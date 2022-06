Todistus­valinta on karsinut tahattomia väli­vuosia, mutta uhrataanko nuoret lukiolaiset tehokkuuden alttarilla?

Todistusvalinnan pahimmat valuviat olivat havaittavissa jo vuonna 2020. Eikä niiden korjaaminen olisi mitään rakettitiedettä, kirjoittaa HS:n toimittaja Jaakko Muilu.

Sofia Sillanpäästä on kirjoittanut seitsemän ainetta sekä käynyt korottamassa arvosanojaan kuusi kertaa hyötyäkseen todistusvalinnasta.

Onko todistusvalinta pääsykoestressiä sekä tahattomia välivuosia vähentävä keino, mikä nopeuttaa ja tehostaa nuorten opintopolkua? Vai sittenkin ainoastaan stressin siirto-operaatio pääsykokeista ylioppilaskirjoituksiin, sekä lukiolaisten mielenterveyden ja yleissivistyksen romahduttava farssi?

Tätä on pohdittu kiivaasti sen jälkeen, kun opetusministeriö päätti vuodesta 2020 alkaen järkyttää lukioita ja korkeakouluja linjaamalla, että vähintään puolet uusista yliopisto-opiskelijoista tulee valita suoraan ylioppilaskokeiden arvosanojen perusteella.

Kun kolme ylioppilaskevättä on kulunut, lienee aiheellista kysyä, kumpi koulukunta on ollut oikeassa?

Molemmat, mikäli tutkimustuloksia ja nuoria ylioppilaita on uskominen.

Laboren ja Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen (VATT) tutkijoiden seurantatutkimuksesta selviää, että todistusvalinta todellakin on vähentänyt välivuosia ja lisännyt opiskelijoiden liikkuvuutta eri alojen välillä.

Opiskelijavalintojen tehokkuus on siis selvästi kasvanut todistusvalinnan myötä.

Tätäkin selkeämmissä parrasvaloissa ovat kuitenkin paistatelleet lukiolaisten kasvavat ja kasaantuvat mielenterveyden ongelmat.

Viime syksynä julkaistu kouluterveyskysely piirtää tästä karua tilannekuvaa. Lähes joka toinen helsinkiläinen lukiossa opiskeleva tyttö koki voimakasta riittämättömyyden tunnetta. Helsinkiläisistä tytöistä 55 prosenttia koki uupumusasteista väsymystä.

Lukiolaiset voivat selvästi huonommin kuin kertaakaan 15 vuoden aikana, jolloin uupumusta on kouluterveyskyselyssä tutkittu.

Uhrataanko nuorten terveys siis tehokkuuden alttarilla?

” ”Toivoa sopii, että yliopistoissa ja opetusministeriössä asuisi päätöksien aikaan enemmän ymmärrystä lukiolaisia kohtaan kuin edellisten päätösten hetkellä”

Todistusvalinnan kaksijakoinen luonne nousee esiin myös nuorten ylioppilaiden huulilta. i

Lue lisää: Jotkut korottavat ylioppilas­kokeiden arvo­sanoja jopa yli 30 kertaa – Sofia Sillanpää kertoo, mistä ”sarja­uusimisessa” on kyse

Keskeinen teesi tuntuu olevan, että todistusvalinta on ”periaatteessa ihan hyvä idea”, mutta sen osuus kaikista valinnoista on aivan liian suuri. Närää herättää lisäksi matematiikan ja fysiikan pisteytyksen räikeä ylikorostuminen aloilla, joilla niiden osaaminen ei ole keskeistä.

Siis lähtökohtaisesti ihan hyvä juttu, mutta esiin nousevat samat, jo vuonna 2020 havaitut ongelmat, mitkä saavat nuoret voimaan pahoin.

Viisaampi voisikin kysyä, miksei näitä ongelmia korjata?

Se on erittäin hyvä kysymys, sillä todistusvalinnan pahimpien valuvikojen paikkaaminen ei olisi mitään rakettitiedettä.

Puolet ongelmasta poistuisi jo sillä, mikäli opetusministeriö hellittäisi pakkomielteisestä halustaan valita jokaisella alalla vähintään puolet yliopisto-opiskelijoista todistusvalinnalla. Oikea ja parempi luku olisi esimerkiksi kolmekymmentä prosenttia.

Näin todistusvalinta olisi aidosti vain yksi väylä muiden joukossa hakeutua yliopistoon, eikä teini-ikäisten, itseään ja omaa paikkaansa maailmassa etsivien lukiolaisten harteille kohdistuisi massiivisia ja epäreiluja paineita.

Oppiaineiden pisteytysongelmissa taas ison korjauksen voisivat tehdä yliopistot itse. Oppiaineet pisteytetään todistusvalinnassa lukion opetussuunnitelman työmäärän mukaan. Siksi fysiikasta ja pitkästä matematiikasta saa lähtökohtaisesti paljon pisteitä, sillä niissä on paljon opiskeltavia kursseja.

Yliopistoilla ja tiedekunnilla on kuitenkin oikeus valita, mistä oppiaineista tietyn alan todistusvalinnassa saa pisteitä. Ainoa pakollinen mukaan otettava oppiaine on äidinkieli.

Tämä antaisi yliopistoille mahdollisuuden painottaa heidän tieteenalallaan tärkeimpiä oppiaineita. Harvempi ala kuitenkaan tekee näin, ja siksi esimerkiksi kulttuurintutkimusta tai sosiaalitieteitä on helpoin päästä opiskelemaan kirjoittamalla hyvät yo-paperit – mistäs muusta kuin pitkästä matematiikasta ja fysiikasta.

Suomen yliopistojen rehtorineuvosto Unifi on päättänyt teetättää selvityksen todistusvalinnan ongelmista ja pisteytysmalleista. Uusista pisteytyksistä on tarkoitus päättää vuonna 2023 ja niiden on määrä astua voimaan vuonna 2026.

Toivoa sopii, että yliopistoissa asuisi päätöksien aikaan enemmän ymmärrystä lukiolaisia kohtaan kuin edellisten päätösten hetkellä. Samaa voisi jokunen tuleva lukiolainen toivoa myös opetusministeriön poliitikoilta ja viran haltijoilta.

Todistusvalintaa on turha heittää romukoppaan, mutta yhtä turhaa on ylläpitää sen selkeitä valuvikoja. Niillä ei saavuteta mitään muuta kuin vuosi toisensa perään pahemmin ja pahemmin itsensä stressin, ahdistuksen ja uupumuksen kautta sängyn pohjalle tai psykologin vastaanotolle vierittäviä nuoria.

Se tuskin on kenenkään tavoitteena.