä apinarokkoa tavallisesti on. Apinarokkoa aiheuttavaa virusta esiintyy pääasiassa Länsi- ja Keski-Afrikassa. Aiemmin Euroopassa sairastuneet ovat lähes poikkeuksetta matkustaneet Afrikan mantereella.

Tavallisesti tartunnan saaneet ovat olleet tekemisissä villieläinten kanssa. Apinarokon tarttuminen ihmisestä toiseen on harvinaista, ja tauti tarvitsee yleensä hyvin läheisen kontaktin tarttuakseen toiseen ihmiseen.

Lakoma ei näe, että Suomessa olisi suuremman apinarokko­epidemian riskiä.

Suurimmassa osassa tuoreista tapauksista tartuntojen epäillään liittyvän miesten väliseen seksiin. Lakoman mukaan ilmiö on vasta havaittu.

”Virusta on esiintynyt Afrikan mantereella jo pitkään, ja tartunnat saadaan tavallisesti villieläimiltä. Nyt vasta sen on huomattu jatkavan tarttumista seksiteitse myös ihmisten välillä Euroopassa.”

Apinarokkoa aiheuttavasta viruksesta on kahta päämuunnosta, joista toinen on vakavampi. Ainakin Britanniassa havaitut tapaukset ovat olleet lievempää Länsi-Afrikan muunnosta.

Lakoma pitää epätodennäköisenä, että ajoittain vakavampia taudinkuvia aiheuttava Keski-Afrikan muunnos lähtisi samanaikaisesti liikkeelle Eurooppaan.

Matkustajan kuumetta mitattiin apinarokon varalta Indonesiassa Soekarno-Hattan kansainvälisellä lentokentällä vuonna 2019.

Isorokkoa muistuttava apinarokko on Euroopassa harvinainen tartuntatauti, joka voi aiheuttaa vesirokon kaltaisia rakkulamaisia ihomuutoksia etenkin kasvoihin. Ihomuutokset voivat myös levitä muualle kehoon ja genitaalialueille. Tartunnan saaneella voi olla kuumetta ja yleistä sairauden tunnetta muutama päivä ennen iho-oireita.

Tauti on yleensä lievä ja paranee tavallisesti itsestään muutamassa viikossa. Vakavamman taudinkuvan riski on erityisesti niillä, joilla on heikentynyt immuunipuolustus muun sairauden tai lääketieteellisen hoidon vuoksi.

”Infektio, joka ei normaalisti ole vakava, voi aiheuttaa immuunipuutteiselle vakavamman taudin.”

Lakoma uskoo, että Suomessa apinarokkotapaukset tulisivat pian ilmi, sillä taudille ominaiset, vesirokon kaltaiset, oireet eivät ole aikuisille tavanomaisia.

”Vaikka tauti olisi lievä, ihmiset hakeutuisivat todennäköisesti hoitoon.”

Lakoma suosittelee hakeutumaan terveydenhuollon piiriin, jos huomaa itsellään apinarokon kaltaisia oireita. Oireiden vuoksi hoitoon ja testiin tulisi hakeutua etenkin, jos on immuunipuutteinen tai harrastanut suojaamatonta seksiä.

Lakoman mukaan apinarokon leviämisestä ei tulisi olla liian huolissaan taudin pienen tartuntariskin ja tavallisesti lievän taudinkuvan vuoksi. THL seuraa parhaillaan tilannetta Suomessa ja pyytää paikallisia tartunta­tauti­viranomaisia ilmoittamaan mahdollisista varmistuneista apina­rokko­tapauksista.