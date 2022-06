Suun kautta otettavista koronalääkkeistä ei tule Suomessa kansanlääkettä, sanoo Husin Asko Järvinen. Myös STM:stä kerrotaan, että uudet lääkehoidot tullaan todennäköisesti kohdentamaan potilasryhmille, joilla on suurin riski saada vaikea-asteinen tauti.

Lääkeyritys Pfizerin Paxlovid-lääkkeellä on saatu kliinisissä kokeissa lupaavia tuloksia.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) ylilääkäri Asko Järvisen mukaan koronataudin hoitoon tai ehkäisyyn tarkoitetuista lääkkeistä ei tule Suomessa kansanlääkettä.

”Lääkettä tulisi käyttää oikeille kohderyhmille eli heille, jotka eivät saa rokotuksista riittävästi hyötyä”, Järvinen sanoo.

Tämä tarkoittaa esimerkiksi vakavasti immuunipuutteisia, jotka on määritelty koronataudin riskiryhmään.

”Laaja käyttö sen sijaan on tuskin tarpeen, ei ihmisten itsensä kannalta eikä yhteiskunnallisen satsauksen kannalta.”

Myös erityisasiantuntija Elina Asola sosiaali- ja terveysministeriöstä (STM) kertoo, että uudet lääkehoidot tullaan todennäköisesti kohdentamaan potilasryhmille, joilla on suurin riski saada vaikea-asteinen tauti.

STM:n aiemmin toukokuussa julkaiseman raportin mukaan Suomessa pitää arvioida ja laatia tarvittaessa hoito-ohjeet viruslääkkeiden käytön aloittamiseksi matalalla kynnyksellä. Raportin punainen lanka on tuleviin epidemia-aaltoihin varautuminen.

Koronalääkkeistä ei ole tulevaksi syksyksi ennustetun epidemiapiikin hillitsijäksi, Järvinen uskoo. Sama pätee sairaalakuormitukseen.

”On entistä harvinaisempaa, että koronatauti johtaa sairaalahoitoon tai tehohoitoon. Sen sijaan uskon, että epidemiat tulevat näkymään vanhusten hoivayksiköissä ja sairaaloissa, aivan kuten influenssa-aallotkin.”

Euroopan lääkevirastolta myyntiluvan on tähän mennessä saanut kahdeksan koronataudin hoitoon tai ehkäisyyn tarkoitettua lääkettä. Valtaosa on saatavilla EU:n yhteishankinta­mekanismin kautta. Nyt käynnissä on sopimusneuvottelut.

Asola ei kerro neuvotteluiden yksityiskohtia kuten Suomen alustavasti tilaamaa lääkemäärää. Sen hän kuitenkin paljastaa, että tavoitteena on saada lisää uusia lääkehoitoja käyttöön kesän aikana.

Kahdenväliset hankinnat Suomessa tehdään Husin kautta. Lisäksi STM on valtuuttanut Husin varastointi- ja jakelutehtäviin.

Maailmalla Pfizerin Paxlovid-lääkkeellä on saatu lupaavia tuloksia. Hongkongissa kevään omikronin BA.2-alavarianttiaallon aikana saatujen, vielä vertaisarvioimattomien tutkimustulosten mukaan lääke vähensi tartunnan saaneiden kotona sairastavien kuolleisuusriskiä 75 prosenttia ja pienensi sairaalahoitoon joutumisen riskiä 31 prosenttia.

Toisen koronaviruksen hoitoon kehitetyn lääkkeen, Merck-lääkeyhtiön molnupiraviirin, havaittiin tutkimuksessa myös pienentävän kuolleisuusriskiä kotona sairastaneilla koronapotilailla. Molnupiraviiriä käyttäneiden riski joutua sairaalahoitoon oli samansuuruinen kuin kontrolliryhmällä. Molnupiraviiri estää viruksen perimän monistumista.

