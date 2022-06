Pakettimatkojen suosio räjähti kahden koronakesän jälkeen – ”Kysyntä on tällä hetkellä erittäin kovaa”

Monella Euroopan lentokentällä lentomatkailun nopea kasvu on aiheuttanut ruuhkaa ja jopa matkojen peruutuksia. Suomessa vastaavia ongelmia ei ole ilmennyt, kerrotaan Tjäreborgilta ja Aurinkomatkoilta.

Suomalaiset suuntaavat kahden koronavirus­pandemian ja matkustusrajoitteiden jälkeisen kesän jälkeen innolla kesän ulkomaanreissuille.

”Tällä hetkellä kesäkuun matkoille löytyy hajapaikkoja. Heinäkuulle paikkoja löytyy hieman enemmän”, sanoo markkinointipäällikkö Hannu Sääskilahti Tjäreborgilta.

Yleensä pakettimatkat on jo tässä kohtaa myyty loppuun.

Ihan vielä ei siis olla vuoden 2019 luvuissa: menekki on noin 20–30 prosenttia vähemmän kuin silloin. Lisäksi matkatoimiston kohdevalikoima on vielä aavistuksen suppeampi. Toisaalta pariin viime vuoteen verrattuna menekki on ollut suurta, Sääskilahti huomauttaa.

Aurinkomatkoilla kesän matkustus alkaa olla liki samalla tasolla kuin ennen pandemiaa, kertoo viestintäpäällikkö Mari Kanerva Aurinkomatkoilta.

Kanervan mukaan Euroopassa onkin edessä hyvinkin vilkas matkustuskesä.

”Kysyntä on tällä hetkellä erittäin kovaa. Varsinkin jos haluaa vielä varmistaa tietyn matkustus­ajankohdan tai -kohteen kesältä, kannattaa olla ajoissa liikkeellä”, Kanerva sanoo.

Tjäreborgilla tänäkin kesänä ykkössijalla on suomalaisten kestosuosikki Kreikka. Perässä tulevat Kypros, Espanjan Mallorca ja Turkki.

”Ilolla voimme todeta, että koronarajoitukset ovat kaikista näistä kohteista poistuneet eli kohteisiin voi matkustaa kuten ennenkin”, Sääskilahti sanoo.

Monessa Aasian maassa koronarajoituksia on vielä voimassa. Sinne Tjäreborgin kesän pakettimatkat eivät tosin kohdistu.

Aurinkomatkoilla kesän suositumpia matkoja ovat Manner-Espanja ja Mallorca sekä Kreikan saaret.

”Kysyntä oli jo keväällä niin suurta, että lisäsimme kapasiteettia näihin”, Kanerva sanoo.

Tänä vuonna on myös tarjolla uusia kohteita kuten Italian Garda ja Kypros.

Monella Euroopan lentokentällä lentomatkailun nopea kasvu on aiheuttanut ruuhkaa. Muun muassa Lontoossa Heathrow’n lentokentällä tuhansien matkustajien lentoja on peruttu lyhyellä varoitusajalla.

Tjäreborgilta ja Aurinkomatkoilta kerrotaan, ettei peruutuksia ole jouduttu lentokenttäruuhkien vuoksi tekemään. Tjäreborgille ei ole tullut matkustajiltakaan raportointia ongelmista lentokentillä.

Molemmat matkatoimistot painottavat Finavian ohjeiden noudattamista. Finavian mukaan Helsinki-Vantaan lentoasemalla pärjää, kunhan tulee kentälle ajoissa ja seuraa oman lentoyhtiön antamia ohjeita.

Ruuhkiin kannattaa varautua erityisesti, jos lento lähtee aamulla kello 5–8 tai iltapäivällä kello 14–18. Myös viikonloppuisin ruuhkaa on enemmän.

Kummallekaan matkatoimistolle ei tule enää vanhaan malliin koronarajoituksiin tai eri maiden maahantulo­kaavakkeisiin liittyviä kyselyitä.

”Jonkin verran kyselyitä tulee etenkin heiltä, jotka eivät ole vielä pandemian jälkeen matkustaneet. Mutta yhä vähenevissä määrin”, Kanerva sanoo.

Sääskilahti vinkkaa, että mahdolliset uudet vaatimukset ja poikkeukset kannattaa silti varmistaa vielä ennen matkaa. Tietoja kohteiden maskivaatimuksista ja maahantulo-ohjeistuksista voi tarkastaa myös matkatoimistojen verkkosivuilta.