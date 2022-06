Husin diagnostiikkajohtaja Lasse Lehtonen pelkää uuden omikronvariantin aiheuttamaa uutta aaltoa.

Omikronmuunnoksen uusi BA.5-alavariantti yleistyy Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) alueella.

Husin diagnostiikkajohtaja Lasse Lehtonen pelkää, että tämä voi tietää uutta tartunta-aaltoa jo ennen syksyä.

Asiasta kertoi ensin Lääkärilehti.

Lehtonen kertoo, että BA.5:n aiheuttamat tartunnat ovat parin viime viikon ajan kaksinkertaistuneet viikoittain. Lehtosen mukaan BA.5-alavariantti näkyy PRC-analyysissä suoraan.

”Toukokuun puolesta välistä lähtien sen osuus on lähtenyt selvään nousuun ja sen kehityksessä on näkyvissä ihan selvä kasvukäyrä” , Lehtonen sanoo HS:lle.

Viime viikolla jo kahdeksan prosenttia Husin alueen tartunnoista oli todennäköisesti sen aiheuttamia.

Suomessa on valtamuunnoksena tällä hetkellä omikronin alavariantti BA.2. Lehtonen arvioi, että BA.5-alavariantista tulee valtamuunnos parissa kuukaudessa.

”Kyllä se valitettavasti siltä näyttää”, Lehtonen arvioi.

Lasse Lehtonen

Uutta alavarianttia todettiin ensimmäisen kerran Suomessa kaksi viikkoa sitten Turussa. Tartunta todettiin vapun aikaan Väli-Amerikasta palanneelta suomalaisella matkustajalla. Maailmalla omikronista on löytynyt ainakin neljä erilaista muunnosta.

BA.5-variantin tiedetään kiertävän tehokkaasti rokotusten ja aiemmin sairastetun koronainfektion tuomaa suojaa, mutta nykyiset rokotteet suojaavat hyvin myös kyseisen alavariantin aiheuttamilta vakavilta tautimuodoilta.

Sen aiheuttamaa tautia pidetään vakavuudeltaan samantasoisena kuin muidenkin koronavarianttien, mutta se tarttuu niitä herkemmin.

Portugalin lukuihin tutustunut Lehtonen on huolissaan Suomen tilanteesta erityisesti siksi, että rokotusten antama suoja on hiipumassa.

”Toivottavasti ennustus, jonka mukaan seuraava korona-aalto tulee vasta syksyllä, pitää paikkansa”, Lehtonen sanoo Lääkärilehdessä.

Lehtosen mukaan riskiryhmien kannattaisi edelleen suojata itseään FFP2-hengityssuojaimilla.

"Silloin, kun rokotuksista on jo aikaa, 4–6 kuukautta, riskihenkilöiden olisi hyödyllistä käyttää FFP2-suojainta. Se on aika helppo toimenpide, jos on riski vakavalle koronataudille.”

