Kaupunginjohtaja kiistää asiattoman käyttäytymisen.

Kauhavan kaupunginvaltuuston on määrä päättää kesäkuussa kaupunginjohtaja Markku Lumion mahdollisesta irtisanomisesta tai siirtämisestä toisiin tehtäviin luottamuspulan vuoksi. Taustalla vaikuttaa kaupunginjohtajan väitetty epäasiallinen käytös.

Yle kertoi viikonloppuna uusia tietoja kaupunginjohtajan väitetystä epäasiallisesta käyttäytymisestä. Tiedot perustuivat seitsemän nimettömänä esiintyneen henkilön kertomuksiin.

Neljä naista kertoi kaupunginjohtajan käyttäytyneen heitä kohtaan epäasiallisesti. Kyse on kertomusten mukaan ollut muun muassa ulkonäön kommentoinnista kuiskuttelemalla.

Yksi Ylen haastattelema mies kertoi nähneensä kaupunginjohtajan sivelevän vieressään istuvien naisten reisiä pöydän alla julkisessa tilaisuudessa. Toinen Ylen haastattelema henkilö kertoi kokeneensa itse samaa.

Lumio kiisti Ylen haastattelussa käyttäytyneensä epäasiallisesti. Hän kielsi kuiskutelleensa tai supisseensa palautteitaan, sanoi puhuneensa naisille riittävän etäältä ja piti väitettä reisien sivelystä absurdina puskista huuteluna.

Kauhavan kaupunginvaltuusto asetti aiemmin toukokuussa äänin 37-6 tilapäisen valiokunnan valmistelemaan kaupunginjohtajan erottamista tai siirtämistä muihin tehtäviin.

Valiokunnan puheenjohtaja Marita Mattila kertoi maanantaina, että valiokunnan esitys on määrä viedä kaupunginvaltuuston ratkaistavaksi 20. kesäkuuta.

Mattilan mukaan Ylen uutisessa esitetyt väitteet eivät vaikuta valiokunnan aikatauluun eikä hän halua kommentoida uutista tarkemmin.

”Selvitämme työssämme, onko kaupunginjohtajalla luottamusta. Esille tulleet asiat eivät muuta sitä asiaa. Toki ne liittyvät toisiinsa, mutta ovat silti eri asioita”, Mattila sanoo.

Kaupunginhallitus käynnisti asian käsittelyn kaupunginjohtajaan kohdistuneen luottamuspulan vuoksi.

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Teemu Hakala on kertonut, että luottamuspulan taustalla ovat yhteen naiseen kohdistunut asiaton käytös tuoreessa tapauksessa sekä aiemman ohjeistuksen rikkominen.

”Taustalla on myös se, että hallitus on aiemmin ohjeistanut selkeästi kaupunginjohtajaa käyttäytymiseen liittyen. Joten hallitus kokee, että on syntynyt tilanne, jossa on vakava luottamuspula”, Hakala sanoi Iltalehdelle huhtikuussa.

Hakalan mukaan kaupunginjohtaja ei ollut noudattanut saamaansa ohjeistusta käyttäytymisestä.

Lumio aloitti Kauhavan kaupunginjohtajana vuonna 2015.

Hän toimi aiemmin Vaasan kaupunginjohtajana mutta erosi virasta vuonna 2011. Lumion erohakemuksen taustalla oli kaupunginjohtajan ja kaupungin poliittisen johdon välinen luottamuspula.