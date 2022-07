Itärajalla metsästys, kalastus ja kaikenlainen eräily on yleinen harrastus. ”Mitäpä täällä muuta voi tehdä”, Alpo Turunen sanoo.

Marimekon verhot ja Vallilan vaaleat tapetit. Kirjahyllyssä lastenlasten kuvia ja leikkipaikka takapihalla, joka hehkuu kesäkuun alun vihreyttä.

Ihan tavallinen suomalainen koti. Mutta koska ollaan itärajalla Pohjois-Karjalassa suurten salojen keskellä, olohuoneen vitriiniin on aseteltu jotain, mitä ei helsinkiläiskodeissa usein näe.

Kymmenkunta valkaistua eläimen kalloa.

Tarkalleen ottaen 11 karhun kalloa, yksi villisian ja yksi majavan kallo.

Seinällä on kuvat talon isännästä 19-piikkisten hirvensarvien kanssa ja kaatamansa karhun vieressä. Puukehykseen on kiinnitetty aidot karhuntassut pitkine kynsineen.

Talon isäntä, metsästäjä ja eläkkeellä oleva rajavartija Alpo Turunen, 70, ottaa vitriinistä suurimman kallon ja avaa sen leuat. Turusen 1990-luvulla ampuman karhun kitaan mahtuisi miehen pää.

”Tämä oli iso uroskarhu. Se painoi 276 kiloa”, hän kertoo.

Yksi kalloista on kulkeutunut vitriiniin viiveellä.

1970-luvun lopulla Turunen ampui karhun, mutta sitä ei löytynyt mistään. Kului yli 40 vuotta, kunnes viime vuonna metsän­raivaus­töissä hän törmäsi samalla paikalla sattumalta vanhoihin karhun luihin.

”Löysin sen. Karhu oli kaatunut vain 50 metrin päähän siitä, mihin sen ammuin, mutta se oli mennyt hirveään pusikkoon.”

Kallo oli jo huonossa kunnossa, mutta Turunen etsi sammaleen seasta kaikki kallon osat hampaista lähtien. Hän liimasi osat yhteen, ja nyt sekin kallo on valkaistuna vitriinissä trofeena eli metsästysmuistona.

Alpo Turusen ampumien karhujen kalloja.

Itärajalla metsästys, kalastus ja kaikenlainen eräily ovat suosittuja harrastuksia. Eikä se ole ihme, kun katsoo karttaa. Pohjois-Karjalassa ja sitä pohjoisemmalla rajaseudulla on laajat erämaat molemmin puolin rajaa. Asutusta on vähän.

Suomen riistakeskuksen tilastojen mukaan rajapitäjistä esimerkiksi Ilomantsissa useampi kuin joka viides (22 %) metsästää. Kuhmossa metsästäjiä on lähes joka neljäs (24 %) ja Suomussalmella peräti useampi kuin joka neljäs (27 %).

”Mitäpä täällä muuta voi tehdä. Ei ole golfkenttiä eikä uimahalleja”, Alpo Turunen sanoo.

Turunen tuntee Pohjois-Karjalan rajaseudun metsät paremmin kuin moni muu. Hän on kolunnut niitä yli 50 vuotta metsästäjänä ja lähes 30 vuotta työssään rajavartijana. Takana on tuhansia kilometrejä maastossa hiihtäen ja kävellen.

Kotoa Venäjän rajalle on linnuntietä 5,5 kilometriä.

Turusen koti sijaitsee Pohjois-Karjalassa Hoilolan kylässä, entisen Tuupovaaran kunnan alueella, joka kuuluu nykyään Joensuuhun.

Aikoinaan Hoilola oli osa Korpiselän kuntaa, mutta jatkosodan jälkeen valtaosa Korpiselästä – myös kirkonkylä – jäi Neuvostoliiton puolelle. Hoilola oli toinen Korpiselän kylistä, jotka jäivät kokonaan Suomen puolelle.

