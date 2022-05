”Ohje oli, että hevosta voi lyödä lapiolla päähän” – Hevosiin on kohdistettu pitkäkestoista ja ”täysin tarpeetonta väkivaltaa” pohjanmaalaisessa hevos­keskuksessa, kertovat opiskelijat

Väitteiden mukaan ilmapiiri ravitallilla oli aggressiivinen ja hevosten lyöminen lähes jokapäiväistä.

Hevosia lyötiin ja piiskattiin, hakattiin kengitysvälineillä, treenattiin vaikka ne ontuivat ja käytettiin kivuliaita välineitä, kuten piikkipäätankoa.

Ruukin hevoskeskuksessa Siikajoella Pohjois-Pohjanmaalla esiin nousseet väitteet hevosten kaltoinkohtelusta aiotaan tutkia perusteellisesti.

Väkivaltaa ja pakkokeinoja toivat esiin hevoskeskuksen neljä entistä opiskelijaa. Sosiaalisessa mediassa esitetyt kertomukset Ruukin talleilta keräsivät nopeasti lukuisia yhteydenottoja, joissa entiset ja nykyiset opiskelijat ja työntekijät kertoivat vastaavista kokemuksistaan.

Syytösten tultua ilmi hevoskeskuksessa kävi perjantaina päivystävä eläinlääkäri. Kalajoen valvontaeläinlääkäri Viivi Koivunen sanoo, että keskukseen tehdään laajempi tarkastus lähiaikoina.

Hevoskeskuksessa muutama vuosi sitten ravipuolella opiskellut Noora Koukkari kertoo, että hevosia lyötiin eri syistä ja eri tilanteissa karsinoissa, koulutettaessa ja kuljetukseen lastattaessa.

Erityisesti varsanopetuksessa nuoriin hevosiin kohdistettiin Koukkarin mukaan pitkäkestoista, aggressiivista käytöstä.

”Kun varsa tuli koulutuksesta, sillä oli polvet auki ja piiskan jälkiä oli ympäri kehoa ja päässä haavoja. Myöhemmin siitä tuli käytökseltään sellainen, että se huusi ja potki seiniä. Sitä hakattiin milloin piiskalla, milloin ketjunarulla karsinaan, kun se ei ollut hiljaa ja se alkoi ärsyttää valmentajaa tai tallimestaria”, kertoo Koukkari.

Toista hevosta hakattiin kengitysvasaralla vain, koska se ei seissyt täysin paikallaan.

”Molemmista näistä hevosista tuli sellaisia, etteivät ne antaneet valmentajalle kiinni tarhasta, eikä karsinasta eikä mistään”, Koukkari kertoo.

Koukkarille ohjeistettiin Ruukin hevoskeskuksessa esimerkiksi, että hevosta saa löydä.

”Ohje oli, että vetopaniikkihevosta voi lyödä lapiolla päähän, niin se loppuu siihen”, Koukkari kuvaa.

Keskuksessa opiskellut Kati Mört sanoo, etteivät hevoset enää tienneet, mikä on oikein ja mikä väärin.

”Hevosiin kohdistettiin täysin tarpeetonta väkivaltaa. Mistä tahansa saattoi saada selkään”, sanoo Mört.

Entisten opiskelijoiden mukaan ravihevosten koulutuksessa käytettiin Ruukissa piikkipäätankoa. Tanko tulee hevosen kaulaa vasten ja sen tarkoitus on saada hevonen juoksemaan suorana.

”Meillä on kuvamateriaalia siitä, millaista jälkeä piikkipäätangolla saa aikaan. Sillä saa hevosen kaulan rei’itettyä vereslihalle asti”, toteaa Mört.

Mörtin mukaan osa nykyisistä opiskelijoista kertoo samanlaisista kokemuksista kuin hänen omansa muutama vuosi sitten. Osa taas sanoo, että asiat ovat jo paremmin.

”Todella toivon, että asiat olisivat menneet parempaan suuntaan.”

Opiskelijat yrittivät Mörtin mukaan tuoda epäkohtia esille koulun johdolle.

