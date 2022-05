”Ei ole tarkoitus viestiä, että vastuu kuvien leviämisestä on uhrilla”, sanoo rikosylikonstaapeli Maria Rossi, jonka mielestä kampanjalle on tarvetta.

On teini-ikäisen lapsen syntymäpäiväjuhlat. Mikäs sen mukavampaa kuin esitellä juhlavieraille valokuva-albumia.

Päivänsankari kurottaa lapsuudenkuvassa pöydällä olevaa dinosauruslelua kohti. Päässä on kruunu ja jalassa karvaiset tiikeritöppöset.

Kuva herättää vieraissa naurua ja halun kuvata otosta. Sitä ihailevat vuoroperään niin teini-ikäiset vieraat kuin sinistä juomaa pillillä ryystävä kauluspaitainen vanhempi mies.

Yksi paikalla olevista näyttää kuvaa puhelimeltaan, ja lopulta myös päivänsankari tajuaa, mitä hänen ympärillään tapahtuu.

Videon sanoma ilmestyy tekstinä ruudulle: ”Et voi luottaa kehenkään alastonkuviesi kanssa. Et edes omiin vanhempiisi. Mieti ennen kuin jaat.”

Suomen poliisin muun muassa Instagramissa ja Facebookissa noin viikko sitten jakama video on herättänyt sosiaalisessa mediassa närkästystä ja kommentteja, joissa videota pidetään uhria syyllistävänä.

Yksi kirjoittaa: ”Videon pointti: Oma vika! Mitäs annoit kaksivuotiaana äitisi ottaa sinusta kuvan alasti!”

Toinen sanoo: ”Ehkä ongelma on sittenkin siinä henkilössä, joka jakaa toisten kuvia ilman lupaa eikä kuvissa itsessään?”

Think Before You Share -kampanjan on aloittanut Amber Alert Europe. Se on Euroopan laajuinen lasten­suojelu­järjestö, joka toimii myös PEN-MP-viran­omais­verkoston kattojärjestönä.

Videon tuottivat saksalaiset Innocean Berlin ja Zauberberg Production -yhtiöt.

”Missään nimessä ei ole tarkoitus viestiä, että vastuu kuvien leviämisestä on uhrilla”, sanoo rikosylikonstaapeli Maria Rossi.

”Jos joku saa haltuunsa kuvia, niiden eteenpäin jakamista pitää miettiä, se on se sanoma.”

Rossi on mukana Euroopan lain­valvonta­viran­omaisten PEN-MP-verkostossa yhtenä Suomen edustajista. Hän työskentelee myös keskusrikospoliisin lasten seksuaalisen hyväksikäytön torjunnan ryhmässä.

Rossi myöntää, ettei viesti ole tullut esille ihan niin kuin oli tarkoitus.

”Tässä on se haaste, että teema on tunteita herättävä ja ei haluttu tehdä perinteistä ohjaavaa ja opastavaa kampanjaa, vaan puhutella nuoria tunnistettavalla ja arkipäiväisellä teemalla.”

” ”Mikä tahansa kuva voi alkaa elää internetissä ihan omaa elämäänsä.”

Kampanjalle on Rossin mukaan tarvetta, sillä lasten ja nuorten nettiin itsestään tuottamien seksuaalissävytteisten kuvien ja videoiden määrä on kasvanut. Muutos selittyy osin sosiaalisten medioiden alustojen kasvulla.

”Todella iso osa poliisille [palveluntuottajilta] tulevista vihjeistä on lasten itsensä ottamia kuvia. Osa lapsista on niin pieniä, etteivät he ymmärrä kuvan olevan seksuaalinen. Lapsia on saatettu esimerkiksi ohjeistaa asentoihin, joita lapsi ei luonnostaan tee”, Rossi sanoo.

Kuvia levitetään niin tavanomaisessa internetissä kuin pimeän verkon puolella. Kuvia jakavat ja keräilevät lapsista seksuaalisesti kiinnostuneet.

Poliisi lähti mukaan kampanjaan rikosten ennaltaehkäisemisen vuoksi.

”Mikä tahansa kuva voi alkaa elää internetissä ihan omaa elämäänsä. Siksi onkin tärkeää miettiä, kenelle kuvia jakaa, ja sopia pelisäännöt etukäteen.”

Ohjeistus sopii ehkä deittailuun, mutta entäs videolla esiintyvät kaverit? Kai sitä luulisi, etteivät kaverit tahallaan levitä alastonkuvaa kaveristaan?

”Se on nykypäivää. Poliisi kohtaa paljon kiusaamista sekä tilanteita, joissa nuoret levittävät kuvia eteenpäin ajattelematta, että se on rikos”, Rossi sanoo.