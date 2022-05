Puhallutusten määrä on romahtanut koronavuosina. Voit katsoa tästä jutusta, mikä tilanne on kotikunnassasi.

Poliisi on puhalluttanut koronapandemian aikana huomattavasti vähemmän autoilijoita ja muita tiellä liikkujia kuin tavallisesti. Sen voisi kuvitella vähentäneen merkittävästi myös paljastuneiden rattijuopumusten määrää, mutta niiden määrässä ei ole tapahtunut suurta muutosta.

Puhallutukset vähenivät vuosina 2017–2021 noin 75 prosenttia mutta alkoholista johtuvat rattijuopumukset vain noin 15 prosenttia.

Tilannetta selittää poliisin mukaan ainakin osin se, että aiemmin tehdyt massapuhallusratsiat ovat tehoton tapa paljastaa rattijuoppoja. Viime vuosina tällaisia ratsioita ei ole juurikaan järjestetty.

Poliisi puhallutti aiemmin kuljettajia tyypillisesti 1,2–1,8 miljoonaa kertaa vuosittain.

Puhallutusten määrä väheni alle miljoonaan jo ennen koronapandemiaa vuonna 2019, mutta viime ja toissa vuonna puhallutuksia on tehty kumpanakin vuotena vain noin 400 000.

Myös tänä vuonna poliisi on puhalluttanut kuljettajia huomattavasti koronapandemiaa edeltäneitä vuosia vähemmän.

”Puhallutusten määrää on vähentänyt erityisesti se, ettei poliisi ole juurikaan järjestänyt isompia ratsioita koronaviruksen vuoksi kahteen vuoteen. Niistä on pidättäydytty, koska emme ole halunneet ottaa riskiä, että koronavirus leviää ratsioiden takia. Toisaalta liikennemäärätkin vähenivät koronaviruksen seurauksena”, sanoo Poliisihallituksen poliisitarkastaja Heikki Ihalainen.

Alkoholia juoneita kuljettajia on jäänyt kiinni lähes entiseen tahtiin, vaikka massapuhallusratsioita ei ole juurikaan järjestetty.

Poliisi on edelleen puhalluttanut yksittäisiä kuljettajia esimerkiksi silloin, kun heidän ajotapansa on herättänyt epäilyksiä rattijuopumuksesta tai ajoneuvo on ollut katsastamaton.

”Tällainen kohdennettu valvonta on todella tehokasta. Sen sijaan isot ratsiat eivät tuota puhallutusten määrään nähden kovin paljon tulosta”, Ihalainen sanoo.

Ihalainen ei usko, että rattijuoppojen kiinnijäämisriski olisi juurikaan laskenut, vaikka ratsioita on järjestetty aiempaa vähemmän ja puhallutusten määrä on vähentynyt.

”Isot ratsiat ovat niin tehottomia, ettei niiden väheneminen vaikuta merkittävästi kiinnijäämisriskiin”, hän sanoo.

Ihalaisen mukaan ratsiat eivät ole tehottomuudestaan huolimatta hyödyttömiä, vaan niillä on ennalta estävä arvonsa.

”Ratsiat ovat tärkeää toimintaa, koska ne näkyvät ihmisille. Ratsiat levittävät sanomaa, että poliisi valvoo liikennettä”, Ihalainen sanoo.

Poliisi järjesti esimerkiksi viime elokuussa yhden viikon aikana valtakunnallisen tehostetun rattijuopumusvalvonnan.

Tehostetun valvonnan aikana puhallutettiin noin 20 000 kuljettajaa, joista 92 jäi kiinni alkoholista. Poliisilta kului valvontaoperaatioon noin 3 000 työtuntia.

Poliisi aikoo lisätä puhallutuksia, kun koronatartunnat vähenevät. Ihalainen ei uskalla ennustaa, minkä verran kuljettajia tullaan puhalluttamaan tulevina vuosina.

”Poliisi haluaisi puhalluttaa paljon enemmän kuljettajia, mitä viime vuosina on tehty. Emme ole kuitenkaan vielä halunneet palata normaaliin tilanteeseen, koska koronavirustartuntoja on edelleen ollut paljon”, Ihalainen sanoo.

Hän kuitenkin pitää todennäköisenä, että poliisi järjestää tulevan juhannuksen aikaan rattijuoppojen massavalvontaa.