”Nyt on aika kiittää” – Viimeinen korona-ajan tilannekatsaus herkisti jopa THL:n Mika Salmisen

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) ja sosiaali- ja terveysministeriö (STM) ovat järjestäneet suoria tilannekatsauksia koronaepidemiasta kahden vuoden ajan.

”Nyt on aika kiittää”, sanoi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) terveysturvallisuusjohtaja Mika Salminen THL:n ja STM:n torstaisessa tilannekatsauksessa.

THL ja STM on järjestänyt suoria tilannekatsauksia koronaepidemiasta liki viikoittain yli kahden vuoden ajan. Torstain tilaisuus oli sarjassaan 90:s ja tältä erää viimeinen. Sen päätteeksi Salminen päätti tilaisuuden poikkeuksellisella viestillä, joka näytti herkistävän kokeneen pandemia-asiantuntijankin.

”Tähän on sisältänyt monenlaista huolta, surua, kuolemaa, sairastumista ja vaikeita aikoja. Se on selvää”, Salminen sanoi vakavalla äänellä.

”Haluamme THL:n ja STM:n puolesta kiittää kaikkia ihmisiä niistä arjen teoista, joiden avulla ollaan niitten vaikeitten hetkien yli päästy.”

Salminen osoitti kiitoksensa ensin Suomen kansalle.

"Kiitämme ennen kaikkea jokaista Suomessa asuvaa vastuuntuntoisesta toiminnasta.”

Lisäksi hän kiitti kansan valitsemia edustajia ja valtionjohtoa, eri viranomaisia, terveydenhuollon ammattilaisia, yrittäjiä ja järjestöjä sekä mediaa.

”Kaikki ovat puhaltaneet yhteen hiileen. Ainakin isossa kuvassa”, Salminen sanoi.

Epidemia on vaatinut paljon myös asiantuntijoilta, joiden puhelimet ovat soineet välillä loma-aikoinakin. HS kysyi siksi vielä Salmiselta tilaisuuden jälkeen hänen henkilökohtaisia tuntojaan.

"Kiitollinen fiilis – yhdessä koronan selkä taitettiin, kaikkien suomalaisten voimin. Kiitollisuus tieteelle, joka tuotti rokotteet käsittämättömän nopeasti. Kiitollisuus terveydenhuollolle, joka kesti ja hoiti sairaat. Suru menehtyneiden ja heidän omaistensa puolesta. Luottamus suomalaisen yhteiskunnan kestokykyyn kriisissä", Salminen vastasi.

”Tähän on sisältänyt monenlaista huolta, surua, kuolemaa, sairastumista ja vaikeita aikoja.”

Suomessa oli toukokuun loppuun mennessä todettu 1 097 810 rekisteröityä koronatapausta. Tehohoidossa on ollut yli 2 000 ja erikoissairaanhoidossa noin 14 000 potilasta.

Ylilääkäri Taneli Puumalainen THL:stä (vas.), pääministeri Sanna Marin ja STM:n strategiajohtaja Liisa-Maria Voipio-Pulkki pitivät tilannekatsauksen hallituksen hybridistrategiasta ja koronavirustilanteen mallinnuksista 15. toukokuuta vuonna 2020

Salminen muistutti, että kaiken kaikkiaan Suomessa on selvitty tästä vähän yli kahden vuoden ajasta varsin hyvin verrattuna muihin maihin, joissa on ollut vielä pahempi tilanne.

”Kokemus on osoittanut, että Suomi selviää vaikka mistä, kun yhdessä päätetään”, Salminen päätti kiitoksensa.

Sosiaali- ja terveysministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen edustajista ja asiantuntijoista koostuva koronaepidemian tilannekuva- ja mallinnusryhmän toimikausi päättyy kesäkuussa.

Ryhmä on julkaissut joka toinen viikko tilannearvioraportin, jossa on seurattu epidemiaa. Myös suoria lähetyksiä on järjestetty tänä keväänä joka toinen viikko.

Johtava asiantuntija Liisa-Maria Voipio-Pulkki sosiaali- ja terveysministeriöstä loi tilaisuudessa katsauksen menneeseen ja esitteli tilaisuudessa tuokiokuvia ryhmän toiminnasta.

Voipio-Pulkin mukaan epidemian seuranta ei kuitenkaan pääty. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) seuraa edelleen koronaepidemian etenemistä ja julkaisee tiedot verkkosivuillaan.

Torstain tilannekatsaukseen osallistui myös STM:n osastopäällikkö Taneli Puumalainen, joka pandemian alussa toimi THL:n ylilääkärinä.