Uusi raja katkaisi kuitenkin tieyhteyden muuhun Suomeen, sillä Hoilolan kautta kulkeneen Korpiselän ja Värtsilän välisen maantien molemmat päät jäivät Neuvostoliiton puolelle. Vuonna 1948 Hoilola sai tieyhteyden Öllölän kylään ja sitä kautta muualle Suomeen.

Pohjois-Karjalassa metsästyksen kuninkuuslajina pidetään karhunmetsästystä. Siellä on Suomen tihein karhukanta.

Tänä vuonna Suomen Riistakeskus on myöntänyt karhun kannanhoidolliseen metsästykseen 197 lupaa. Ne on kohdennettu vahvimman karhukannan alueille: kaatoluvista 96 eli lähes puolet on myönnetty Pohjois-Karjalaan.

Syksyinen metsästysaika, etenkin karhunmetsästyksen aika, on Pohjois-Karjalan rajaseudulla myös matkailun vilkkainta sesonkia. Metsästäjiä saapuu itärajalle ympäri Suomen.

Turunen kertoo ampuneensa kaikki karhunsa noin kymmenen kilometrin säteellä kotoa. Kun kaatojen tarkkaa lukumäärää kysytään, karjalaismieheltä irtoaa vain savolaisia vastauksia.

”Viitsiikö sitä sanoakaan. Siitä tulee kuitenkin sanomista. Useita karhuja”, hän sanoo.

Turusella riittää tarinoita karhukohtaamisista, sillä joka vuosi hän näkee karhuja myös metsästysajan ulkopuolella. Kesäisin hän saattaa nähdä niitä koirien kanssa aamulenkillä jo ennen kello viittä. Tämän kesäisillä aamulenkeillä hän on kohdannut karhun kahdesti, ilveksen kerran ja monia muita eläimiä.

Alpo Turunen on kokenut karhankaataja. Hoilolan Erän metsästysmajalla on myös susi.

Toukokuussa karhuemo ja kaksi pentua tulivat Turusten lähipellolle syömään. Takapihan leikkipaikan takaa alkavalle pellolle näkee olohuoneen ikkunasta. Karhut tulevat siihen keväisin, kun pellosta alkaa puskea vihreää.

Kerran Turunen oli Aila-vaimonsa kanssa keräämässä vadelmia, kun tämä alkoi ihmetellä ilmassa leijuvaa pahaa hajua. Turunen tunnisti, että vattupuskassa haisee ulolle: suossa ja ojissa rypeneen karhun haju. Sitä hän ei kuitenkaan kertonut vaimolleen.

”Kohta puska kahahti ja karhu lähti ihan vierestä. Se oli ollut syömässä vaapukoita samassa paikassa.”

Toisen kerran lakkasuolla karhu lähti Turusta pakoon niin läheltä, että mies näki kuinka vesi lensi tassuista.

Karhunmetsästys on vaativa laji, sillä haavoittunut karhu on myös vaarallinen. Kuolettavan keuhko-osumankin jälkeen karhu voi juosta vielä useita satoja metrejä, jolloin se ehtii hyökätä myös metsästäjän päälle.

Karhunmetsästys vaatii hyvää yleiskuntoa, tarkkaa silmää, vakaata kättä ja etenkin huolellista harkintaa.

Turunen kertoo tähtäävänsä karhua hermokeskukseen eli päähän tai selkärankaan, jolloin karhu kaatuu heti.

”Kun sitä on tehnyt paljon, silmä sanoo, mikä on oikea hetki. Kun vetää liipaisimesta, pitää tietää osunko vai en. YouTubessa on paljon videoita ampumatilanteista, joissa en itse olisi ampunut.”

Alpo Turusen keräämistä metsästysmuistoista osa on esillä kodin olohuoneessa.

Metsästystilanteissa tulee silti yllätyksiä, myös Turuselle. Vaarallisin niistä tapahtui 1990-luvulla.

