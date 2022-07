Ruotsalaisperhe löysi unelmakodin keskeltä Suomen umpikorpea – Tällainen on omituisuus, jota on käyty ihmettelemässä suurlehti Aftonbladetia myöten

Elin ja Erkki Kinnunen ostivat majatalona toimineen entisen rajavartioaseman kolmen kilometrin päässä Venäjän rajasta.

”Hej”, kuuluu iloinen tervehdys Kivivaaran entisen rajavartioaseman pihassa.

Laumanvartijakoira Cara haukkuu vieraita yhä kiivaasti, kun Elin, 33, ja Erkki, 43, Kinnunen tulevat tervehtimään.

Itärajan tuntumassa Ilomantsin pohjoisosassa taloja on harvassa, ja moni niistäkin on tyhjillään. Kivivaaran entinen rajavartioasema on kuitenkin täynnä elämää.

Kinnusen kolmilapsinen ruotsalaisperhe on löytänyt sieltä unelmakotinsa ja elää nyt haaveilemaansa arkea pohjoiskarjalaisen metsän keskellä. Venäjän raja on kolmen kilometrin päässä, lähin naapuri yhtä pitkällä vastakkaisessa suunnassa. Kauppaan ja kouluun on vajaan tunnin ajomatka.

Viereistä tietä kulkee joskus harvoin Rajavartiolaitoksen auto. Joskus paikallisia on ajanut pihapiirin tuntumaan kuin varmistaakseen, pitävätkö uutiset paikkansa: onko tämän korven keskelle todella muuttanut ruotsalainen lapsiperhe?

”Ruotsissa ihmiset olisivat tulleet puhumaan, mutta täällä he ajavat vain ohi. Ehkä siksi, ëttä meillä ole yhteistä kieltä. Luimme, että Ilomantsissa 0,01 prosenttia puhuu ruotsia”, Elin Kinnunen sanoo.

”Mutta emme tulleet tänne puhumaan ruotsia. Kun lapset menevät kouluun, he oppivat suomea ja mekin opimme siinä samalla.”

Sen verran harvinaisesta tapauksesta on kyse, että perheen muuttoa Ruotsista Venäjän kylkeen on käynyt ihmettelemässä myös ruotsalaislehti Aftonbladet. Kinnusten mielestä heidän ratkaisussaan ei ole mitään ihmeellistä.

”Täällä on täydellistä”, Elin Kinnunen sanoo hymyssä suin.

Perheen kuopus Lauri, 2, kuuntelee keskustelua hiljaisena äidin sylissä. Veli, 6, ja Ville, 5, tiirailevat vieraita vanhempiensa takaa, mutta pyrähtävät pian jatkamaan pihapuuhiaan.

Korkeassa pihamännyssä palokärki ruokkii poikasiaan, jotka kurkottelevat pesästä ja pitävät kovaa ääntä. Ilmassa tuoksuu vastasahattu puu.

” ”Erkki on syntynyt väärällä vuosituhannella. Hän on 1800-luvun mies.”

Perhe pyörittää nyt Kivivaaran entisellä rajavartioasemalla Ulvovan suden majataloa.

Kinnuset muuttivat Kivivaaraan vuosi sitten kesällä. Maatilalla Älvseredissä Lounais-Ruotsissa asunut pariskunta oli suunnitellut Suomeen muuttoa pitkään. He haaveilivat asumisesta luonnon rauhassa metsän keskellä. Paikasta, joka olisi mahdollisimman kaukana asutuskeskuksista, naapureista ja yleisistä teistä.

Kinnusia viehättää perinteinen elämäntapa, jossa luonto on lähellä ja itse tehdään paljon.

”Erkki on syntynyt väärällä vuosituhannella. Hän on 1800-luvun mies”, Elin sanoo.

”Tämä elämäntapa sopii meille. Tykkäämme olla yksinäisyydessä ja rauhassa. Ruotsissakaan emme juuri lähteneet maatilalta.”

” ”Kun näin hänet, tiesin heti, että hän oli elämäni mies.”

Ruotsistakin löytyisi syrjäkyliä ja erämaata, mutta pariskunta halusi Suomeen.

”Olen aina tuntenut itseni enemmän suomalaiseksi kuin ruotsalaiseksi. Suomi on kaunein maa maailmassa”, Erkki Kinnunen sanoo.

Kinnusella on suomalaiset sukujuuret, sillä hänen isänsä oli sotalapsi. Hänet lähetettiin kolmevuotiaana Suomesta Ruotsiin, eikä hän koskaan palannut. Isänisä kuoli talvisodassa.

Erkki Kinnunen sai suomalaisen nimen, mutta suomen kieli ja Kouvolan seudulle juontavat suomalaiset sukujuuret jäivät tuntemattomiksi. Kinnusen isä kuoli kymmenen vuotta sitten.

Ruotsissa Kinnuset asuivat Erkin kotitilalla. Erkki Kinnunen hoiti maatilaa ja teki metsurin töitä. Elin Kinnunen työskenteli suuressa kauppakeskuksessa.

Maatiloilla samassa kylässä varttunut pariskunta oli rakastunut kymmenen vuotta sitten tavattuaan toisensa pitkästä aikaa.

”Se oli rakkautta ensi silmäyksellä. Kun näin hänet, tiesin heti, että hän oli elämäni mies”, Elin Kinnunen kertoo.

Pariskunnalla oli yhteinen ajatus siitä, miten he haluavat elää. Suomeen muuttoa he suunnittelivat viiden vuoden ajan.

