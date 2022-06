Arkkipiispa Tapio Luoma toivoo ihmisiltä erimielisyyden sietämistä: ”Kunpa meillä olisi taito tulla toimeen sen ahdistuksen kanssa, joka herää, kun toinen on eri mieltä”

Arkkipiispa Tapio Luoma toivottaa vieraan tervetulleeksi Arkkipiispantaloon. Historiallinen rakennus toimii arkkipiispan virka-asuntona ja on seissyt Turun Aurajoen rannalla, Piispankadun varrella vuodesta 1887. Luoma näkee sijainnissa symboliikkaa.

”Vieressä virtaava joki edustaa jotain perinteistä, ja toisella puolella taas on erittäin värikäs ja vilkas katu, jossa kulkee päivittäin esimerkiksi paljon opiskelijoita”, Luoma sanoo.

Joen penkalla ollaan siis jatkuvasti perinteikkään ja uuden rajapinnalla, vähän kuin luterilaisessa kirkossa.

”Ja tässä välimaastossa arkkipiispa pohtii, mitä tämä kaikki tarkoittaa kirkolle. Tämä välimaastossa eläminen on varmasti kaikille arkkipiispoille se suuri kysymys.”

Alati muuttuva maailma ei ole kirkon kaltaiselle, perinteikkäälle instituutiolle ongelma.

”Muutoksen vauhti on vain niin kova, että se aiheuttaa haasteita. Mutta kirkko löytää kyllä paikkansa. Ei itsensä takia vaan, sen takia, että voisi palvella ihmistä.”

Varsinkin kriisien keskellä kirkon rooli korostuu. Luoma muistelee aikaansa Seinäjoen kirkkoherrana. Noihin vuosiin osui Kauhajoen kouluampuminen, joka oli valtava tragedia.

”Muistan, miten nopeasti seurakunnat mutta myös hiippakunta ja kirkko lähtivät tukemaan ihmisiä. Tämänkaltaiset tapahtumat horjuttavat luottamusta demokraattisen yhteiskunnan perusturvallisuuteen. Kirkon edustama ajattomuus tuo perspektiiviä haastavan elämäntilanteen keskellä elävälle ihmiselle.”

Mutta haasteita riittää. Viime vuosilta tulee mieleen esimerkiksi koronapandemian aiheuttamat rajoitukset, jotka purivat kirkkoon erityisesti – onhan koko sen toiminnan ytimessä ajatus kokoontumisesta yhteen. Sitten on tietysti ilmastonmuutoksen kaltaiset globaalit ongelmat.

”Ja hakemattakin tulee mieleen kysymys samaa sukupuolta olevien kirkollisesta vihkimisestä. Suomen luterilaista kirkkoa on arvosteltu konservatiivisemmaksikin kuin muut pohjoismaiset sisarkirkot.

Luoma ei allekirjoita väitettä konservatiivisuudesta ainakaan täysin.

”Syy ei ole täysin konservatiivisuudessa, vaan päätöksentekojärjestelmässä.”

Esimerkiksi Norjassa ja Ruotsissa yhteiskunnallisen lainsäädännön vaikutus suoraan kirkon tekemisiin on paljon voimakkaampi kuin Suomessa. Suomalainen järjestelmä on poikkeuksellinen, koska kirkolla on erittäin vahva autonominen asema.

”Kirkon täytyy tehdä nämä päätökset itse.”

Ehkä merkittävin tekijä asian kanssa ”hidasteluun” on Luoman mukaan tämä: kun eduskunta aikoinaan teki yksinkertaisella enemmistöllä avioliittolain muutoksen, kirkossa vastaava päätös vaatii kolme neljäsosan määräenemmistön.

”Mutta ajattelen, että kyllä meidänkin kirkkomme ennen pitkää on samassa tilanteessa, että samaa sukupuolta olevia voidaan vihkiä kirkossa”, Luoma sanoo.

”Uskon, että jokaiselle kristitylle on selvää, tai pitäisi ainakin olla selvää, että jos kerran uskotaan, että Jumala on luonut jokaisen ihmisen, se tarkoittaa, että olemme tasan tarkkaan samanarvoisia hänen silmissään.

”Kuusikymppisenä omaa ikääntymistä miettii eri tavalla kuin viisikymppisenä. Viimeisten pyöreiden jälkeen minusta on tullut isoisä. Uuden sukupolven myötä tajuaa, että on itse sukupolvien ketjussa jo loppupäässä”, arkkipiispa Tapio Luoma sanoo.

Luoma puhuu sovittelevaan sävyyn monista vaikeista teemoista. Se ei ole yllätys: kun Luoma neljä vuotta sitten valittiin arkkipiispaksi, häntä kuvailtiin juuri erityisen sovittelevaksi henkilöksi. Se on varmasti ominaisuus, josta on tässä tehtävässä hyötyä?

Luoma nyökkää.

”Arvoyhteisöjen elämään kuuluu jännitteet, kun haetaan linjaa. Kirkossa tulee mukaan vielä hengellinen elementti, kun kysytään, onko jokin Jumalan tahdon mukaista. Eikä kirkko voi ohittaa tätä kysymystä.”

Erimielisyys itsessään ei ole huono asia, vaan se on yksi syy tulla yhteen.

”Mutta se, mikä on uhkaavaa, on, ettemme tulee toimeen sen erimielisyyden kanssa. Kunpa meillä olisi taito tulla toimeen sen ahdistuksen kanssa, joka herää, kun toinen on eri mieltä.”

Vaasassa varttunut Luoma valitsi hengellisen uran sangen nuorena.

”Rippikoulun jälkeen minulla syntyi voimakas ajatus, että haluan papiksi. Olin silloin viisitoistavuotias. Laskin mielessäni, että se olisi mahdollista kymmenen vuoden päästä. Silloin oli vuosi 1977, ja papiksi minut vihittiin vuonna 1987.”

Nuori pappi halusi maaseudulle, ja sinne hän myös pääsi. Peräseinäjoella vierähti 11 vuotta.

”Maaseutuyhteisössä pääsee lähelle ihmisten elämää, ja työ on monipuolista. Se oli omalla tavallaan ammatillisten haaveiden täyttymys.”

Arkkipiispana Luoma kokee saavansa palvella itselleen tärkeää uskonyhteisöä, aivan kuin vuosia sitten maalaispappina. Sillä on merkitystä, että pystyy tekemään töitä tärkeiksi kokemiensa asioiden puolesta. Yksi niistä on toivon puolesta puhuminen.

”Paljon on puhuttu toivon merkityksestä. Kirkon sanoma on juuri sitä, että kaikista synkistä tulevaisuudenkuvista huolimatta toivo on jotain, mikä vie kohti tulevaisuutta.”

”Siksi toivosta kannattaa pitää kiinni, sen säilymisen eteen kannattaa nähdä vaivaa.”