Pitkän metsästysrupeaman päätteeksi Turunen oli saanut karhun tähtäimeensä ja ampui. Karhu karjahti ja pakeni metsään, mutta ei kuollut.

Ilta pimeni. Metsässä oli haavoittunut karhu.

Turunen lähti kahden teini-ikäisen poikansa ja kahden koiransa kanssa jäljestämään haavoittunutta karhua. Koirat löysivät karhun nopeasti ja aloittivat haukun. Kolmikko etsiytyi haukun läheisyyteen ja valaisi lampulla haukun suuntaan. Pimeydessä hehkui kolme silmäparia: karhu ja kaksi koiraa.

Turunen sammutti valon, siirtyi viitisen metriä sivuun ja sytytti valon uudelleen.

Silloin karhu lähti juoksemaan häntä kohti.

Mies laukaisi aseensa, mutta se ei lauennut. Siirtyessään hän oli laittanut aseen varmistimen päälle kuten kuuluukin. Nyt karhu juoksi kohti, ja Turunen ehti vain huutaa sivulla olevalle pojalleen: ”ammu”.

Poika ampui. Karhu kaatui aivan Turusen jalkojen eteen.

Se oli 14-vuotiaan pojan ensimmäinen karhunkaato.

Itäraja tuo omat mausteensa metsästykseen.

Turusen metsästysseuran vuokraamista metsästysmaista yli kymmenen kilometriä on Venäjän rajaa vasten. Se on huomioitava metsästettäessä.

Hirven- ja karhunmetsästyksessä valtakunnan rajaa vasten pidetään metsästäjiä kaksinkertaisessa passiketjussa, jotta esimerkiksi haavoittuneita eläimiä ei pääsisi menemään rajan yli.

Metsästyskoiria on mennyt rajan yli lähes vuosittain. Tähän saakka koirat on kuitenkin yleensä saatu takaisin. Metsästäjät ovat ilmoittaneet asiasta Suomen rajavartiostoon, josta on ilmoitettu Venäjän rajaviranomaisille, jotka ovat palauttaneet koirat, jos ovat saaneet ne kiinni. Usein koirat ovat palanneet ulkomaanreissultaan itsekin.

Tuleva metsästyskausi alkaa uudenlaisessa tilanteessa, jolloin Venäjä käy hyökkäyssotaa Ukrainassa, ja itärajasta on tulossa myös uusi Nato-raja.

”Mitä tapahtuu nyt, jos koira menee rajan yli? Saadaanko se takaisin? Kukaan ei tiedä enää varmasti, että jatkuuko tämä samalla tavalla vai tuleeko sille täysi stoppi. Itse mietin, että uskallanko omassa seurassa metsästää. Koirat ovat kuitenkin kaiken A ja O”, Turunen sanoo.

Hoilolan ja Öllölän metsästysseurojen metsästysmajalla on esillä eläinten taljoja ja täytettyjä eläimiä. Siellä on myös Alpo Turusen kaataman karhun talja.

Mikä metsästyksessä sitten viehättää?

”No, tietenkin se saalis. Mutta ei sekään ole tärkeintä, vaan se kokemus, mitä sieltä saa. Se, että näkee joskus, miten hölmö on itse ja miten se eläin on ovelampi”, Turunen sanoo.

Saalis tarkoittaa sitä, että Turusten kotona syödään pääosin itse pyydettyä kalaa ja lihaa: hirveä, karhua, metsäkanalintuja. Kotona on kolme pakastinta. Lihojen ja kalojen lisäksi sinne säilöttiin viime syksynä myös muun muassa 130 kiloa puolukkaa.

Turusen mukaan joskus menee viikko ilman kauppareissua. Kaupat ovatkin kaukana, sillä Hoilolasta on Tuupovaaraan 20 kilometriä, Tohmajärvelle 40 ja Ilomantsiin 50 kilometriä.

”Olen sanonut, että viimeisen karhun ammun vielä vuonna 2032 eli 80-vuotiaana. Siihen tähdätään.”

