Useiden lukioiden käyttämässä Abitti-koejärjestelmässä havaittiin maanantaina ongelmia. Tietoturvahyökkäystä ei epäillä.

Abitti on Ylioppilastutkintolautakunnan tammikuussa 2015 julkaisema koejärjestelmä.

Useiden lukioiden käyttämässä Abitti-koejärjestelmässä on ollut ongelmia maanantain aikana. Järjestelmän nettisivuilla tiedotettiin maanantaina, että Abitista on korjattu kolme tietoturva-aukkoa.

Erityisasiantuntija Matti Lattu kertoo ettei käyttäjille maanantaina näkyneissä ongelmissa kuitenkaan ollut kyse tietoturva-aukkojen korjaamisesta.

”Tässä on kaksi meidän näkökulmasta erillistä asiaa. Meihin otti aiemmin yhteyttä eräs sivullinen henkilö, joka kertoi että meillä on Abitissa kolme erillistä tietoturva-aukkoa, jotka olemme nyt korjanneet ja niistä tiedotettiin tänään.”

Toinen tietoturva-aukkoihin liittymätön asia, että maanantaina kello 11 aikaan järjestelmässä ilmeni ongelmia palvelussa, jossa laaditaan ja arvostellaan harjoituskokeita.

”Siellä takana oleva tietokanta on solmussa ja sitä avataan paraikaa.”

Sosiaalisessa mediassa on epäilty kyseessä olevan tietoturvahyökkäys, mutta siitä ei Latun mukaan ainakaan vielä ole näyttöä.

”Tietokannoille voi tulla sisäisiä vikatilanteita. Tällä hetkellä näyttää siltä, että kyseessä on vikatilanne. Ei ole vielä näyttöä, että tämä olisi häirintää, murtautumista tai vaikuttamista.”

Tällä hetkellä koetehtävien laatiminen, kokeen järjestelmästä lataaminen ja koesuoritusten arvostelu eivät toimi.

”Ennen koetta opettajan pitää hakea koetehtävät sisältävä tiedosto koulun koepalvelimelle, jossa koe järjestetään. Nyt kun sinne ei ole pääsyä, niin koetiedostoa ei saa. Tai jos on pidetty eilen tai aamulla koe ja haluaisi arvioida suorituksia, niin nyt kun verkkopalvelu ei ole käytössä, niitä ei pääse arvostelemaan.”

Kokeita tehdään muillakin järjestelmillä, mutta Abitti on käytössä monessa lukiossa. Ylioppilastutkintolautakunta on tilanteesta pahoillaan.

”Olemme tosi pahoillamme tästä häiriöstä. Tiedämme kyllä, että lukioissa on juuri nyt kiire”.

Ongelma havaittiin aamupäivällä. Siitä lähtien järjestelmää on pyritty korjaamaan, mutta vikatilan kestoa on hyvin vaikea arvioida.

”Sen minäkin haluaisin tietää. Ongelma havaittiin kello 11 ja siitä lähtien olemme tehneet töitä. On todella vaikea ennakoida kestoa. Olemme pidemmällä kuin kaksi tuntia sitten, mutta edelleen joku hikka siellä on. Fakta on se, että emme osaa ennakoida kauan tämä häiriö kestää.”