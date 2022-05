Hallituksen esitys jakeluvelvoitteen väliaikaisesta laskemisesta laskisi dieselin litrahintaa 12 senttiä ja bensan hintaa hieman tätä vähemmän. ”Sanon suoraan, että ei tuollaisella kevennyksellä ole mitään merkitystä”, kommentoi esitystä huoltoasemayrittäjä Janne Jokinen.

Suomen kalleimpia bensan hintoja sai keskiviikkona pulittaa Jyväskylän Matkakeskuksen Shellillä. Siellä litra 95:tä maksoi keskiviikkona Tankille-sovelluksen mukaan 2,599 euroa ja litra dieseliä 2,499 euroa.

Käyttäjien ilmoituksiin perustuvien bensan hintoja keräävien Tankille- ja polttoaine.net-palveluiden mukaan 95-oktaanisen bensan hintahaarukka oli keskiviikkona jo noin 2,2–2,6 euroa litralta.

Hintahaarukan kalliimmassa päässä on myös Pirkanmaalla Sastamalassa sijaitseva Häijään Neste, jossa 95-oktaanisen bensiinin pumppuhinta oli keskiviikkona 2,499 euroa litralta. Yrittäjä Janne Jokisen mukaan tälläkin hinnalla polttoainemyynti on tällä hetkellä ”plus miinus nolla -liiketoimintaa”, jolla ei yksistään elä.

”Öljy-yhtiöltä tulevaan nettohintaan pitää saada kate. Hintaa ei sovi nostaa liian korkealle, mutta ei sitä voi minimikatteellakaan myydä, koska pelkästään laitekulut ja investoinnit ovat niin kalliita”, Jokinen sanoo.

”Liiketoiminnan pitäisi olla kannattavaa, jotta sillä olisi jatkuvuutta. Muutoin pitäisi lohkaista henkilökunnan palkkoja ja kiinteitä kuluja.”

Jokisten asema Pirkanmaalla ei ole ainoa, jossa bensan hinta hipoo 2,5 euron kipurajaa. Saman litrahinnan 95-oktaanisesta sai keskiviikkona maksaa Tankille-sovelluksen mukaan myös muun muassa Oulussa Hiirosen ja Pikkaralan Nesteellä, Siilijärven Toivalan st1:llä, Lapualla Poutuntien st1:llä ja Imatran Vuoksenniskan Abc:llä.

Polttoaine.net-sivuston mukaan keskiviikkona 2,5 euron tuntumassa hintataso oli myös Oulun Pikkaralan Shellillä, Paimion Abc:llä ja Taivassalon Nesteellä.

Polttoaineen hinnannousu johtuu raaka-aineiden ja polttoaineen maailman markkinahintojen kallistumisesta, kertoo Autoalan tiedotuskeskuksen erityisasiantuntija Hanna Kalenoja.

Bensan hintaa voivat nostaa muun muassa raaka-aineiden, jalostamisen sekä jakelu- ja kuljetuskustannusten kallistuminen sekä verot.

”Esimerkiksi rahtikustannukset ovat kasvaneet viime vuosina. Jakelukustannuksista syntyvä kustannuserä on sen sijaan aika pieni”, Kalenoja sanoo.

Lisäksi polttoaineen hinta sisältää tukku- ja vähittäismyynnin katteet sekä valmiste- ja arvonlisäveron. Tällä hetkellä bensan hinta on niin korkea, että verojen osuus on poikkeuksellisen alhainen: bensassa noin puolet ja dieselissä noin 40 prosenttia.

Janne Jokinen omistaa veljensä Juha Jokisen kanssa Sastamalan Häijäällä sekä liikenneaseman kahvila-ravintoloineen ja myymälöineen että kylmäaseman. Jokinen kertoo, ettei hän ole saanut asiakkailta suoraa palautetta polttoaineen hinnoittelustaan, mutta bensan yleisestä hintatasosta asiakkailla on paljon sanottavaa.

Hän arvelee, että kasvava polttoaineen hinta alkaa pian näkyä niin monen muunkin tuotteen hinnassa, että suomalaisten ostovoima heikkenee entisestään.

