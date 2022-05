Syyttäjien mielestä käräjäoikeus on tehnyt selkeitä virheitä näytön arvioinnissa. Pirkanmaan käräjäoikeus hylkäsi huhtikuun lopussa kaikki syytteet 52-vuotiasta sierroleonelaismiestä vastaan.

Syyttäjät jättivät maanantaina Turun hovioikeuteen valituksen Liberian sotarikosjutun vapauttavasta tuomiosta. Valituksesta päätti valtakunnansyyttäjä Raija Toiviainen.

"Meidän mielestämme käräjäoikeus on tehnyt selkeitä virheitä näytön arvioinnissa. sanoo valtionsyyttäjä Tom Laitinen.

Pirkanmaan käräjäoikeus hylkäsi huhtikuun lopussa kaikki 52-vuotiaan sierraleonelaisen Gibril Massaquoin syytteet.

Hänelle vaadittiin elinkautista vankeusrangaistusta muun muassa murhista, raiskauksista ja törkeästä sodankäyntirikoksesta Liberian sisällissodassa vuosina 1999–2003.

Syyttäjien mielestä käräjäoikeus on soveltanut Massaquoin ja syyttäjien näytön arviointiin erilaista mittatikkua.

"Meidän mielestämme Massaquoin näyttöön on liittynyt vakavia puutteita, mutta käräjäoikeus on hyväksynyt sen täysin kritiikittömästi. Meidän näyttömme on taas ajettu sellaisen mankelin läpi, että sieltä on väistämättä löytynyt epätäydellisyyksiä. Ne ovat johtaneet siihen, ettei kenenkään todistajan kertomusta ei ole pidetty riittävän uskottavana”, Laitinen toteaa.

Laitinen ei vielä osaa arvioida, joutuuko myös hovioikeus matkustamaan Liberiaan ja Sierra Leoneen ottamaan vastaan näyttöä. Käräjäoikeus teki paikan päälle kolme matkaa, ja matkavuorokausia kertyi yhteensä 109.

Laitinen huomauttaa, että käräjäoikeus on kyllä kirjannut tuomioonsa oikein, mitä todistajat ovat kertoneet.

”Se on kuitenkin tehnyt sellaisia johtopäätöksiä, joita ei meidän mielestämme voi perustaa kirjattuun kertomukseen. On hämmentävää, tarvitseeko meidän nyt riidellä uskottavuudesta vai vain johtopäätöksistä.”

Gibril Massaquoi on asunut yli kymmenen vuotta Suomessa. Hänet otettiin kiinni rikosepäilyjen takia maaliskuussa 2020, ja käräjäoikeus vapautti hänet tämän vuoden helmikuussa.