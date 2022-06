Tomi Tähkävuoren elämään kuului vuosia matkustelua, kulkurielämää ja vetäviä töitä tapahtumatuottajana. Sitten hän palasi opintojen pariin Nokialle. Konkarilla on koululaisille muutama tärkeä neuvo, joita kannattaa kuunnella. ”Puhukaa jollekin.”

Silloin veli alkoi kirkua repsikan paikalla.

Tomi Tähkävuori ajaa Volvolla Loimaan ainoisiin liikennevaloihin. Veli istuu vieressä. Valot ovat heille vihreät.

Keskellä risteystä pojat katsovat oikealle. Kohti tulevat rekan valot.

Tähkävuori vaihtaa kakkoselle, polkee kaasun pohjaan. Rekka tönäisee takapuskuria. Auto kierähtää vähän.

Pojat selviävät säikähdyksellä. Mutta auto joutuu lunastukseen.

Siihen loppuivat Tomi Tähkävuoren koulumatkat Loimaan ammatti- ja aikuisopistoon vihreällä Volvo 460:llä.

Kuka? Tomi Tähkävuori, 32 Sähköasentaja, tapahtumatuottaja Syntynyt Kaarinassa 1989 Asuu Halimaan alueella Nokialla Sinkku Sotilasarvo alikersantti Ensimmäinen ja viimeinen auto vihreä Volvo 460

Tähkävuorella oli mennyt lujaa. Arkena kahdeksasta neljään koulussa sähköasentajan opintoja. Neljästä yhdeksään töihin Euromarketiin. Siitä salille. Sekaan pitkiä viikonloppuja.

18-vuotiaana Tähkävuori otti pankkilainan ja osti auton, muutti asumaan omilleen.

”Oli kauhea tungos elämässä, kun elettiin kriittisiä teinivuosia. Tuli pikku burnout. Joku uupumus vain iski”, Tähkävuori sanoo.

Tukkirekan kanssa sattuneen kolarin jälkeen koulunkäynti alkoi takkuilla. Kaiken kukkuraksi Kela alkoi periä takaisin opintotukia, koska Tähkävuori oli tienannut liikaa.

”En enää kyennyt hallitsemaan sitä kokonaisuutta.”

Tähkävuori lopetti opiskelut neljännellä vuodella.

”Meni hermot oikeasti, halusin pois paikkakunnalta. Myin kamat ja ostin menolipun Espanjaan kahden kaverin kanssa.”

Juhuu! Nyt se on ohi! Tomi Tähkävuori sai päätökseen opinnot.

Tähkävuori on nyt valmistunut sähköasentajaksi Nokian Tredun Kivimiehenkadun toimipisteestä. Opintojen aloittamisesta on kulunut 16 vuotta.

Välissä hän on asustellut ainakin Espanjassa, Tanskassa ja Helsingin Kalliossa, käynyt Oriveden opistossa sanataidelinjan ja intissä Säkylässä.

Nokialle Tähkävuori tuli lopulta, koska kuuli asunnosta Nokialla.

”Olin ollut monta vuotta poste restantella ja elänyt kulkurielämää, irtolaiselämää. Nokialta sain oman kämpän.”

Kimmoke jatkaa sähköalan opintoja tuli Nokialla yllättävästä suunnasta.

Tähkävuori tuotti Nokialla tapahtumia ja ylläpiti kahvilaa Tehdas 108:ssa, Tehdassaaren Luovassa keskuksessa. Parin vuoden aikana tuli monta sähkömiestä vastaan. Tuli juttua sähkötekniikasta ja alasta yleisesti.

Tähkävuorta oli oikeastaan aina vähän kaivellut se, että koulu jäi käymättä loppuun. Hän oli ehtinyt suorittaa runsaasti pisteitä.

”Päätin, että yritän tuota kouluhommaa. Kävin puolisen vuotta eri kursseilla. Suoritin esimerkiksi korttikoulutukset, etätehtäviä.”

”Minulla oli kauhea työ kerryttää pisteitä.”

Lopulta Tähkävuori pääsi Kovasähkö oy:hyn Jouni Kovasen alaisuuteen koulutussopimuksella oppimaan työssä. Hän kirjoitti jakson ajan päiväkirjaa sähkömiehen arjesta.

11. helmikuuta 2022 Tähkävuori valmistui virallisesti sähköasentajaksi.

Uudella Silta-kampuksella Nokialla vietetään Tredun valmistujaisjuhlaa perjantaina 3. kesäkuuta. Vielä tiistaina paikalla oli tekemistä. Tomi Tähkävuorella on jo todistus käsissään.

Miltä nyt tuntuu?

”En ole ehtinyt edes hakea sähköalan töihin”, Tähtivuori sanoo.

Tähtivuori tuottaa nyt alakulttuurilehti N.A.K.U:a ja aikoo vielä järjestää alakulttuuripäivän.

”Olen helpottunut siitä että sain tutkinnon valmiiksi.”

Mitä haluaisit sanoa ihmisille, jotka kipuilevat opintojen loppuun saattamisessa?

”Ei kannata luovuttaa”, Tähtivuori sanoo.

Tähtivuori ymmärtää, että esteet, joita ihmiselle voi tulla, ovat monimuotoisia ja tuntuvat ylitsepääsemättömiltä. Se voi olla raskasta.

”Kannattaa olla rehellinen. Kertoa omista ongelmistaan avoimesti sellaiselle ihmiselle, joka ei niitä asioita saa kertoa eteenpäin”, Tähtivuori sanoo.

”Voi ottaa yhteyttä henkilökuntaan, kuraattoriin, koulupsykologiin.”

Avun hakeminen ei toki aina ole yksinkertaista, jos ihminen on esimerkiksi ylikuormittunut.

”Jos ei löydy paikkaa, mistä voisi saada tukea, se voi syrjäyttää ihmisen nuorella iällä tosi nopeasti. Ja ellei uskalla vain avata suutaan.”

Tähtivuori kannustaa puhumaan. Koulun kanssa kannattaa koettaa sopia oma polkunsa.

”Varmasti joustoa löytyy.”

Tähtivuori haluaa antaa erityiskiitokset omaopettajalleen Seppo Mannilalle sekä opettajista myös Marjaana Oittiselle.

Keskeinen asia siinä, että tapahtuma-alalla työskentelevä mies haluaa suorittaa sähköasentajan tutkinnon, on lopulta yksinkertainen.

”Työllistymismahdollisuudet paranevat huomattavasti. Aika monessa paikassa kysytään muodollista tutkintoa”, Tähkävuori sanoo.

Tutkinnon ei tarvitse aina olla edes siltä alalta, jonka töitä hakee.

”Tämä on voittoa tavoitteleva yhteiskunta. Voittamisen kulttuuri ja kilpailukulttuuri on raakaa peliä. Kaikki kilpailevat keskenään jollain asteella, halusi tai ei. Se voi luoda painetta.”

Tähkävuori antaakin neuvon. Opintoputki kannattaa vain survaista läpi.

”Kannattaa käydä läpi putki päiväkodista toisen asteen valmistumiseen asti, armeija vielä päälle ja sitten hengähtää. Helpottaa todella paljon, että on hoitanut ne pois alta ja on samalla viivalla muiden kanssa.”

Nyt Tähkävuori itse aikoo kartoittaa omia jatkokoulutusmahdollisuuksiaan.

Kouluttautuminen on kiinnostanut Tähkävuorta koko ajan. Mutta ajattelussa on ollut tulppa. Se tulppa on ollut toisen asteen koulutuksen puute.

Nyt ajatteluun on tullut vapautta. Nyt voi haaveilla.