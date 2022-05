Sammonkadun Teboilin huoltamo-kahvilan yrittäjä sulkee ovensa. Koronaepidemia ja boikotti tekivät toiminnasta tappiollista. Yrittäjä Jukka Miettinen jatkaa muissa yrityksissä ja miettii seuraavaa askelta.

Tampereen Sammonkadun Teboilin huoltamo sulkee ovensa perjantaina 27. toukokuuta. Monialayrittäjä Jukka Miettinen ehti pitää kahvila-huoltamoa vain noin vuoden. Miettinen sanoo suoraan, että viivan alle jäi koronaepidemian ja boikotin sävyttämältä Teboil-taipaleelta vain tappioita.

Polttoaineiden jakelu jatkuu Teboilin automaattiasemalla vielä jonkin aikaa, sillä Teboil on myynyt niitä jakeluautomaateista omaan lukuunsa. Miettinen on toiminut yrittäjänä kahvilassa ja huoltamossa ja ollut Teboilin vuokralainen.

Miettinen kertoo, että loppuunmyynnissä on varsinaiset myytävät tuotteet saatu melko hyvin kaupaksi ja jos esimerkiksi makeisia jää, ne Miettinen vie Parkanoon leirintäalueelleen, jonka sesonki on alkamassa.

Enemmän tekemistä on korjaamon ja kahvilan irtaimistossa, joka sekin kaupitellaan eteenpäin. Tavaroiden myynti on vielä kesken. Niitä on myyty sekä Teboilin kauppiaiden kanavilla että muualla. Miettinen kertoo, että myytävänä on korjaamon työkaluja ja laitteita ja lisäksi kahvilan kalusteet, astiat ja keittiövälineet ja -koneet.

Kunhan polttonesteiden jakelu päättyy, katoaa Teboil Sammonkadun katukuvasta.

”Tampereen kaupunki ei jatkanut tontin vuokrasopimusta, ja se (rakennus) puretaan kokonaan pois”, Miettinen kertoo.

Hän sanoo, ettei hänellä ole tarkkaa tietoa aikataulusta. Heidän osaltaan huoltamon on oltava tyhjä kesäkuun aikana.

Lue lisää: Teboil-yrittäjä Jukka Miettinen lyö rahapulassa hanskat tiskiin, mutta ei pääsekään eroon asemasta noin vain

Miettisen yrittäjyys Sammonkadulla törmäsi vastoinkäymisestä toiseen. Alun perin idea oli avata tammikuussa 2021, mutta viivästysten vuoksi avaus siirtyi keväämmäksi.

Silloin tiukkenivat jälleen koronarajoitukset. Teboilin kanssa sovittiin, että vuokrasopimus siirtyy. Avaamaan päästiin toukokuun alussa, kun ensin odoteltiin ilmastointilaitteiden asennusta.

”Kesä oli hiljaisen oloinen, mutta syksyllä alkoi vilkastua ja hommattiin uudet buffet-linjastot ja alettiin tehdä kotiruokalounaita. Sitten tuli omikronvariantti.”

Miettinen sanoi, että ajatteli vielä alkuvuodesta, että liiketoiminta saataisiin virkistymään. Ukrainan sota ja boikotti olivat viimeinen niitti. ”Sen huomasi, kyllä iso osa vakiasiakkaita katosi.”

Miettisen ura yrittäjänä jatkuu huoltamon loppumisesta huolimatta. Hän pyörittää vaimonsa ja tyttärensä kanssa Parkanon leirintäaluetta kolmatta kesää, lisäksi hänellä on koneurakointia ja kiinteistöhuoltoa.

Uusiakin ideoita muhii koko ajan.

”Kyllä tässä aina kaikennäköistä mielessä pyörii, ja vinkkejä tulee kaikennäköisiä, kun tiedetään, että on tämmöinen, joka uskoo ja luottaa, että kaikki alkaa sujua.”