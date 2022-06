Jotkut korottavat ylioppilas­kokeiden arvo­sanoja jopa yli 30 kertaa – Sofia Sillanpää kertoo, mistä ”sarja­uusimisessa” on kyse

Korkeakoulujen opiskelijavalintauudistus on lisännyt ylioppilaskokeiden arvosanojen korottamista, kun enemmistö korkeakoulujen aloituspaikoista täytetään suoraan todistusvalinnan kautta.

Valkolakin päähän painaminen on vuosikymmenten ajan tarkoittanut uusille ylioppilaille välivuosia tai korkeakoulujen pääsykokeita. Kevätjuhlassa soivan Gaudeamus igiturin sävelet ovat olleet merkki lukioaikojen taakse jäämisestä.

Kaikkien kohdalla näin ei kuitenkaan enää ole.

Vuonna 2020 tehdyssä korkeakoulujen opiskelijavalintauudistuksessa ylioppilaskokeiden tuloksista tuli pääväylä korkeakouluopintoihin. Todistusvalinta asetti lukiolaiset uuteen asemaan.

Yksi uuden ajan ylioppilaista on Vaskivuoren lukiosta vuonna 2019 valmistunut Sofia Sillanpää. Hän on istunut ylioppilaskokeissa yhteensä kolmetoista kertaa, joista kuudella hän on ollut korottamassa arvosanojaan yliopistoon pääsemistä varten.

”Kirjoitin alun perin kuusi ainetta sekä vielä valmistumisen jälkeen yhteiskuntaopin, kun päätinkin hakea lääkiksen sijasta opiskelemaan sosiaalitieteitä”, Sillanpää kertoo.

”Lisäksi olen kuusi kertaa käynyt korottamassa jotakin arvosanaa, näistä kerroista viisi valmistumiseni jälkeen.”

” ”Minulla on ystäviä, ketkä ovat jo opiskelemassa yliopistossa, mutta käyvät edelleen vuosittain korottamassa arvosanojaan varmuuden vuoksi.”

Vuonna 2016 lukiotaipaleensa aloittaneen Sillanpään lukioaika oli siirtymävaihetta. Vielä vuosi-pari häntä aiemmin aloittaneille lukiolaisille ”ylioppilaskokeilla ollut mitään väliä”, Sillanpää sanoo.

”Meille taas sanottiin lukioon tullessa, että pitäisi heti tietää, mitä haluaa kirjoittaa, koska sillä on väliä korkeakouluihin haettaessa. Oli kauhean stressaavaa, kun yhtäkkiä piti heti tietää, mitä haluaa kirjoittaa”, Sillanpää kertoo.

Hän itse kuului siihen onnekkaaseen porukkaan, jolla oli jo olemassa olevat suunnitelmat korkeakouluopintojen suhteen. Vaikka suunnitellut lääketieteen opinnot vaihtuivatkin myöhemmin valtiotieteisiin, auttoi selkeä tavoite Sillanpäätä tekemään valintoja opiskeltavista aineista.

”Olisi ollut kuumottavaa, jos ei olisi yhtään tiennyt, mihin haluaa lukion jälkeen opiskelemaan.”

Monelle vanhemman sukupolven edustajalle ylioppilaskokeiden arvosanojen korottaminen tai uusien aineiden kirjoittaminen valkolakin saamisen jälkeen voi tuntua ajatuksena vieraalta ja oudolta.

Sillanpään ystäväpiirille se on kuitenkin osa normaalia arkitodellisuutta.

”Oma arvosanojeni korotusmäärä ei ole edes kovin suuri. Minulla on ystäviä, ketkä ovat jo opiskelemassa yliopistossa, mutta käyvät edelleen vuosittain korottamassa arvosanojaan varmuuden vuoksi, jos he vaikka joskus haluavat vaihtaa alaa.”

HS tavoitti myös henkilön, joka on uusinut ylioppilaskirjoituksiaan yli 30 kertaa tavoitteenaan saada paremmat arvosanat lääketieteellistä varten. Hän ei kuitenkaan halunnut antaa aiheesta haastattelua.

Todistusvalinnan painottamista on perusteltu muun muassa pääsykoetaakan keventämisellä sekä jouhevammalla korkeakouluihin siirtymisellä.

Toisaalta sitä on kritisoitu stressin valumisesta lukiolaisille sekä pistejärjestelmästä, jonka on sanottu ohjaavan lukiolaisten opintoja pitkään matematiikkaan ja fysiikkaan muiden oppiaineiden kustannuksella.

Sillanpään mukaan todistusvalinnassa olisi paljon korjattavaa, vaikka idea onkin ”periaatteessa hyvä”.

”Toivoisin, etteivät matematiikka ja fysiikka olisi aina eniten pisteitä todistusvalintaan tuovat aineet, vaan pisteytys riippuisi enemmän alasta. Lisäksi on myös tärkeää säilyttää muitakin väyliä korkeakouluihin kuin vain todistusvalinta, eikä sitä pitäisi painottaa näin paljon.”

Kritiikistä huolimatta Sillanpää on kuitenkin tyytyväinen, että on itse päässyt hakemaan yliopistoon todistusvalinnan aikana. Hän aloitti valtiotieteiden opinnot Turun yliopistossa viime syksynä.

”Henkilökohtaisesti ylioppilaskokeiden tulosten korottaminen on ollut pääsykoetta selkeämpi vaihtoehto”, Sillanpää sanoo.