Kliinisissä kokeissa Paxlovidilla on saatu lupaavia tuloksia sekä kuolleisuuden että sairaalahoidon vähentämisessä eikä sivuvaikutuksia juuri havaittu, kertoo Helsingin yliopiston zoonoosivirologian professori Olli Vapalahti.

Lääke koostuu kahdesta lääkeaineesta: nirmatrelviiristä, joka estää viruksen proteiinin pilkkomis­entsyymin toimintaa, ja ritonaviirista, jonka ansiosta lääkkeen vaikutus säilyy pidempään.

Järvinen kuitenkin huomauttaa, ettei Paxlovidia ole tutkittu vakavalle koronataudille riskialttiiden ryhmässä.

Etenkin Paxlovidiin on ladattu paljon odotuksia pandemian hoidossa. Yhdysvalloissa presidentti Joe Bidenin hallinto on ilmoittanut haluavansa lisätä lääkkeen saatavuutta ja käyttöä entisestään.

Yhdysvaltojen ruoka- ja lääkevirasto antoi lääkkeelle hätäkäyttö­luvan joulukuussa. Uutistoimisto Reutersin mukaan maassa määrättiin viime viikolla yli 160 000 Paxlovid-lääkekuuria, kun viikoittain määrättyjen lääkekuurien määrä vielä viime vuoden lopulla oli keskimäärin 30 000.

Paxlovidin hätälupa edellyttää, että sitä tulisi käyttää vain tuoreen positiivisen testituloksen saaneille, joilla on vakavan taudin riskitekijöitä, mutta Reutersin haastattelemien lääkärien mukaan lääkereseptejä ovat pyytäneet monet muutkin.

” Viruslääkkeiden käyttöä ei voi noin vain laajentaa.

Vapalahti muistuttaa, että viruslääkkeiden käyttöä ei voi noin vain laajentaa. Esimerkiksi Paxlovidilla on runsaasti yhteisvaikutuksia muiden lääkkeiden kanssa.

”Monisairailla ihmisillä on paljon lääkityksiä, ja sen takia näitä ei voi automaattisesti diagnoosin tullen ryhtyä antamaan ihmisille. Tarvitaan osaavan lääkärin konsultaatiota”, Vapalahti sanoo.

Järvisen mielestä olisi tärkeää, että lääkkeen mahdolliselle käytölle laadittaisiin yhteiset kriteerit eri puolelle Suomea. Tämä takaisi yhteneväisen hoidon.

Lisäksi Järvisen mielestä oleellista on suhteuttaa lääkkeistä saatava hyöty. Lääkkeitä ei kannata antaa ihmisille, jotka lääkkeen aiheuttamat riskit saattaisivat olla suuremmat kuin sairastumisen aiheuttamat riskit.

Koronalääkkeet ovat arvokkaita. Esimerkiksi Yhdysvalloissa Bidenin hallinto on luvannut kustantaa koronalääkkeet niitä tarvitseville. Reutersin mukaan yksi Paxlovid-lääkekuuri valtiolle noin 530 dollaria (490 euroa) ja molnupiraviiri-kuuri noin 700 dollaria (650 euroa).

Toki lääkehoito ei ole pelkkää kustannusta, Järvinen huomauttaa. Kuolemille tai pitkäaikaissairauksien estämiselle on vaikea laskea hintaa.

Viime aikoina maailmalla on raportoitu joitakin tapauksia, joissa oireet ovat palanneet Paxlovid-lääkekuurin lopettamisen jälkeen. Vapalahden käsityksen mukaan kyseessä on kuitenkin melko pieni ryhmä lääkkeen käyttäjiä.

Maailmalla alaa valtaaviin omikronmuunnoksen BA.4- ja BA.5-alavariantteihin Vapalahti uskoo viruslääkkeiden toimivan hyvin. Toisin kuin rokotteissa, lääkkeiden vaikutusmekanismi ei koske piikkiproteiinia, jossa tapahtuu eniten muutoksia viruksen muuntuessa.