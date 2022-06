Tampereen yöelämän legendaarinen kiintopiste tuhoutui kultajuhlissa ja se on poistettava keskustasta – ”Rikosilmoitus tehdään”

Keskustorin Nakkifakiirin koppi tuhoutui MM-kultajuhlissa.

Tampereen Keskustorin Nakkifakiirin koppi viedään Epilän peltisepän pajalle korjattavaksi. Koppi kärsi pahoja vaurioita jääkiekon MM-kullan juhlijoiden kiivettyä katolle sunnuntaina 29.toukokuuta.

”Katsoin lehtikuvasta, että ainakin viisi kölviä siellä pomppi”, harmittelee Setlementti Tampereen toiminnanjohtaja Mervi Janhunen-Ruusuvuori.

Maanantaina aamulla Janhunen-Ruusuvuori, Setlementin kehitysjohtaja Anne Myllylä ja kopin rakentanut Epilän peltiseppä Kari Kaski tutkivat kopille aiheutettuja vahinkoja ensi kertaa tarkemmin.

Katolla pomppineiden takia katto vääntyi, hyllyt putosivat sisällä ja esimerkiksi kopin saumoja ratkesi. Katto olisi painunut vielä pahemmin, ellei jääkappi olisi ottanut vastaan.

”Katto on vääntynyt, valomainos katolla on rikottu, räystäskourut ovat löystyneet, etuosan lipputangon jalka on vääntynyt ja murtunut kiinnityskohdastaan, sisällä ovat hyllyt tavaroineen irronneet ja tulleet alas”, Janhunen-Ruusuvuori luettelee.

Peltiseppä Kari Kaski teki perinteistä tamperelaista Nakkifakiirin koppia tilavamman kopin ja se tuotiin kiinteäksi osaksi Keskustorille vuonna 2009.

”Onneksi jääkaappi on ollut melkein katossa kiinni, niin se on estänyt kattoa painumasta vielä pahemmin”, Kaski toteaa sisätiloja tutkiessaan.

Janhunen-Ruusuvuori sanoo, että onneksi kukaan ei loukkaantunut.

”Katolla on sähköjohtoja, joista olisi voinut saada pahan sähköiskun. Onneksi kukaan ei pudonnutkaan.”

Oli onni onnettomuudessa, ettei kukaan katolle kiivenneistä saanut pahaa sähköiskua kopin sähköjohdoista.

Tarkastuksen lopputulema on sekä hyvä että ikävä.

Hyvää on, että koppi saadaan vielä kunnostettua. Korjaaminen kestää joitakin viikkoja, kunhan koppi kuljetetaan peltipajalle Epilään.

Ikävää on, että legendaarista höyrymakkaraa tai nakkeja ei nyt saa moneen viikkoon Keskustorilta ja kaikille Setlementin väelle tuho aiheuttaa paljon ylimääräistä työtä.

”Rikosilmoitus tehdään ja vakuutusyhtiöön ollaan yhteydessä korjauksista.”

Lipputanko koki kovia ja on murtunut kiinnityskohdastaan.

Setlementti on vastannut Nakkifakiirin kopin toiminnasta reilut pari vuotta. Epäonnea on ollut liikaa matkassa jo ennen ajattelemattomia MM-juhlijoita.

”Juuri kun saimme kopin toimintaan, tuli korona ja rajoitukset. Sitten kun koppi piti avata, murtui fakiirilta jalka.”

Setlementti ei kuitenkaan anna periksi, vaikka perustoiminnassa pääpainopiste on laajoissa tukipalveluissa ihmisille. Mukana on paljon vapaaehtoisia. Esimerkiksi Tampereen Tyttöjen Talo, kiusattujen tuki, tukiryhmät väkivallan eri osapuolille, rikosuhripäivystys, asumispalveluita ja miesten kansalaistalo ovat Setlementti Tampereen toimintoja.