Tullin mukaan yrityksen kanssa ei ole sovittu Tullin logon käytöstä nikotiinituotteita kauppaavan nettikaupan sivuilla.

Tupakaton nuuska eli nikotiininuuska on kasvattanut suosiotaan viimeisen parin vuoden aikana.

Suomenkielinen verkkokauppa on kehittänyt tavan kaupata reseptilääkkeisiin lukeutuvia vahvoja nikotiinituotteita asiakkaille postimyyntinä. Verkkokauppa lupaa toimittaa tilatut tuotteet ”helposti ja täysin luvallisesti”.

Niin sanottu nikotiininuuska eli tupakaton nuuska on kasvattanut suosiotaan merkittävästi viime vuosien aikana. Tulli tiedotti nikotiinipussien räjähdysmäisesti kasvaneista takavarikoista jo syksyllä 2021. Viime viikolla Tulli varoitti vahvan nikotiininuuskan tuonnista Virosta.

Lue lisää: Tulli varoittaa: Nikotiini­pussien ostaja voi syyllistyä rikokseen

Tuotteiden kaupitteluun liittyy paljon säätelyä. Suomessa nikotiinituotteet määritellään itsehoitolääkkeiksi tai reseptilääkevalmisteiksi riippuen niiden sisältämän nikotiinin määrästä. Kauppojen hyllyiltä voi Suomessakin ostaa alle 4 milligrammaa nikotiinia sisältäviä ”nuuskia”. Tuota suurempi nikotiinimäärä vaatii ostajalta reseptiä.

Vahvoja nikotiinituotteita markkinoiva Snuush kertoo verkkosivuillaan kehittämästään porsaanreiästä nikotiininuuskan myyntiin. Laillisuuskysymys on kierretty mallilla, jossa ostajalle myydään yrityksen ”yhteistyölääkärin” kirjoittama resepti. Resepti kilahtaa tilaajan sähköpostiin noin 25 euron hintaan nuuskatilauksen yhteydessä. Yrityksen mukaan tällä tavoin tilaaminen on laillista, eikä ostaja joudu tekemisiin Tullin kanssa.

Verkkokaupassa myytävät nikotiinipussit eli niin sanonut nikotiininuuskat sisältävät 6–17,5 milligrammaa nikotiinia. Ne ovat siis selvästi reseptilääkkeisiin luettavia tuotteita vahvempia.

Tullin mukaan kysymys laillisuudesta ei ole näin yksinkertainen.

”Tulli arvioi joka kerta tavaran ja täyttääkö se maahantuloedellytykset sekä sen reseptin. Jos ei ole lainmukaista lääkemääräystä, totta kai asiaan puututaan”, sanoo Tullin valvontajohtaja Hannu Sinkkonen.

Hänen mukaansa on erikoista, että lääkäri antaisi reseptin vain sillä perusteella, että on tilattu tuotteita ja tietämättä kenelle se on tulossa.

Sinkkonen ei ota kantaa yksittäistä yritystä koskevaan asiaan, vaan kommentoi asiaa yleisellä tasolla. Yritys on Tullille tuttu, mutta Sinkkonen ei vahvista, liittyykö kyseiseen yritykseen rikostutkintoja.

Vastaavanlaisista nettikaupoista on aiemmin päätynyt rikosvastuuseen sekä ostajia että yrittäjiä. Alkoholin myynnissä kyseeseen on tullut esimerkiksi törkeä veropetos. Nikotiinituotteiden osalta ostaja voi syyllistyä salakuljetukseen tai lääkerikokseen. Salakuljetuksesta voi saada sakkoja tai enintään kaksi vuotta vankeutta, lääkerikoksesta sakkoja tai enintään vuosi vankeutta.

Yksi näkyvä yksityiskohta nettikaupan etusivulla on Tullin tummansininen logo. Logon käytöstä ei ole kuitenkaan sovittu Tullin kanssa. Lähtökohtaisesti logoa käytetään viranomaisyhteistyössä, eikä lupaa anneta mainostuskäyttöön.

”Ihmisten olisi syytä varoa tällaista mainontaa, jossa yritetään selkeästi erehdyttää ja herättää luottamusta käyttämällä viranomaisten tunnuksia. Useasti nämä ovat niitä, jotka jättävät velvoitteet hoitamatta”, Sinkkonen sanoo.

Suomenkielisen verkkokaupan taustalla on Varsovassa sijaitseva puolalainen yritys.

Nettikaupan verkkosivu on luotu loppuvuodesta 2021. Nettisivujen mukaan yritys on perustettu ”ratkaisemaan harmaan nuuskatalouden ongelma Suomessa.” Yritys kertoo maksavansa myynneistään arvonlisäverot Suomeen.

Yritys ei kerro sivuillaan juuri tämän enempää tietoa itsestään. Myöskään reseptien alkuperästä tai lääkäreistä ei kerrota yksityiskohtia. Reseptiä varten tilaajia pyydetään täyttämään terveyskysely, joka toimitetaan yhteistyölääkärille.

Yritys haluaa omien sanojensa mukaan ”profiloitua verkon luotettavimmaksi nikotiinipussien kauppapaikaksi”. Yrityksen mukaan heiltä tilaamalla ”ei ole pelkoa, että lähetys pysähtyisi Tulliin missään olosuhteissa.”

Tätä lupausta Sinkkonen ei allekirjoita.

”En näe sellaista mahdollisuutta, että tällaisia takuita olisi annettavissa.”

Sinkkosen mukaan Tulli arvioi maahantulevan tavaran aina erikseen ja selvittää, täyttääkö se maahantuloedellytykset. Reseptien osalta valvova viranomainen on Valvira, joka antaa puolestaan Tullille ohjeistuksia.