Olaf Brewing panimon toimitusjohtaja Petteri Vänttinen kertoo olevansa ymmällään panimon saamasta kansainvälisestä huomiosta.

Kansainvälinen media on villiintynyt savonlinnalaisen panimo Olaf Brewingin valmistamasta Otan olutta -oluesta. Olut on saanut nimensä puolustusliitto Naton ranskankielisestä nimestä, Organisation du traité de l'Atlantique nord.

Perjantaina Nato-oluesta olivat uutisoineet muun muassa uutistoimisto Reuters, yhdysvaltalaislehti The Washington Post ja ranskalainen uutiskanava France 24.

”Uusi ’turvallisuuden makuinen’ olut juhlistaa Suomen Nato-hakemusta”, otsikoi esimerkiksi The Washington Post.

Panimon toimitusjohtaja Petteri Vänttinen on ymmällään kansainvälisen median huomiosta. Haastattelupyyntöjä on tullut niin uutistoimisto AP:lta, saksalaiselta Bild-lehdeltä kuin aiemmin mainitulta The Washington Postiltakin.

Ensi viikolla Tšekin yleisradioyhtiö ČT:n kuvausryhmä on tulossa Savonlinnaan tekemään juttua panimosta. Eilen japanilainen tv-kanava TBS haastatteli Vänttistä Zoomin välityksellä.

”Minulta kysyttiin, mikä on viestisi Japanin kansalle. Olen vain itäsuomalaisen panimon toimitusjohtaja enkä presidentti, joten sanoin, että kannattaa tulla Suomeen. Täällä on kaunista ja turvallista”, hän kertoo.

Vänttinen on ehtinyt antaa haastattelun myös japanilaiselle ANN-kanavalle.

Vänttinen kokee edustavansa ulkomaisessa mediassa koko Suomea ja haluaa antaa hyvän mielikuvan kotimaastaan.

”Kun yksittäisenä suomalaisena saa huomion, se pitää hoitaa fiksusti ja rennolla otteella olematta ryppyotsainen.”

Aiemmin panimo kertoi aikovansa lähettää olutta Suomen valtionjohdolle. Vänttisen mukaan lähetykset ovat nyt suunnitteilla myös Yhdysvaltain presidentti Joe Bidenille ja Naton pääsihteeri Jens Stoltenbergille.

”Sekin on työn alla.”