”Yhtenä päivänä Erkki päätti, että nyt on aika muuttaa. Halusimme muuttaa ennen kuin pojat aloittavat koulun”, Elin Kinnunen kertoo.

He alkoivat etsiä internetistä myynnissä olevia kohteita nimenomaan Pohjois-Karjalasta, koska siellä asutus on harvaa ja perheelle mieluisia laajoja erämaita riittää.

Kinnusten muuttokuorman mukana Ruotsista Suomeen tuli paljon vanhoja esineitä ja metsästysmuistoja.

Maaliskuussa 2021 tärppäsi. Kivivaaran entinen rajavartioasema tuli myyntiin, ja paikka vastasi kaikkia pariskunnan toiveita.

Rajavartiosto toimi Kivivaarassa vuosina 1947–1993. Sen jälkeen paikka myytiin yksityisille omistajille, ja siellä on toiminut Ulvovan suden majatalo.

”Meistä tuntui heti, että tämä on täydellinen paikka meille. Soitin myyjälle, että ostamme sen”, Erkki Kinnunen kertoo.

Kinnuset olivat valmiit ostamaan paikan käymättä katsomassa sitä, mutta myyjä halusi, että he käyvät paikalla.

Huhtikuussa 2021 Erkki Kinnunen matkusti Ilomantsiin ja Kivivaaraan. Käynti ei tuottanut pettymystä – päinvastoin.

”Se oli täydellistä. Kaikki oli yli odotusten”, hän sanoo.

” ”Emme arvanneet, että muuttaisimme ihan näin lähelle Venäjää.”

Kinnuset myivät kotitilansa Ruotsissa ja pakkasivat koko omaisuutensa muuttorekkaan. Mukaan lähtivät muun muassa Erkin neljä vanhaa traktoria. Kesäkuun lopussa 2021 perhe ajoi reilussa vuorokaudessa yli 2 000 kilometriä Etelä-Ruotsista Haaparannan kautta Kivivaaraan.

”Tämä tuntui heti kodilta. Tuntui kuin tämä paikka olisi odottanut meitä. Tämä oli paljon enemmän kuin olimme odottaneet”, Elin Kinnunen sanoo.

”Pojat ihan villiintyivät. He juoksivat täällä innoissaan. Lapsille muutto on ollut suuri seikkailu.”

Pihapiirissä seisoo kaksi suurta asuinrakennusta ja lukuisia piharakennuksia. Ympärillä on kymmenen hehtaaria maata.

Perheen ensimmäinen vuosi Kivivaarassa on ollut toimelias. Erkki Kinnusen mukaan hän voi tulevaisuudessa hankkia perheelle elantoa metsurin töillä, mutta toistaiseksi töitä on riittänyt omilla tiluksilla. Hän on esimerkiksi harventanut metsää pihan ympäriltä ja sahannut puista lautoja pihan perälle hankkimillaan sahauslaitteilla. Polttopuitakin on monen vuoden tarpeiksi.

Erkki Kinnunen on harventanut metsää pihan ympäriltä ja sahannut puita. Sahaustöissä on ollut mukana myös hänen lapsensa Veli Kinnunen.

Ensimmäinen talvi Kivivaarassa kinosten keskellä oli perheelle ihmeellinen kokemus. Lapset peuhasivat lumessa, hiihtivät ja pulkkailivat.

”Paras talvi ikinä. Ruotsissa meillä oli talvisin kaksi astetta lämmintä ja aina satoi vettä. Täällä oli 20 astetta pakkasta, mutta se ei tuntunut edes niin kylmältä. Kylmyys ei ole samanlaista”, Erkki Kinnunen sanoo.

Toukokuussa Kinnuset avasivat Ulvovan suden majatalon pihapiirin toisessa asuinrakennuksessa. Toinen on perheen koti. Majatalon sesonkiaika on syksyllä metsästysaikaan.

”Syksy on jo melkein täyteen buukattu, vaikka emme ole ehtineet yhtään markkinoida.” Elin Kinnunen sanoo.

Vaikka perhe muutti Kivivaaraan ollakseen rauhassa, he ovat ystävystyneet lähinaapureidensa kanssa. He ovat auttaneet perhettä saamaan elämänsä alkuun itärajalla.

”Kerran viikossa käymme Ilomantsissa kaupassa ja pizzalla. Myös Ilomantsissa kaikki ovat olleet ystävällisiä”, Elin Kinnunen sanoo.

Rajaseudulla Ilomantsin saloilla liikkuu karhuja, susia, ilveksiä ja ahmoja. Perhe onkin tehnyt havaintoja jo kaikista suurpedoista. Elin Kinnusen mukaan he suhtautuvat niihin kunnioittaen, mutta eivät pelkää niitä.

Venäjän läheisyyskään ei huoleta Kinnusia.

”Venäjää näkyy vähän ikkunasta. Se tuntuu edelleen ihmeelliseltä joka kerta, kun näen sen. Halusimme muuttaa itään, mutta emme arvanneet, että muuttaisimme ihan näin lähelle”, Elin Kinnunen sanoo.

”Muutto oli iso askel, mutta kaikki on mennyt hyvin.”

Perheen lapsilla on ollut uudessa kodissa paljon mielenkiintoista puuhaa. Erkki ja Lauri Kinnunen (sylissä) katselevat, kun Veli Kinnunen leikkii vanhan traktorin ohjaksissa.

