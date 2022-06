Ammattikorkeakouluissa vanhentuneella passilla ei ole asiaa pääsykokeeseen, vaikka kuvasta tunnistaisi henkilön. Yliopistoissa enintään vuoden vanha passi käy ja vaalien äänestyspaikoilla käytetään tapauskohtaista harkintaa. Ammatti­korkea­koulujen linjausta aiotaan nyt tarkastella uudestaan.

”Millaisia oikeusmurhia siitä seuraisi, jos olisi tehty linjaus, että valintakokeiden valvojat alkaisivat tulkitsemaan, kenen vanhentuneessa passissa kuva on riittävän tunnistettavissa ja kenen ei”, kysyy ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry:n toiminnanjohtaja Ida Mielityinen.

Ammattikorkeakoulujen valintakokeiden linjauksista nousi kiivas keskustelu sen jälkeen, kun kävi ilmi, että yksittäisiä hakijoita on jouduttu käännyttämään kirjaimellisesti kokeiden porteilta vanhentuneiden passien takia.

Laurea-ammattikorkeakoulun valintakokeita valvomassa ollut sekä vanhentuneen passin omistaneen hakijan käännyttänyt erityisopettaja Marko Kallionpää penäsikin HS:n haastattelussa maalaisjärjen käyttöä valintakoetilanteissa.

”Suoraan sanottuna maalaisjärjen käyttö olisi suotavaa. Mutta säännöt ovat tietysti sääntöjä, ei siinä auta lähteä sooloilemaan”, Kallionpää kommentoi.

Lue lisää: Valintakokeista käännytetään murtuneita hakijoita vanhentuneiden passien takia: ”Maalaisjärki olisi suotavaa”

Mielityinen ei Kallionpään ehdottamasta maalaisjärjestä innostu, vaan lausui Twitter-tilillään, että maalaisjärki on opiskelijavalinnoissa yhdenvertaisuuden ”varma vihollinen”.

Mitä Mielityinen tarkemmin tarkoittaa sillä, että maalaisjärki on yhdenvertaisuuden vihollinen?

”Valintakoevalvonta on viranomaistehtävää vastaava tehtävä. Ei siinä kohtaa tule käyttää maalaisjärkeä. Valintakokeissa yksi olennaisimmista asioista on hakijan oikeusturva. Siksi on pidettävä kiinni niistä pelisäännöistä, jotka on ennalta sovittu”, hän kertoo.

Mielityisen mukaan olennaisinta onkin, että valintakokeiden linjaukset ovat paitsi mahdollisimman yksiselitteisiä myös ennalta hakijoiden tiedossa ja nähtävillä.

”Aina tulee yksittäisiä tapauksia, joissa hakijoilla on joko vanhentunut tai kokonaan unohtunut henkilöllisyystodistus. Siksi on pakko pitää kiinni siitä linjasta, joka on ennalta sovittu, eikä niin, että yksittäiset toimijat lähtevät sooloilemaan.”

ErilaisiA linjauksiakin on Suomessa tehty. Yliopistojen valintakokeissa henkilöllisyyden todistamiseksi hyväksytään myös vanhentunut passi tai henkilökortti, jos sen voimassaolo on päättynyt enintään vuosi sitten ja henkilö on tunnistettavissa kuvasta.

”Tämä on yliopistojen kesken yhteisesti sovittu linjaus”, kertoo Tampereen yliopiston opiskelija- ja hakijapalveluiden päällikkö Kaisa Keskitalo.

Miksei vastaavaa linjausta ole tehty ammattikorkeakouluille?

”Entäs sitten, jos saapuu hakija, jonka passi on vanhentunut vuosi ja yksi päivä sitten? Olemme jälleen samassa tilanteessa. Siksi olemme toistaiseksi todenneet, että linjauksemme on yksiselitteinen ja sen vuoksi suojelee yhdenvertaisuutta”, Mielityinen sanoo.

” ”Kun kirjoitetaan nyyhkytarina, kaikki looginen päättely unohtuu. Kenen asiaa sellainen ajaa?”

Ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa vallitsevat siis tällä hetkellä erilaiset käytännöt vanhentuneiden passien hyväksymisestä valintakoetilanteissa.

Tulisiko asiaan tehdä ministeriötason linjaus ja saattaa valintakokeiden käytännöt yhdenmukaisiksi?

Opetus- ja kulttuuriministeriön ylijohtajan Atte Jääskeläisen mukaan ei tule.

”Suomessa perusperiaatteena on, että korkeakoulut sopivat keskenään laajasti asioista. Eikä niin, että ministeriö ohjeistaa ja normittaa. Valintakoemenettely ja siihen liittyvät linjaukset ovat korkeakoulujen itsensä vastuulla”, Jääskeläinen kertoo.

Ylijohtajan mukaan asia on siis korkeakoulujen itsensä päätäntävallassa.

Kysytään siis suoraan toiminnanjohtaja Mielityiseltä. Tullaanko ammattikorkeakoulujen valintakokeiden linjauksia muuttamaan?

”Asiasta keskustellaan, ja se punnitaan läpi. Se on ihan selvää, että yksittäisen tapauksen tai some-tuomioistuimen perässä ei tällaisia asioita lähdetä muuttamaan.”

Mielityinen penääkin asiantuntijoiden kuulemista.

”Kun kirjoitetaan nyyhkytarina, kaikki looginen päättely unohtuu. Kenen asiaa sellainen ajaa?”

Mielityinen kuitenkin toteaa, että asia käydään huolella läpi. Arene ry on jo lanseerannut kyselyn selvittääkseen, millaisesta mittaluokasta hakijoiden vanhentuneissa passeissa puhutaan.

”Tänä keväänä valintakokeisiin osallistui vajaa 37 000 hakijaa, ja tiedossamme on viisi vastaavaa tapausta”, Mielityinen kertoo.

Arene ry:n hallitus kokoustaa asian tiimoilta keskiviikkona. Mahdollinen uusi linjaus halutaan kuitenkin tehdä perustellusti ja huolellisesti. Päätöksiä ei keskiviikkona tehdä.

Mielityinen kuitenkin lupaa, että syksyn opiskelijavalinnoissa nykyinen linjaus on joko vahvistettu tai purettu uuden linjauksen tieltä.

”Aivan kuten nykyinen linjaus aiemmin, tämäkin punnitaan tarkasti, eikä seuraavaa päätöstä tehdä yhtään sen hätiköidymmin – pikemminkin päinvastoin.”

Helsingin Sanomat tavoitteli myös tiede- ja kulttuuriministeri Petri Honkosta (kesk) kommentoimaan asiaa, mutta hän ei halunnut antaa kommentteja.