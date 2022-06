Tästä päivästä eteenpäin kurtturuusua ei saisi kasvaa enää kenenkään pihassa. Visan avulla opit erottomaan haitallisen vieraslajin muista ruusuista.

Kurtturuusu on nyt ei-toivottu vieraslaji.

Kurtturuusua ei saisi tästä päivästä eteenpäin kasvaa enää yhdessäkään pihassa. Kyseessä on yksi pahamaineisimmista vieraslajeista Suomessa ja sen kasvattaminen on valtioneuvoston asetuksella kielletty.

Mutta miten tunnistaa kurtturuusu? Ettei vahingossa ryhdy hävittämään vaikkapa karjalanruusua tai tule käyneeksi luonnonvaraisen orjanruusun kimppuun. Kurtturuususta jalostettu tarhakurtturuusu on sekin sallittu pihakasvi.

HS kertaa ensin kurtturuusun tuntomerkit. Sen jälkeen pääset itse testaamaan ruusuvisassa, miten tunnistaminen onnistuu – ja opit samalla käyttämään tuntomerkkejä. Jos mielestäsi osaat jo tuntomerkit, skrollaa suoraan visan alkuun. Jutun lopusta löytyvät keinot, joilla kurtturuusun saa hävitettyä mailtaan.

Lue lisää: Pihassasi nätisti nököttävä vieraslaji tekee tuhoa satojen kilometrien päässä – Kurtturuusulle on kehittynyt kaksi ominaisuutta, jotka tekevät siitä erityisen vaarallisen

1. Tunnistaminen

Moni ihailee ruusuissa niiden kukkia. Kukkien perustella kurtturuusun voi sekoittaa ainakin tarhakurtturuusuun, metsäruusuun, karjalanruusuun, saaristossa luonnonvaraisena kasvavaan orjanruusuun ja jopa juhannusruusuun.

Usein yksi tuntomerkki – kuten kukka – ei riitä erottelemaan ruusuja toisistaan, vaan on katsottava vähintään kahta.

Kurtturuusun kukat eivät ole näyttävän kerrotut kuten monilla puutarharuusuilla. Kurtturuusun kukat ovat yksinkertaiset ja terälehtiä on viisi. Myös metsäruusulla ja karjalanruusulla on viisi terälehteä, mutta molemmilla on terälehtien päissä lovet.

Kurtturuusun kukkien väri on selvä aniliini tai valkoinen. Tarhakurtturuusuissa kukat voivat olla vaaleampaa punaista tai vaikka persikkaa. Orjanruusu on aniliinin sijaan vaaleanpunainen.

Juhannusruusulla on kerrotun lisäksi viisiterälehtistä muotoa, joten kukka voi mennä sekaisin valkoisen kurtturuusun kanssa. Nämä kaksi ruusua on kuitenkin helppo erottaa vihreistä lehdistä.

Kurtturuusun lehdet ovat nimensäkin mukaisesti kurttuiset. Lisäksi ne ovat paksut, kiiltävät ja leveät. Juhannusruusun lehdet ovat sen sijaan sileät, himmeät ja pienet.

Kurttuiset ja rotevat lehdet ovatkin hyvä tuntomerkki. Sekaannusta voi tulla ainoastaan tarhakurtturuusun kanssa, sillä sen lehdet ovat samannäköiset, vain vähän hentoisemmat.

Lisäksi avuksi voi ottaa piikit. Piikkejä ruusussa on aina, joten ne ovat hyvä tuntomerkki. Sallitun tarhakurtturuusun piikit ovat harvat kuten useimmilla ruusuilla.

Kurtturuusun piikit on todella tiheät ja suorat. Suorat piikit on vain kurtturuusulla, tarhakurtturuusulla, juhannusruusulla ja karjalanruusulla.

Jos pihasi ruusussa on siis kaarevat piikit, se ei ole kurtturuusu. Jos piikit ovat suorat, kyseessä on kurtturuusu, tarhakurtturuusu, juhannusruusu tai karjalanruusu. Näistä vain kurtturuusulla ja tarhakurtturuusulla on uurteiset lehdet. Näiden kahden erottaminen onnistuu kukista, jotka tarhakurtturuusulla ovat yleensä kerrotut.

