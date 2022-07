Tumma hahmo häivähtää metsässä kuusten takana ja lähestyy hiljaa. Katsojaa jännittää.

Vähitellen hahmo saa ääriviivat ja muodon: karhu. Eikä se ole yksin, vaan emolla on mukanaan kolme pentua. Ne ovat tämänvuotisia, kissan kokoisia.

Karhuretki Suomussalmen Ruhtinansalmessa, Arolan tilalla, täyttää odotukset jo puolen tunnin tarkkailun jälkeen. Karhuja tänne Kainuun laidalle on tultu katsomaan.

Karhut syövät lohenperkeitä.

Arolan tilalla karhujen houkuttimena ovat lohenperkeet. Täällä niin kuin monissa muissakin itärajan karhusafariyrityksissä matkailijat pääsevät kojuihin katselemaan villejä erämaan asukkaita illaksi tai koko yöksi.

Paikalle tulleet pörröiset pennut eivät suurpedoilta näytä, mutta nälkäisiä ne ovat, samoin laihaksi riutunut emo. Ne ruokailevat pitkään ja hakevat lohta useampaan kertaan.

Pelokas yksinäinen naaras hakee lohenpalan nopeasti. Emokarhu tuo ruokintapaikalle kaksi vuoden vanhaa pentua, erausta.

Karhut tarkkailevat ympäristöään samalla kun syövät.

Kun karhuja ei näy, paikan täyttävät korpit ja lokit. Merikotka ja haarahaukkakin näyttäytyvät taivaalla.

Karhut ovat vapaita ja luonnollisessa ympäristössään. Ne tulevat paikalle ruoan houkuttelemina, mutta häiritsemättä ja omin ehdoin.

Emo ja poikaset matkalla lohiapajille.

Kalan haju houkuttelee paikalle myös toisen ensimmäistä pulleamman emokarhun ja kolme pikkupentua. Ne syövät ja leikkivät, kunnes emo jähmettyy hetkeksi. Karhut säntäävät metsään, ja pennut kipuavat salamana puuhun.

Pelon syy paljastuu pian: Suuri uros astelee paikalle.

Karhukojut ovat vain muutaman kilometrin päässä itärajasta, ja karhut kulkevat rajan molemmin puolin. Jos itärajalla olisi aita, Suomen puolella karhuja ei niin paljon nähtäisi. Karhuilla on enemmän tilaa Venäjän puolen erämaissa.

Karhut havahtuvat heti, kun jostain kuuluu ääniä.

Eero Seppänen vie turisteja katsomaan karhuja kojuun.

Arolan karhusafarit ovat tänä keväänä kiinnostaneet karhujen lisäksi muistakin syistä. Yrittäjä Helena Seppänen on saanut vastailla ulkomaisen median kysymyksiin siitä, eikö heitä pelota asua itärajalla näin lähellä Venäjän rajaa. Venäjä ei ole tilalta katsottuna vain idässä vaan myös pohjoisessa ja etelässä.

Seppäsellä on kysymyksiin selvä vastaus. Ei pelota. Hän ja miehensä Eero Seppänen muistelevat, miten rajan yli on pidetty hyviä yhteyksiä jo vuosikymmeniä. He sanovat, että heidän tuntemansa venäläiset ovat aina olleet ystävällisiä ihmisiä ja yhteistyökumppaneita.

Puna-armeijan kypärässä on muutamia reikiä. Se löytyi Eero Seppäsen kotitalon mailta.

Sitten Venäjä hyökkäsi Ukrainaan.

”Kyllä minä olin järkyttynyt. Sanoin aina, että ei meillä ole koskaan ollut Putinista mitään huolta. Mutta näin kävi”, Helena Seppänen sanoo.

”Tällä seudulla on aina ollut rajan yli ystävyyksiä. Ne ovat olleet viimeisen päälle mukavia poikia nuo Karjalan-pojat”, sanoo Eero Seppänen. Nyt itärajan yli kulkevat enää karhut.

Arolan tilalla ollaan oltu ennenkin maailmanpolitiikan eturivissä. Tai tulilinjalla, sillä talvisodan alkaessa puna-armeija tuli tällä kohdin rajaa ensimmäisenä juuri Arolan tilan maille.

Tarina, joka tilanteesta syntyi, on monissa kirjoissa kerrottu, mutta ansaitsee tässäkin lyhyen kertauksen, koska sillä on yhtymäkohta Venäjän hyökkäyssodan alkuvuoteen 2022.

