Espanjan ja Britannian välinen kalastuskiista oli aikoinaan siirtää Suomen liittymistä EU:hun. ”Olimme silloin välikappale Espanjalle, nyt Suomi ja Ruotsi ovat välikappaleita Turkille”, diplomaatti Jan Store uskoo.

Turkin ”iltalypsy” on jo toista viikkoa uutisvirran kuumia aiheita. Turkki toi uusia vaatimuksia neuvottelupöytään viime hetkellä tarkoituksenaan ilmeisesti hyötyä Suomen ja Ruotsin pyrkimyksistä liittyä Natoon.

Veteraanidiplomaatti Jan Store kuitenkin muistaa, ettei Turkki ole ensimmäinen maa, joka pyrkii käyttämään Suomen liittymishaaveita omien etujensa ajamiseen.

”Tuttu kuvio. Kun Suomi, Ruotsi ja Itävalta olivat liittymässä EU:hun, sama peli nähtiin”, nyt jo eläköitynyt Store kirjoitti Facebookissa.

Asia tuli Storelle nyt mieleen tapahtumien nykypäivän yhtäläisyyksien vuoksi.

”Turkki asettaa kapuloita rattaisiin Suomen ja Ruotsin Nato-liittymisille. Muistelen vain, mitä tapahtui silloin hieman pienemmässä skaalassa vuonna 1994”, Store kertoo puhelimitse.

Store työskenteli Suomen EU-edustustossa Brysselissä useaan otteeseen 1990- ja 2000-luvuilla. Hän oli mukana myös tarkkailemassa Suomen EU-jäsenyysneuvotteluja.

Store kertoo, että EU:n jäsenmaat hoitivat kukin vuorollaan ratifioinnin hyvissä ajoin ennen vuodenvaihdetta 1994–1995. Ratifioinnit tuli saada tehtyä vuoden 1994 puolella, jotta liittyminen Euroopan unioniin heti vuoden 1995 alusta ei siirtyisi.

Espanja kuitenkin viivytteli ja jätti ratifiointinsa aivan viime hetkeen.

Vuoden viimeisiä kokouksia oli kalastusneuvoston kokous pari päivää ennen joulua.

”Espanja otti kohta kokouksen panttivangikseen vaatimalla jonkin asian hoitamista sille hyväksyttävään muotoon”, Store kertoo.

Tämä ”jokin asia” oli Espanjan ja Britannian välinen kiista yhtäläisistä kalastusoikeuksista Irlannin ja Britannian välisillä vesillä. Aluetta kutsuttiin nimellä ”Irish box”, joka oli ollut suljettu espanjalaisilta. Espanja uhkasi viivyttää EU:n laajentumista, mikäli kiistassa ei päästäisi sitä tyydyttävään lopputulokseen.

”Tällaisesta toimesta koituisi erittäin hankalia seurauksia sekä unionille että hakijamaille”, kirjoitti Helsingin Sanomat kiistasta vuonna 1994.

Helsingin Sanomat uutisoi 21. joulukuuta 1994 kalastuskiistan ratkaisun lähenemisestä. Kiista saatiin ratkaistua 23. joulukuuta.

Storen mukaan muut jäsenmaat eivät olisi halunneet suostua Espanjan vaatimuksiin, sillä ne katsoivat, että Espanja ”oli pienellä iltalypsyllä”.

Kiista saatiin lopulta sovittua. HS kirjoitti 23. joulukuuta 1994 että ”EU sopi kalastuskiistan – Suomen jäsenyyden viimeinen este poistui”.

Selkkaus ei Storen mukaan jättänyt jälkiä Suomen ja Espanjan välisiin suhteisiin. Kun Espanjaa hiertänyt kalastuskysymys oli saatu ratkaistua, skoolattiin yhdessä ystävinä.

Espanjalaisministeri sanoi, ettei kiista koskenut hakijamaita, vaan että kyseessä oli EU:n sisäinen ongelma, johon Espanja odotti joustoa muilta jäsenmailta.

Yhtäläisyyksiä lähes kolmenkymmenen vuoden takaisiin tapahtumiin löytyy nykypäivästä.

”Minun tulkintani Turkin aiheuttamasta tilanteesta on, että Turkilla on asioita, joita se haluaa ratkaista Naton sisällä muiden jäsenmaiden kanssa. Samalla tavalla kuin me olimme silloin välikappale Espanjalle, nyt Suomi ja Ruotsi ovat välikappaleita Turkille”, Store tiivistää.

Hän uskoo, että myös tämä kiista ratkaistaan ensisijaisesti Naton sisällä.

Diplomaatti tahtoo lisätä vielä ”vähän folklooria” kertomuksen päätteeksi.

Kun lopulta päästiin yhdessä nostamaan ystävyyden maljaa kalastuskiistan ratkaisun kunniaksi, skoolaajat kehittivät oman juomaversionsa, jonka nimeksi tuli asiaan kuuluvasti ”Irish box”.

Minkälainen tämä juomaversio oli, sitä Store ei enää muista.

”Se oli monimutkainen. Niin kuin nämä kalastuskysymyksetkin.”

