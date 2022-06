Yöpyisitkö täällä? Suomen hulppein tauko­mökki on havupuiden latvojen yläpuolella: ”Ei voi edes verrata koruttomaan autiotupaan”

Talkoovoimin rakennettu Häähninmäen näkötorni on erikoisuus, joka vetää puoleensa retkeilijöitä eri puolilta Suomea.

Hankasalmella metsäisen mäen laella seisoo puurakenteinen torni, jossa vierailija voi viipyä tovin jos toisenkin – vaikka koko yön.

Kyseessä on vuonna 2020 valmistunut Häähninmäen näkötorni, jonka huipulle on rakennettu pikkuyksiön kokoinen taukomökki. Kauempaa saapuville retkeilijöille hyvä uutinen on se, että mökin voi halutessaan vuokrata yöksi tai kokoustilaksi.

Päiväsaikaan mökki on avoinna kaikille, ja huipputasanteelle voi poiketa katsomaan maisemia milloin tahansa.

Häähninmäen ulkoilualueeseen kuuluu tornin lisäksi muun muassa vuonna 2012 rakennettu autiotupa, Häähnintupa, ja sen ympäristössä on noin 30 kilometriä kävely- ja maastopyöräilyreittejä. Talvella niistä käytössä on noin puolet.

Näkötornille on noin puoli kilometriä alueen parkkipaikasta, jonka osoite on Häähnintuvantie 160.

Näkötornista on tullut retkeilypiireissä ilmiö, ja Instagramissa sadat ihmiset ovat jakaneet kuviaan tornista sekä ulkoilualueesta.

Yksi vierailijoista on lahtelainen Suvi Karhunen, joka yöpyi tornissa äitinsä kanssa maaliskuussa.

”Se oli luksuskokemus. Mökkiä ei voi edes verrata perinteiseen koruttomaan autiotupaan.”

Mökin varustukseen kuuluu muun muassa kahvin- ja vedenkeitin sekä kaasuhella. Tilassa on kaksi vuodesohvaa eli nukkumapaikat neljälle hengelle. Sähköt tulevat omasta aurinkopaneelista ja tuuligeneraattorista, ja mökki lämpiää biodieselillä.

Puitteista huolimatta ajatus yöpaikasta tornin huipulla ei varsinaisesti ollut korkeita paikkoja pelkäävän retkikumppanin mieleen, Karhunen kertoo.

”Aiemmat kävijät olivat kirjoittaneet mökin vieraskirjaan, että torni saattaa välillä huojua. Sää oli kuitenkin sen verran tyyni, että mökki pysyi vakaana. Lopulta äitikin on mainostanut paikkaa kaikille.”

Häähninmäen tornimökki on sisustukseltaan nykyaikainen ja autiotuvaksi harvinaisen hyvin varusteltu.

Näkötorni on noin 20 metriä korkea ja seisoo Häähninmäellä, joka kohoaa vajaat kaksisataa metriä merenpinnan tasosta. Näkymiä Karhunen kuvailee kauniiksi ja metsäisiksi.

”Illalla katsoimme mökistä upeaa auringonlaskua. Vielä, kun olisimme nähneet revontulia.”

Häähninmäen näkötorni on Hankasalmen kameraseuran hanke, joka toteutettiin yhteistyössä Hankasalmen latu ja polku -yhdistyksen kanssa. Maaseutukehitys ry myönsi hankkeelle Leader-rahoituksen, jonka turvin torni ja mökki rakennettiin talkoovoimin.

”Budjetti oli tiukka eikä porukka ollut suuri. Rahoituksella saimme suurin piirtein tarvikkeet hankittua”, kertoo hankkeen pääjehu, Hankasalmen latu ja polku ry:n puheenjohtaja Pekka Rossi.

Hän vastaa Häähninmäen ulkoilualueen kunnossapidosta ja tornimökin varauksista.

Rossille ja hänen puolisolleen hommia riittää päivittäin esimerkiksi polkujen raivaamisessa ja rakennusten huoltamisessa. Apukäsiä tulee kameraseuran perustamasta toimikunnasta.

”Jos rakentamisen jälkeen ei tapahtuisi mitään, kova työ olisi mennyt hukkaan ja torni seisoisi tyhjänpanttina.”

Tällä hetkellä mökki ei ole jatkuvassa vuokrauksessa, eikä tulevana kesänä yövarauksia oteta lainkaan.

Kalenteri pidetään väljänä, sillä hanketta saattaisi uhata rahoituksen takaisinperintä, mikäli yöpymiset tulkittaisiin kaupalliseksi toiminnaksi.

Nyt varat retkeilyalueen ylläpitoon tulevat pääasiassa retkeilijöiden yöpymisistä ja vapaaehtoisista rahalahjoituksista sekä osaksi Hankasalmen ja Konneveden kunnilta, jotka avustavat muun muassa tienpitoa.

”Toivomme, että voisimme saada retkeilytoiminnastamme enemmän korvausta. Ei ole tarkoituskaan, että sysäisimme tämän yhteiskunnan syliin.”

Häähninmäen ympäristöstä löytyy kilometritolkulla ulkoilureittejä. Kuvassa Paskolammen pitkospuut.

Rossin arvion mukaan Häähninmäellä on vuosittain muutamia tuhansia vierailijoita. Hän kuvailee aluetta koko perheen retkikohteeksi.

Suurin osa vierailijoista tulee lähiseuduilta ja Jyväskylästä, joka on noin tunnin ajomatkan päässä Häähninmäestä. Yöpyjistä monet tulevat pääkaupunkiseudulta.

”Sieltäpäin katsottuna paikkahan on täysin korvessa, sillä lähimmät tornin huipulta näkyvät talot ovat noin neljän kilometrin päässä."

Tornissa vieraillut Suvi Karhunen kertoo, ettei hänen retkensä aikaan muita ihmisiä juuri näkynyt.

”Saimme olla ihan omassa rauhassa.”

Kahden päivän reissu taittui ulkoillessa pitkin poikin Häähninmäkeä. Reitit olivat mäkisiä ja lumisia, mutta hyvin hoidettuja, Karhunen kertoo.

”Välillä poikkesimme merkityiltä reiteiltä ja menimme oman päämme mukaan. Latujakin oli, mutta emme lopulta käyneet hiihtämässä.”

Karhunen kertoo nauttivansa luonnosta ja pitävänsä Häähninmäen tornin kaltaisista ”erikoisista” retkikohteista. Hän haluaa käydä läpi kaikki Suomen 41 kansallispuistoa, joista plakkarissa on jo 17.

”Koiran kanssa yritämme käydä joka viikko jossain päin. Luen paljon retkeilysivuja ja etsin jatkuvasti Instagramista paikkoja, joissa haluaisin käydä.”