Syksyllä kukat muuttuvat kiulukoiksi, jotka kurtturuusulla ovat hieman litistyneet, ja muistuttavat muodoltaan vähän naurista. Esimerkiksi orjanruusun kiulukat ovat pitkulaisemmat, ja juhannusruusun puolestaan himmeän mustat.

Eli kun tunnistat kurtturuusua, muistele neljää tuntomerkkiä: 1) suorat, tiheät piikit, 2) uurteiset, kiiltävät lehdet, 3) viisiterälehtinen, yksinkertainen kukka ja 4) nauriinmuotoiset marjat.

Tässä kuvassa näkyy kolme kurtturuusun tuntomerkkiä: viisiterälehtinen, yksinkertainen aniliini kukka, uurteiset lehdet ja tiheät, suorat piikit.

2. Kokeile itse kurtturuusun tunnistamista

3. Hävittäminen

Kurtturuusun hävittämiseen on kolme tapaa. Pelkkä ruusun leikkaaminen alas ei auta, koska se vain vesoo lisää juurakostaan.

1. Kurtturuusun voi yrittää kaivaa pois juurineen. Isompiin kasvustoihin tarvitsee kaivurin. Työ ei koneillakaan valmistu kerralla, sillä ruusu lähtee kasvamaan uudestaan pienestäkin juurenpalasta. Uusia vesoja pitää kaivuutyön jälkeen poistaa niin kauan kuin niitä kasvaa.

Ylöskaivettuja juurakoita ei saa kipata kompostiin eikä etenkään luontoon, etteivät ne sitä kautta leviä uusille paikoille. Juurakot ja kiulukat siemenineen pitäisi laittaa poltettavaan jätteeseen.

Ennen kaivuutöitä piikikäs kurtturuusu leikataaan maantasalle. Kuvassa kurtturuusun hävitystä taloyhtiön pihalta Espoossa.

2. Toinen vaihtoehto on tukahduttaminen eli kasvuston peittäminen. Ensin ruusu leikataan alas ja sitten peitetään vahvalla muovilla.

Muovin pitää ehjää ja paksua, jotta se estää ruusulta valon ja veden. Näin ruusu tukahtuu. Päälle tarvitaan kiviä, maata tai muita painoja. Lisäksi peite pitää laittaa laajalla alueelle, jottei ruusu kasvata uusia vesoja juuristonsa laidoilta. Pressun pitää olla paikoillaan kolmisen vuotta.

Metsähallitus on hävittänyt kurtturuusua Vallisaaressa tukahduttamalla sitä peitteillä. Saaressa kaivaminen on kielletty mahdollisten räjähteiden takia.

3. Kolmas tapa on näivettäminen. Se sopii hyvin kotipuutarhoihin ja pieniin kasvustoihin. Näivettämisessä ruusua karsitaan, muttei leikata kokonaan alas. Ideana on, että juuristo joutuu tuhlaaman yhä uudelleen ravinteet ja sokerit uuteen kasvuun, mikä lopulta tappaa juurakon.

Laita puutarhahanskat käteen ja nypi kaikki vihreät lehdet oksista pois. Lehdet voi heittää maahan, niistä ruusu ei leviä.

Ensimmäisenä kesänä nyppiminen pitää toistaa kolme-neljä kertaa, ja seuraavina kaksi-kolme kertaa. Kolmessa-neljässä vuodessa pensaan pitäisi kuolla, minkä jälkeen vanhat rangat voi leikata pois.

Jos piikikkään ruusun lehtien nyppimien on liian työlästä, näivettämisen voi tehdä myös leikkaamalla puutarha- tai oksasaksilla noin kolmasosan rangoista pois. Tärkeää on, ettei leikkaa koko ruusua matalaksi. Osa rangoista pitää jättää jäljelle, jotta juuristo tuhlaa energiaa lehtien kasvattamiseen. Myös tätä pitää toistaa useana vuonna.

4. Bonusvinkki. Vaikka jalostettu, kerrottukukkainen tarhakurtturuusu on sallittu, senkin kiulukat olisi hyvä kerätä ennen kypsymistä pois ja laittaa pussissa poltettavaan jätteeseen. Tämä koskee myös tarhakurtturuusua kasvattavia ja myyviä puutarhoja.

Tarhakurtturuusun leviämiskyvystä ei ole täyttä varmuutta, joten siksi varotoimia suositellaan.