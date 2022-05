Luonnonmarjojen satotoiveet ovat koetuksella, kun yöpakkanen ja halla vierailevat.

Kuiva sää jatkuu Suomessa edelleen viikonloppuna. Ilmatieteen laitos on antanut laajasti varoituksia metsä- ja ruohikkopalojen vaarasta.

Lauantaina metsäpalovaroitus on voimassa seitsemässä eteläisessä maakunnassa Kymenlaaksosta ja Päijät-Hämeestä Satakuntaan rajoittuvalla alueella sekä Ahvenanmaalla. Ruohikkopaloista varoitetaan puolestaan Pohjois-Pohjanmaan länsiosassa ja Meri-Lapissa.

Sunnuntaina maastopalojen varoitus on muuten samanlainen, paitsi metsäpalovaroitus laajenee myös Pohjanmaan maakuntaan ja Etelä-Pohjanmaalle.

Kylmät yöt voivat alkaa olla näin lähellä kesäaikaa riski luonnonmarjojen kukinnalle. Viikonloppuna saatetaan mitata yöaikaan hallaa Lapissa ja yöpakkasta Itä-Suomessa, kertoi päivystävä meteorologi Tuukka Keränen STT:lle.

Vaikka sää on ollut kuivaa, maasto ei ole Suomessa Keräsen mukaan ajankohdalle tavanomaista kuivempi. Tästä kertonee sekin, että sekä lauantaina että sunnuntaina on voimassa tulvavaroituksia. Ne on annettu Pudasjärven ja Kuusamon kuntiin.

”Sadetta saatetaan saada viikonloppuna vain Lapissa, sielläkin vähäisinä kuuroina”, Keränen lisäsi.

Lämpötilat ovat lauantaina päivällä Etelä- ja Keski-Suomessa vuodenajalle tyypilliset 12–16 astetta. Sunnuntaina lämpötila saattaa nousta hieman, mutta 20 asteen raja tuskin Keräsen mukaan rikkoutuu.

Suomen eteläisille merialueille on annettu lauantaiksi varoitus navakasta tuulesta ja korkeasta aallokosta.

Jos tilanne ei muutu perjantaina arvioidusta, ensi viikon alussa Ilmatieteen laitoksen metsä- ja ruohikkopalovaroitukset laajenevat maanantaiksi ja tiistaiksi vielä uusiin maakuntiin.