Sen päähenkilö on Eero Seppäsen äiti, Lempi Seppänen, mutta ensimmäisen havainnon taloa lähestyvistä puna-armeijan joukoista teki talon pystykorva. Haukku alkoi torstaiaamuna 30. marraskuuta 1939. Yöllä oli satanut kymmenen senttiä lunta.

”Äiti tiesi, ettei koira hauku tyhjää. Oli tiedossa myös, että venäläiset tekivät tietä rajan toisella puolella. Suomen tiedustelu oli töpännyt, kun tieto ei kulkenut.”

Sotilailla ei ollut lumipukuja, joten Lempi näki mustat manttelit helposti 300 metrin päässä. Lapsia talossa oli kolme, iältään 3-, 4- ja 8-vuotiaat. Lempi oli raskaana. Perheen isä oli viikot metsätöissä kauempana.

Lempi tiesi, että nyt oli kiire. Pienimmät lapset yöasuissa pärekoriin, heiniä pehmikkeeksi ja vesikelkkaan. Se luisti hyvin tuoreessa lumessa. Pakomatka kulki järvien yli, jotka nekin olivat onneksi juuri jäätyneet.

Lapset hän jätti taloon matkan varrella ja kehotti antamaan lapsille puuroa. Seuraavassa talossa Juntusrannassa oli vänrikki, jolle Lempi sai sanan lähestyvästä vihollisesta.

”Hän pääsi sanomaan, että ei sieltä mikään pikkupartio tule, vaan satoja miehiä.”

Näin suomalaiset sotilaat ehtivät asemiin ja siviilit pakomatkalle. Lempin varoitus pelasti suomalaisten henkiä. Juntusrantaan oli tuolloin saapunut myös hänen miehensä, koska perheen isällä oli ollut huoli perheestään ja sodan uhasta ja hän oli päättänyt lähteä kotiin savotalta jo aiemmin.

Perhe päätyi sittemmin evakoksi Muhokselle. Kotiinsa Arolaan perhe pääsi vasta jatkosodan jälkeen vuonna 1945. Samana vuonna syntyi Eero.

Ja nyt, alkukesällä 2022, hän näyttää vanhan hirsitalon pöydän ääressä ainoaa esinettä, joka puna-armeijalta jäi. Lasinen tuhkakuppi todennäköisesti oli lähtenyt jonkun sotilaan repussa saaliiksi, mutta pudonnut maahan 50 metrin päässä talosta.

Siinä hän näkee yhtäläisyysmerkit Venäjän armeijan toimiin Ukrainassa.

”Minua ei ole nyt yhtään yllättänyt venäläisten ryöstelyt Ukrainassa. Täällä oli sota-aikana ihan samanlaista, oli uuninluukutkin viety taloista.”

Eero Seppänen menetti sormiaan pikkupoikana leikkiessään saksalaisten sotilaiden jättämän miinan sytyttimellä. Taulussa oikealla on hänen siskojaan pieninä.

Eivätkä yhtäläisyydet lopu siihen.

”Puna-armeijan sotilaat luulivat tulevansa tänne vapauttajina. Ukilta tivattiin, että mitä tykkäät meistä. Ihan kuin nyt Ukrainassa, odottivat, että tulisi kiitosta vapauttajille. Maailma ei ole juuri mennyt eteenpäin.”

Ukrainan tilanne ei ole toistaiseksi vähentänyt tulijoita, paitsi venäläisiä. Rajalla on rauhallista, mutta pieni huoli Seppäsillä on.

”Se on korkeammissa käsissä. Täytyy vain toivoa, että järki palaa naapuriin. Pääsisivät edes neuvotteluihin keskenään”, sanoo Helena.

”Nato ei täällä tilannetta muuta. Minä olen aina ollut Naton kannalla. Jos vilkaistaan historian lehtiä, niin tästä kohdasta rajaa on Venäjän ryöstöretket kulkeneet iät ja ajat”, sanoo Eero.

Lempi puolestaan sai viime vuonna moottorisahalla tehdyn patsaan talon pihalle. Siinä hän vetää kolmea lasta kelkassa turvaan. Kaikki lapset tosin eivät olleet ihan niin pieniä, Eero naurahtaa.

Sai Lempi toisenkin huomionosoituksen. Hänen mukaansa nimettiin elokuussa Kainuussa pidettävä Naisten valmiusliiton harjoitus.

Se on nyt Lempi 2022. Sen kymmeneen eri harjoitukseen ilmoittautui vuorokaudessa vajaat 300 naista.