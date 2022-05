Ypäjän Hevossairaalan vastaava eläinlääkäri Anne Sjöholm pitää Ruukin hevoskeskuksessa raportoitua väitettyä hevosten kaltoinkohtelua surullisena, mutta mahdollisena tapahtumana.

Ruukin hevoskeskuksessa Siikajoella Pohjois-Pohjanmaalla esiin nousseet väitteet hevosten huonosta kohtelusta ovat puhuttaneet viime päivinä.

Neljä entistä hevoskeskuksen opiskelijaa toi esiin hevosiin kohdistunutta väkivaltaa ja pakkokeinoja. Hevosten väkivaltaista kohtelua on heidän mukaansa esiintynyt etenkin keskuksen ravipuolella.

Ypäjän Hevossairaalan vastaavana eläinlääkärinä toimiva hevossairauksien erikoislääkäri Anne Sjöholm näki keskuksessa entisen opiskelijan mukaan kuvatun videoklipin.

Videolla näkyy, kuinka ontuvaa hevosta kävelytetään kävelykoneessa. Se on kuvattu opiskelijan mukaan Ruukin hevoskeskuksessa vuonna 2018.

”Ontuvaa hevosta ei saa kävelyttää koneessa. Tässä hevonen ontuu selvästi vasenta takajalkaansa. Minua hieman ahdistaa katsoa tätä videota”, Sjöholm kertoo.

Hän korostaa, ettei yksittäisestä videoklipistä voi tehdä kovin pitkälle meneviä johtopäätöksiä.

”Ei ole tiedossa, onko tässä esimerkiksi sellainen tilanne, jossa joku on juuri menossa sammuttamaan koneen.”

Kävelykonetta voi Sjöholmin mukaan käyttää aina silloin, kun hevonen tarvitsee liikuntaa. Konetta käytetään myös kuntoutustarkoituksiin.

”Silloinkaan sitä ei kuitenkaan käytetä ontuvalla hevosella. Kun hevonen ontuu kävellessään, soitetaan paikalle eläinlääkäri, joka tutkii sen, tai sitten hevonen tutkitaan itse, mutta ontuvaa hevosta ei voi kävelyttää koneessa”, hän kertoo.

Sjöholm pitää Ruukin hevoskeskuksessa tapahtunutta entisten opiskelijoiden kertoman mukaista toimintaa surullisena, mutta mahdollisena.

”Opiskelijat ovat kertoneet asiasta nimillään, joten ei se mahdotontakaan ole. Mukavaltahan se ei tietenkään tunnu.”

Kun asia tuli julki, koulutuskeskus Brahen luonto- ja hevoskeskus tiedotti, että syytökset ovat vakavia ja ne selvitetään.

”Se on ainoa oikea tapa selvittää tilanne. Vaikuttaa siltä, että asia otetaan sille kuuluvalla vakavuudella”, sanoo Sjöholm.

Videot voivat Sjöholmin mukaan auttaa osaltaan selvittämään tapahtunutta.

”Jos on tällaista materiaalia, jonka pohjalta pystytään todentamaan, mitä on tapahtunut, se auttaa selvittämään asiaa. Jos mitään todistetta ei ole, selvityskin on vaikeampaa.”

HS näki myös keskuksesta opiskelijan mukaan otetun kuvan piikkipäätangosta. Se on väline, jolla pyritään suoristamaan vinossa ravaavaa hevosta. Hevonen voi ravata vinossa, jos sillä on vaikkapa kipuja.

Tanko pakottaa hevosen ravaamaan suorana, jolloin se ei voi väistää kipua.

”Tangon aiheuttama kipu on suurempi kuin alkuperäinen kipu tai ongelma, eli menetelmä ei ole mitenkään hevosystävällinen”, Sjöholm sanoo.

Sjöholm kertoo, että kuvan perusteella keskuksessa oleva piikkipäätanko on vanhanaikaista mallia.

”Niitä on pehmeämpiäkin versioita, joissa piikit eivät ole yhtä isoja kuin kuvan tangossa, vaan enemmän nystyrämäisiä”, hän sanoo.

Sjöholmin mukaan hevosia koskeva tieto ja niiden käsittelytaito ovat muuttuneet nopeasti viimeisten 20 vuoden aikana. Alalla on pohdittu, ovatko hevosmaailman perinteiset toimintatavat enää eettisiä nykytiedon valossa.

Tällä hetkellä puhutaan paljon muun muassa ravihevosten suuvaurioista. Suun vammat eivät aina näy ulkopuolelle.

”Niitä on opittu tunnistamaan entistä herkemmin. Mitä enemmän tietoa on, sitä enemmän sitä hyödynnetään. Kukaan ei enää halua palata vanhaan, kun ajantasaiset toimintatavat ovat tiedossa. Tietoa on onneksi koko ajan enemmän, ja asiat muuttuvat vähitellen parempaan suuntaan”, Sjöholm sanoo.

KOULUTUSKESKUS Brahen luonto- ja hevoskeskus antoi asian tultua julki asiassa tiedotteen, jossa se toteaa syytösten olevan vakavia ja että ne tullaan selvittämään.

Hevoskeskuksen toimialapäällikkö Riikka Pajuvesa-Korkala kertoi HS:lle, että Ruukin hevoskeskuksen johdossa on tiedetty pienistä rikkeistä.

”Huutamisesta ja raippaamisesta olemme tienneet. Nämä ovat menneet normaalilla ohjauskeskustelulla ja tilanne on parantunut. Olemme tarjonneet koulutusta vuosittain. Sellaisesta, että hevosta olisi hakattu kymmenen minuuttia, meillä ei ole ollut hajuakaan”, hän sanoi.

Myös koulutuskuntayhtymä Brahen rehtori Jaana Ritola sanoi, että kaikkia osapuolia pitää nyt kuulla ja tarvittaessa tehdä yhteistyötä viranomaisten kanssa.