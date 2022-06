Nokian Kylmänojanpuiston rottayhdyskunta on loukuista huolimatta kasvanut niin suureksi, että vipeltäjiä voi nähdä jo päiväsaikaankin. Kaikenlaiset ruoantähteet ovat houkutelleet elikot jäämään.

Myrkkyasemia sisältävä alue on aidattu. Rottien pesä sijaitsee pensaan alla.

Kylmänojanpuiston rottaongelmaan haetaan nyt ratkaisua astetta kovemmista keinoista: myrkkyasemista. Viime kesänä alkanut rottien loukutus jatkui talven yli, mutta rottayhdyskunta on päässyt kasvamaan liian suureksi pelkille mekaanisille ja sähköloukuille. Nokian kaupunginpuutarhuri Venla Kuusela toteaa rottien olevan varsin viheliäisiä otuksia.

”Rottakannan voi sanoa kasvaneen suureksi silloin, kun niitä alkaa näkyä jo päiväsaikaankin. Ihmisiltä on tullut yhteydenottoja kissan kokoisista rotista”, Kuusela sanoo naurahtaen.

Anticimex oy:n paikalle tuomat myrkkyasemat on sijoitettu Kylmänojanpuistoon, Nokian Teboilin takana kulkevan kevyenliikenteenväylän varrella olevan pensasryhmän juurelle. Pensaan alla sijaitsee rottayhdyskunnan pesä. Kuusela kertoo ihmisten kyselleen, miksi pensasta ja pesää ei kaiveta ylös maasta.

”Rotat vain leviäisivät ympäristöön. Koetetaan nyt hävittää ne tai edes pienentää kantaa niin paljon kuin mahdollista”, Kuusela sanoo.

Lisäksi jäljellä on vielä muutamia myrkyttömiä loukkuja. Kuusela kertoo niihin kohdistuneen ilkivaltaa, esimerkiksi potkimista.

Fiksuna eläimenä rotta pysyttelee ruoka-apajien äärellä. Rotat pureutuvat läpi jäteastioista tai vaikka betoniseinästäkin, Kuusela sanoo. Myös lintujen ruokkiminen Kylmänojanpuiston lammella on lisäys rottien ruokavalioon.

”Ruoantähteitä ei saa jättää saataville. Eivät rotat majailisi keskusta-alueella, jos siellä ei olisi ruokaa”, Kuusela toteaa.

Rotanmyrkky on asemien sisällä kiinteänä, joten vaaraa sen leviämisestä ympäristöön ei ole.

Rottatorjunnassa on ollut hieman puintia sen suhteen, onko eläinten hävittämisestä vastuussa Teboil vaiko kaupunki. Nokian Teboilin kauppias Hans Lahti toteaa, että ainakaan huoltoaseman osalta ei ollut mitään epäselvyyttä sen suhteen, kumman vastuulla ongelma on.

”Kaupungin hommiahan ne on. Me olemme olleet kauppiaana tässä kaksikymmentä vuotta ja aina niitä rottia on tässä näkynyt, enemmän tai vähemmän”, Lahti sanoo.

Jonkinlaiseen selvyyteen asiassa on kuitenkin päästy, sillä loukut ja myrkkyasemat ovat kaupungin hankkimia. Lahti kertoo Teboilin tekevän oman osuutensa pitämällä jätekatoksensa kunnossa.

”Me ollaan tässä vuosien aikana oltu kaupunkiin yhteydessä, että tällainen ongelma täällä on. Ja varmasti viimeisen vuoden aikana ihmiset ovat soitelleet sinne enemmänkin tästä asiasta, olemme heitä itsekin pyytäneet sinne soittamaan”, Lahti sanoo.

”Toiveena joka tapauksessa on, että yhdyskunta saataisiin nyt vihdoin ja viimein tuhottua. Sorsien ja muiden ruokinta saisi myös loppua, kun ihmiset käyvät kaatamassa lammelle säkkikaupalla ruokaa”.

Anticimexin Pirkanmaan alueen palvelupäällikkö Matti Ahola kertoo, että viime kesän jälkeen alueella on loukutettu yli 150 rottaa. Hän vahvistaa Kuuselan ja Lahden sanoman: rotat viihtyvät huoltoaseman ja puiston alueella, koska siellä on saatavilla helppoa ruokaa.

”Niin kauan, kun ruoka-asialle ei tehdä mitään, rottapopulaatio tulee pysymään paikalla”, Ahola painottaa.

Rotanmyrkky on uusissa myrkkyasemissa kiinteänä, joten vaaraa sen leviämisestä ympäristöön rottien mukana ei ole. Ero myrkkyasemien ja mekaanisten sekä sähköloukkujen välillä on se, että myrkyn syötyään rotta poistuu laatikosta ja kuolee jonnekin muualle, kun taas loukuissa rotta jää kuolleena sen sisälle.

”Myrkkyyn kuolleet rotat pyritään keräämään pois niiltä osin kun niitä alueella nähdään. Rotat toisaalta ovat kannibalistisia, eli käyttävät ravintonaan toisia rottia. Myrkyn määrä puoliintuu, kun rotta syö siihen kuolleen lajitoverinsa, eli myrkyllä ei ole enää silloin kuolettavaa vaikutusta”, Ahola kertoo.

Kuolleita rottia ei kuitenkaan pidä käsitellä tai tutkia, vaikka myrkky ei olisikaan puistossa liikkuville vaaraksi, sillä siimahännät ovat tunnettuja tautien levittäjiä. Myös kaivaminen luonnistuu niiltä erinomaisesti. Ahola ei osaa arvioida, kuinka syvä tai suuri rottien puistoon kaivama tunneliverkosto on, mutta useampia metrejä käytävää pensaikon alta varmasti löytyy.

Kylmänojanpuistossa käytettävä rotanmyrkky on hieman kuin verenohennuslääke. Se hidastuttaa rotan elintoimintoja kunnes sen sydän lakkaa toimimasta. Matti Ahola sanoo, että jos torjunta-alueella näkyy hitaasti tai tokkuraisesti liikkuva rotta, alkaa kyseinen eläin olla jo päiviensä päässä.

”Näihin ei kannata kiinnittää sen kummempaa huomiota”, Ahola ohjeistaa.