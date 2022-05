Rakennus on nykyisin tyhjillään. Palo uhkaa levitä maastoon.

Ylisen kuntoutuskeskuksen alueella Ylöjärvellä palaa noin tuhannen neliön kokoinen rakennus. Pirkanmaan pelastuslaitoksen mukaan palo on täyden palon vaiheessa. Sammutustyöt ovat käynnissä. Paikalla on 15 pelastuslaitoksen yksikköä.

Pelastuslaitoksen mukaan palo uhkaa levitä maastoon. Pirkanmaalla on voimassa metsäpalovaroitus. Varoituksen mukaan metsäpalon vaara on kuivuuden vuoksi ilmeinen.

Hälytys palosta tuli maanantaina aamulla kello 6.21. Hälytys tuli ensin keskisuuresta rakennuspalosta, mutta se muuttui nopeasti suureksi.

Ylisen entinen kehitysvammaisten kuntoutuskeskus on nykyisin tyhjillään. Toiminta alueella lakkasi vuonna 2015. Alueella on yli 20 erillisrakennusta, joista kolme on suojeltuja.

Pirkanmaan sairaanhoitopiiri on yrittänyt myydä entistä kuntoutuskeskusta pitkään. Maaliskuussa myynti keskeytettiin. Sairaala-alueen kartanoa on harkittu tarjottavaksi pakolaisten vastaanottokeskukseksi.