Testaa, miten hyvin tunnistat erilaisten merkkien logoja sekä kasveja ja eläimiä. Lue myös, miten kesäpäivää viettäneet nuoret tunnistivat samat asiat.

Ovatko eri tuotemerkkien logot hallussa? Entä tunnetko kasvit ja eläimet? Testaa visassa, miten hyvin pärjäät. Kysyimme myös nuorilta, miten hyvin he tunnistavat brändien logoja ja luontokappaleita kuvista. Heidän vastauksiinsa pääsee tutustumaan visan jälkeen.

Marimekko on Alina Kinnulalle (vas.) ja Marjut Pirkolalle tuttu. Kummallakin oli Marimekon kangaskassi uintireissulla mukana.

”Marimekko”, sanovat 16-vuotiaat Alina Kinnula ja Marjut Pirkola samaan aikaan, kun HS näyttää heille Unikko-kuosia.

Dolce & Gabbana ei ole kummallekaan tuttu, mutta Pirkola tunnistaa Teslan. Myös Fjällräven tunnetaan.

Sitten luonto-osuuteen. Haapa ei tule kummallekaan aivan heti mieleen.

”Tämä ei kyllä ole tammi eikä vaahtera, ne tunnistan”, pohtii Kinnula.

”Ei myöskään ole koivu. Koivujakin on kyllä erilaisia”, lisää Pirkola.

”Ei hyvänen aika. Ei ole oikeasti mitään hajua”, Kinnula pohtii nähdessään västäräkin kuvan.

”Ai vitsi. Sanoisin, että pääskynen tai tiainen. Olen tosi huono linnuissa.”

Leskenlehti herättää keskustelua.

”Näitä on kaksi melko samanlaista: voikukka ja leskenlehti”, Kinnula sanoo.

”Ei tuo ainakaan voikukka ole”, vahvistaa Pirkola.

”Tämä taas näyttää vähän näädältä. Sanoisin, että tämä on näätä. Mutta onko ne tuon värisiä?” Pirkola miettii.

Ahvenen Kinnula ja Pirkola tunnistavat, mutta unikkoa kaksikko veikkaa liljaksi.

Kukat olivat Kosti Koskiselle hieman tuntemattomia.

19-vuotiaat Miro Kokkola ja Kosti Koskinen tunnistavat Marimekon kuosin heti.

Dolce & Gabbanan logo ei näytä tutulta.

”Mikä tämä voisi olla? Varmasti joku high-end -merkki”, toteaa Koskinen.

Eero Maijala, 18, tunnistaa Teslan.

Tiukasti rajattu Pradan logo ei ole kolmikolle tuttu.

”Kyllä olen kuullut siitä”, toteaa Kokkola, kun paljastan Pradan.

Fjällrävenin kolmikko saa oikein ennen luonto-osuuteen siirtymistä. Ensimmäisenä tunnistetaan haapaa.

”Tämä on koivu? Onko tämä nyt niin, että pitää lukita vastaus? Venaa, haapa!” Koskinen tunnistaa.

Seuraavaksi näytän kuvaa västäräkistä.

”Apua, en ole hirveän hyvä linnuissa”, sanoo Kokkola.

”Minulla on vain veikkauksia, mutta tiedän, että jos ne menevät pieleen, se tulee olemaan aika noloa”, toteaa Koskinen.

Leskenlehtikään ei tule aivan apteekin hyllyltä.

”Mikä tämä olisi? Eivätkö voikukat ole sellaisia, ettei niissä ole tällaista keskustaa?” kysyy Koskinen.

Se on leskenlehti, paljastan.

”No, veikattiin kuitenkin jotain kukkaa”, letkauttaa Koskinen.

Kalat ovat kolmikolle lintuja ja kasveja tutumpia, ja veikkaus ahvenesta menee kerrasta oikein. Maijanen tuntee myös näädän. Entä unikko?

”Tämä ei ole kala, se voidaan todeta. Ruusu on ainoa punainen kukka, joka nyt tulee mieleen. Mutta ruusu se ei ole.”

Nina Suomala tunnisti luontokappaleita nopeaan tahtiin.

”Tämä on Marimekko”, Nina Suomala, 23, toteaa varmasti.

Dolce & Gabbanan logo taas ei ole tuttu. Tesla sen sijaan on. Tiukasti rajattua Pradan logoa Suomala ei tunnista.

”En kyllä tiedä. Olen vähän huono näissä brändeissä.”

”Fjällräven.”

”Västäräkki, leskenlehti”, Suomala luettelee.

Sitten tulee näätä.

”Tämä on paha. Eihän se ole näätä?”

Ahven ja unikko ovat myös tuttuja.

Iiris Virtanen (vas.), Lauri Ruukki, Emma Härmä ja Kornél Salamon viettivät rantapäivää Hietsussa.

Iiris Virtanen, 17, Lauri Ruukki, 18, Emma Härmä, 18, ja Kornél Salamon, 16

Marimekko, Dolce & Gabbana ja Tesla tulevat kaveriporukalta varmalla äänellä. Prada on tuttu merkki, mutta kyseisestä kuvasta he eivät tunnista sitä. Fjällräven on tuttu.

16-vuotias Kornél Salamon tunnistaa haavan. Västäräkki sen sijaan on hankalampi.

”Se on tiainen, sen tiedän”, pohtii Lauri Ruukki, 18.

”Eikö talitiainen ole keltainen”, kysyy Salamon.

”Mustavalkotiainen?” heittää 18-vuotias Emma Härmä vitsillä.

Iiris Virtanen, 17, tunnistaa leskenlehden heti. Näytän kuvaa näädästä, ja Ruukki ehdottaa näätää ja minkkiä. Kaverukset tietävät myös ahvenen ja unikon.

Hanna Zwinger (vas.) tunnisti useita kasveja ja eläimiä. Kaius Karjalainen ja Emma Musse olivat vaikuttuneita hänen taidoistaan.

Marimekko menee taas oikein. Emma Musse, 17, veikkaa myös Dolce & Gabbanan oikein. Musse ja Hanna Zwinger, 17, muistelevat joskus pelanneensa logopeliä, jossa piti tunnistaa eri merkkien logoja tai niiden osia. Liekö se auttaa myös tässä tunnistustehtävässä.

Myös Tesla menee kaveruksilla oikein. Tiukasti rajattu Prada tuottaa jälleen vaikeuksia.

”Näyttää Harvardin logolta, mutta ehkä Milano ei ole siinä. Se on joku laukku”, toteaa Musse.

”En tunne italialaisia laukkuja ihan hirveästi”, sanoo 17-vuotias Kaius Kirjalainen.

Paljastan merkin Pradaksi.

”Meinasin arvata, mutta siinä ei ollut sitä kolmiota!” sanoo Musse.

Fjällräven on kolmikolle tuttu. Myös haapa menee oikein. Zwinger tunnistaa västäräkin ja leskenlehden muutamassa sekunnissa.

”Camoon Hanna, luontotietäjä!” kannustaa Musse.

Näätää kaverukset ehdottavat näädäksi ja lumikoksi. Ahven ja unikko taas ovat varmoja veikkauksia.

”Tästä voisi tulla sellainen viba, etteivät nuoret osaa mitään”, sanoo Zwinger.

”Joo, mutta sä näytit niille!” sanoo Musse.