”Johto on nyt väittänyt, että he eivät ole tienneet. Se ei ole totta. Kun olen jutellut siellä 20 vuoden aikana töissä olleiden kanssa, tosi moni on sanonut, että asioita on yritetty ottaa puheeksi, mutta mitään ei ole tapahtunut”, Mört sanoo.

Siinä on myös syy, miksi asia haluttiin nostaa nyt esiin.

”Monen mielestä asiasta nostettiin tarpeettoman suuri meteli, mutta koska asia ei hiljaisuudessa hoidu, niin hoidetaan sitten äänen kanssa”, sanoo Mört.

Koulutuskeskus Brahen luonto- ja hevoskeskus antoi asian tultua julki asiassa tiedotteen, jossa se toteaa syytösten olevan vakavia ja että ne tullaan selvittämään.

Hevoskeskuksessa on noin 40 tallipaikkaa. Puolet on keskuksen omia hevosia ja puolet yksityisten omistamia ravihevosia. Ravihevosten kouluttajana on ollut palkattu ammattivalmentaja.

Väitteet kohdistuvat erityisesti koululla toimivaan ravivalmentajaan, joka huolehti myös ravihevosten kengityksestä, sekä yhteen tallimestariin, joka huolehti varsanopetuksesta.

Hevosten omistajat ovat mahdollisissa väärinkäyttötapauksissa asianomistajia. Hevoskeskuksen toimialapäällikkö Riikka Pajuvesa-Korkala kertoo, että omistajia on ohjeistettu tekemään mahdollinen tutkintapyyntö poliisille.

Oulun poliisin mukaan Ruukin hevoskeskusta koskevia tutkintapyyntöjä ei tällä hetkellä näy poliisin järjestelmässä.

Pajuvesa-Korkala sanoo, että Ruukin hevoskeskuksen johdossa on tiedetty pienistä rikkeistä.

”Huutamisesta ja raippaamisesta olemme tienneet. Nämä ovat menneet normaalilla ohjauskeskustelulla ja tilanne on parantunut. Olemme tarjonneet koulutusta vuosittain. Sellaisesta, että hevosta olisi hakattu kymmenen minuuttia, meillä ei ole ollut hajuakaan”, sanoo Pajuvesa-Korkala.

Järkytyksestä huolimatta Pajuvesa-Korkala sanoo olevansa iloinen, että asiat tulevat esille.

”Tällaiset silmittömät hakkaamiset ovat meille hirveä järkytys. Hevoskulttuuri on toki muuttunut parissakymmenessä vuodessa. Karski tapa ei ole enää normi, on tullut pehmeämpi tapa ja meillä on käynyt alan huippuammattilaisia kouluttamassa”, sanoo Pajuvesa-Korkala.

Piikkipäätanko on kielletty ravikilpailuissa. Siihen, onko se sallittu harjoittelussa, täytyy Pajuvesa-Korkalan mielestä eläinlääkäreiden ottaa kantaa.

”Itse en ole ravi-ihmisiä”, hän sanoo.

Epäkohtia on tullut Pajuvesa-Korkalan mukaan esiin esimerkiksi niin, että opiskelija on ilmoittanut hevosella olleen suupielet auki ja silti sillä on ajettu.

”On kysytty valmentajalta, miksi sillä on suupielet auki ja suusta tulee verta. Vastaus on ollut esimerkiksi, että sillä oli vääränkokoiset kuolaimet tai että se veti lenkillä”, sanoo Pajuvesa-Korkala.

Koukkari ja Mört eivät ole missään muulla tallilla tai harjoittelupaikassa kohdanneet vastaavaa tapaa käsitellä hevosia.

Omistajille ei saanut kertoa mitään.

”Kun hevosen omistajia oli käymässä, hevosia piti käsitellä silkkihansikkain. Kulisseja pidettiin yllä”, sanoo Koukkari.

Koulutuskuntayhtymä Brahen rehtori Jaana Ritola sanoo, että kaikkia osapuolia pitää nyt kuulla ja tarvittaessa tehdä yhteistyötä viranomaisten kanssa.

”Olemme olleet tämän asian kanssa ymmällämme. Asia otetaan vakavasti ja järjestämme systemaattisen selvitystyön”, lupaa Ritola.