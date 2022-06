Ulkomaille matkustetaan taas, mutta monelta Euroopan lentokentältä uupuu pandemian jäljiltä henkilökuntaa. Tällä hetkellä erityisiä haasteita on esimerkiksi Ruotsissa, Britanniassa ja Alankomaissa.

Monella Euroopan lentokentällä vallitsee nyt kaaos.

Matkustusrajoituksia on purettu ja moni haluaa päästä ulkomaille pitkän tauon jälkeen. Siipeensä ottanut ilmailuala ei kuitenkaan ole ehtinyt palautua pandemiasta riittävän nopeasti.

Suomalaisen lentomatkustajan kannattaa pakata mukaan kärsivällisyyttä, mikäli mielii tiettyihin matkakohteisiin.

Poikkeuksellisen paljon ruuhkaa on ollut esimerkiksi Britanniassa, kertoo uutistoimisto Reuters. Jonot ovat venyneet paikoin niin pitkiksi, että lennoilta on myöhästytty.

Kaoottisen tilanteen takia lentoyhtiöt ovat joutuneet perumaan lentojaan. Esimerkiksi lentoyhtiö Tui on perunut kesäkuulta yli 180 Manchesterin lentokentältä lähtevää lentoa ruuhkien takia. Dublinin lentokentällä yli tuhat matkustajaa myöhästyi sunnuntaina lennoltaan jonotettuaan tunteja turvatarkastukseen.

Matkustajat jonottivat Manchesterin lentokentän terminaalin ulkopuolella keskiviikkona. Lentokenttä on tällä hetkellä yksi Euroopan ruuhkaisimmista

Myös Britannian kiireisimmällä lentokentällä Lontoon Heathrow’lla tuhansien matkustajien lennot peruttiin tiistaina lyhyellä varoitusajalla.

Britannian lisäksi ongelmia on ollut esimerkiksi Alankomaissa sekä Ruotsissa.

Amsterdamin Schipholin lentokentän jonot ovat ulottuneet viime viikolla kaduille asti. Ruuhkan seurauksena alankomaalainen lentoyhtiö KLM on joutunut rajoittamaan lentolippujen myyntiä ja tuhansien matkustajien lennot on jouduttu perumaan.

26. toukokuuta Schipholin lentokentällä jonotettiin pitkiä aikoja.

Ruotsissa Arlandan lentokentästä vastaavaa Swedaviaa on pyydetty selittämään Ruotsin parlamentille lentokentällä vallitsevaa kaaosta. Ruuhkat turvatarkastuksessa ovat jatkuneet jo viikkoja, kertoo Dagens Nyheter.

Swedavia arvioi lehdelle, ettei ongelmaa saada ratkaistua ennen syksyä. Päällimmäinen syy on pula erityisesti turvatarkastushenkilökunnasta.

Espanjassa Mallorcan lentokenttä on ollut viime viikot ”romahduksen partaalla”. Ongelmia on ollut erityisesti passintarkastuksessa, joka on ruuhkautunut Britanniasta saapuvista matkustajista.

Helsinki-Vantaan lentokentällä kamppaillaan samankaltaisten ongelmien kanssa, Lentoaseman kehitysjohtaja Sami Kiiskinen kertoo.

Suurempaa kaaosta ei ole toistaiseksi ollut, mutta kesä tulee olemaan kiireinen. Normaalia pidempiin jonotusaikoihin kannattaa varautua.

”Lentomatkailu on lähtenyt palautumaan voimakkaasti”, Kiiskinen sanoo.

Matkustajien määrä on Kiiskisen mukaan tällä hetkellä kaksi kolmasosaa pandemiaa edeltäneestä määrästä. Tuntitasolla matkustajia on kuitenkin hetkittäin jopa enemmän kuin vuonna 2019.

Ruuhkia aiheuttaa Suomessakin matkustajapiikkien lisäksi henkilöstövajaus.

Kiiskisen mukaan Finavian omaa henkilökuntaa on tällä hetkellä riittävästi. Lentokentällä liikkumisen sujuvuus on kuitenkin kiinni useasta tekijästä ja yrityksestä.

Koronasta johtuvia sairauspoissaoloja on edelleen poikkeuksellisen paljon. Lisäksi moni pandemian aikana lomautettu tai irtisanottu on vaihtanut alaa. Heidän tilalleen pitää nyt kouluttaa uusia ihmisiä.

”Kaikki firmat tekevät varmasti parhaansa. Koulutus kuitenkin kestää, ja moniin tehtäviin liittyy viranomaisvaatimuksia”, Kiiskinen sanoo.

Helsinki-Vantaalla pärjää, kunhan tulee kentälle ajoissa ja seuraa oman lentoyhtiön antamia ohjeita.

Ruuhkiin kannattaa varautua erityisesti, jos lento lähtee aamulla kello 5–8 tai iltapäivällä kello 14–18. Myös viikonloppuisin ruuhkaa on enemmän.