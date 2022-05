Ensi viikko on selvästi ajankohdan keskiarvoa sateisempi. Lähipäivinä sadekuuroja saataneen päivittäin lähes koko maassa.

Viikon päästä koittavaan valmistujaisviikonloppuun kannattaa varustautua sateenvarjoin ja kumisaappain.

Valmistujaisia juhlitaan todennäköisesti melko epävakaisessa alkukesän säässä.

”Tällä hetkellä näyttää siltä, ettei epävakainen sää muutu lähipäivinä miksikään. On täysin mahdollista, että myös viikon päästä sadekuuroja tulee pitkin Suomea”, Forecan meteorologi Anna Latvala sanoo.

Ennuste on kuitenkin epävarma, ja ensi viikonloppuun on vielä sen verran aikaa, että muutokset säässä ovat mahdollisia.

Euroopan keskipitkien sääennusteiden keskuksen (ECMWF) tuoreessa kuukausi­ennusteessa kuun vaihde ja kesäkuun alku näyttävät Suomessa tavanomaista viileämmiltä ja sateisemmilta. Ainoastaan Lapissa lämpötila on ensi viikolla tavanomaista lämpimämpi.

”Tämä on tyypillistä kesäisen sateista säätä. Vaihtelu sekä päivien että yksittäisten paikkojen välillä on lähiaikoina melko suurta”, Latvala sanoo.

Sunnuntaina ja etenkin maanantaina sateet voivat etelärannikolla jäädä vähiin, sillä mereltä käyvä tuuli työntää sateita sisämaan suuntaan.

Kovin pitkään poutasää ei jatku, sillä tiistaina etelästä saapuu uusi, laajempi sadealue. Latvalan mukaan näyttää siltä, että etelässä lähipäivien runsaimmat sadekertymät mitataan tiistaina.

Päivälämpötilat pysyttelevät lähipäivinä 15–20 asteessa, mutta sateen sattuessa lämpötila voi painua alle 15 asteen. Maanantaina etelässä voidaan paikallisesti päästä yli 20 asteen, ja tiistaina 20 astetta on mahdollista ylittää Pohjois-Pohjanmaalla.

Suomen lisäksi sää on nyt viileää ja matalapainevoittoista myös Skandinaviassa sekä muualla Pohjois-Euroopassa. Kuukausiennusteessa on merkkejä siitä, että viileä sää alkaisi väistyä juhannusviikolla, mutta ennuste on vielä hyvin epävarma.

”On mahdotonta sanoa, johtuuko se siitä, että viileä matalapainevoittoinen alkaisi väistyä, vai onko niin, että viikon sisään mahtuva lämpötilavaihtelu on niin suurta, että siihen mahtuisi myös lämpimiä päiviä.”

Karttaan on merkitty termisen kesän keskimääräinen alkamispäivämäärä eri paikkakunnilla. Termisen kesän aikana vuorokauden keskilämpötila pysyttelee kymmenen asteen yläpuolella. Ilmatieteen laitos ilmoittaa termisten vuodenaikojen vaihtumisesta vasta siinä vaiheessa kun se voi varmuudella todeta koko maan päivämäärät.