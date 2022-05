Viikon säästä on tulossa kahtiajakoinen, kun keskiviikosta lähtien sää viilenee ja sateistuu.

Alkuviikon sää on ulkoilun kannalta monin paikoin loppuviikkoa suotuisampi.

Alkuviikko on laajalti poutainen ja lämmin, ja tiistaista on tulossa toistaiseksi kevään lämpimin päivä.

”Lämpötilat ovat vuodenaikaan nähden yläkanttiin. Vaikka lämpöennätys menisi rikki jo maanantaina, eihän sitä lasketa, sillä tiistaista on tulossa vielä lämpimämpi”, sanoo Forecan päivystävä meteorologi Juha Föhr.

Maanantai on aurinkoinen ja poutainen miltei läpi maan. Pohjois-Suomeen on luvassa paikallisia sadekuuroja Lapista Kainuuseen ulottuvalla kapealla alueella, mutta muuten pohjoisessakin on laajalti aurinkoista.

Lämpötila nousee monin paikoin 15–20 asteeseen. Itäisimmässä Suomessa, Lapissa ja paikoin rannikkoseuduilla lämpötilat jäävät alle 15 asteen.

Tiistaista tulee vielä maanantaitakin kesäisempi, kun lämpötila nousee lähes koko maassa 15–20 asteeseen. Maan etelä- ja länsipuolella mittari näyttää 20 astetta ja paikoitellen enemmänkin.

”Alkuviikon sää on loma- tai vapaapäivän viettoa ajatellen selvästi loppuviikkoa parempi”, sanoo Föhr.

Viileämpää, noin 15 astetta, on itärajan tienoilla sekä Lapissa. Lapin lounaisosissakin lämpötila voi kuitenkin nousta 20 asteeseen.

Tiistainakin rannikkoseudut voivat jäädä viileämmäksi kylmien ilmavirtausten vuoksi.

”On vähän arvoitus, miten meri milloinkin vaikuttaa. Usein se viilentää säätä esimerkiksi Helsingin ja Vantaan alueella.”

Pääasiassa päivästä tulee poutainen, mutta Lapissa ja Pohjanmaalla pilvisyys lisääntyy.

Keskiviikkona pilvisyys ja paikalliset sateet saapuvat maan länsiosiin, ja idässä ja pohjoisessa sää on vaihtelevan pilvinen.

Pilvisillä alueilla lämpötila jää 15–20 asteeseen maan etelä- ja länsiosissa. Itä-Uudeltamaalta aina Perämerelle asti ja paikoin Lapissakin mittari näyttää 20 astetta.

”Kunhan ei ajattele lumipeitealueita, jotka osassa Lappia vielä viilentävät ilmaa.”

Torstaina aurinkoisuus jatkuu idässä ja pohjoisessa kun taas maan etelä- ja länsiosissa sää sateistuu kunnolla.

”Sateisuus ei ole enää paikallista vaan torstai on yksinkertaisesti sadepäivä etelässä ja lännessä. Sateiden vuoksi on myös viileämpää, vaikka ilmamassa ei muutu miksikään.”

Etelän ja lännen sateisimmilla alueilla lämpötilat laskevat paikoin kymmeneen asteeseen. Laajalti muualla maassa mittari näyttää 10–15 astetta ja itää kohti enemmänkin, mutta 20 asteeseen tuskin päästään.

Perjantaina matalapaineen myllerrys on käsinkosketeltavaa, kun matalapaineen keskus liikkuu idästä maan etelä- ja keskiosiin ja kohti lounasta.

Perjantai on laajalti sateinen koko maassa, ja tuuli voimistuu huomattavasti maan etelä- ja keskiosissa sekä pohjoisessa.

”Luvassa on pikkumyräkkä, mutta ei sentään lumisadetta.”

Sateet laskevat lämpötilan suuressa osassa maata 10–15 asteeseen.

Lauantaina matalapaineen keskus on lounaassa, mikä tuo sateita maan etelä- ja länsiosiin. Idässä ja pohjoisessa sateet ovat vähäisempiä ja paikallisempia.

Sunnuntaina sateet jatkuvat etelässä, ja uusia sadealueita saapuu myös maan itä- ja pohjoisosiin.