”Mekin olemme maaseutuasema, eivätkä kaikki työntekijät ole ihan tästä nurkalta, vaan jopa 30 tai 40 kilometrin päästä. Meillä on useampi työntekijä lopettanut työt polttoaineen hintojen takia, mikä on ollut valitettavaa.”

Häijään Neste sijaitsee entisen Mouhijärven kunnan alueella Sastamalassa. Huoltoaseman yhteydessä on ravintola-, kahvila- ja myymälätoimintaa. Toukokuussa 2021 aseman ympäristö täyttyi kokoontumisajoihin saapuneista ajoneuvoista.

Mutta miksi bensa-asemien kesken hinnoissa voi olla suuriakin eroja? Alkuviikolla useilla pääkaupunkiseudun bensapumpuilla 95:n litrahinta oli 2,2 euroa.

”Erot selittyvät enimmäkseen jakeluasemien välisellä kilpailulla ja kysynnän vaihtelulla”, Kalenoja sanoo.

Kovempaa hintaa voi pyytää, jos kilpailua ei ole.

”Toisaalta kuluttajat ovat hyvin hintatietoisia ja liian kalliilla hinnalla voi ajaa asiakkaan pois. Ja vaikka Suomi on sikäli harvaan asuttu maa, on huoltoasemaverkko tiheä ja tankillisella voi ajaa pitkälle.”

Hintaerot eivät Kalenojan mukaan selity kaupungin koolla tai sillä, autoillaanko kaupungissa paljon.

”Kyse on enemmänkin liikenteen määrästä ja ajankohdista.”

Esimerkiksi ennen juhannusta huoltoasemat voivat helposti nostaa hintoja suurten teiden varrella. Kun ihmisvirta siirtyy mökeille, ei halvemmalla hinnalla houkuttelua tarvita, koska aina joku pysähtyy tankkaamaan.

Jos haluaa saada kesälomareissun bensat halvemmalla, Kalenoja vinkkaa tankkaamaan tankin täyteen oman kodin läheisellä asemalla. Hyvä tankkaushetki on alkuviikko.

Hintojen kehitystä on vaikea ennakoida, Kalenoja sanoo. Maailmalla raakaöljyn hintaennusteet näyttävät tasaantuvan.

Tällä hetkellä bensiini on Suomessa EU:n kalleinta. Keskiviikkona hallitus antoi eduskunnalle esityksen uusiutuvien polttoaineiden jakeluvelvoitteen väliaikaisesta laskemisesta.

Valtiovarainministeri Annika Saarikon (kesk) mukaan esitys pienentäisi dieselin litrahintaa noin 12 sentillä ja bensan hintaa hieman tätä vähemmän.

”On arvioitu, että se alkaisi näkyä pumppuhinnoissa loppukesästä tai viimeistään alkusyksystä”, Kalenoja sanoo.

Huoltoasemayrittäjä Jokinen pitää uudistusta riittämättömänä.

”Sanon suoraan, että ei tuollaisella kevennyksellä ole mitään merkitystä. Raskaan kaluston tilanne on katastrofaalinen, ja hinnasta täytyisi saada pois 50 senttiä, jotta sillä olisi vaikutusta.”

Jokinen ja hänen veljensä ovat myyneet huoltoasemaliiketoimintansa Pirkanmaan osuuskaupalle. Veljekset luopuvat liiketoiminnasta kesäkuun alussa.

Jokisen mukaan bensiinin hinnannousu ei vaikuttanut myyntiaikeisiin, vaan kauppaa on tehty yli vuoden ajan. Nykyistä huoltamoa veljekset ehtivät pyörittää lähes 20 vuotta.

”Päällimmäisenä on helpotuksen tunne, sillä tämä on ollut aika paineistettua hommaa. Totta kai olo on myös suunnattoman haikea.”

Jokinen uskoo, että huoltamoyrittäjien kesä sujuu vielä hyvin. Hän ennakoi kesälomakauden vilkastuttavan autoliikennettä ympäri maata.

”Syksyä pelkään, sillä silloin liikenne hiipuu. Isot toimijat selviävät siitä paremmin kuin pienyrittäjät, jotka ovat varmasti ahtaalla”, Jokinen sanoo.