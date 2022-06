Utin Jääkärirykmentin erikoisjääkärit eivät juuri kasvojaan näytä eivätkä kerro nimiään.

Tuntuu kuin tuhat pientä piikkiä pistelisi kasvoja. Meteli on hirveä ja ilmavirta puskee päälle niin kovaa, että posket alkavat lepattaa. Kännykkä on pudota kädestä ja hiekka alkaa narskua hampaissa. Tekee mieli kääntää selkä.

Alle 50 metrin päässä Utin Jääkärirykmentin erikoisjääkärit laskeutuvat köydellä alas harjoitusrakennuksen katolle ja sen todellakin tuntee, kun vieressä seisoo. NH90-helikopterin roottorien aiheuttama virtaus iskee katsojiin lujaa, mutta jääkärit pääsevät etenemään kohteeseensa.

Hiekka pöllyää, kun NH90-helikopteri tuo erikoisjääkärit kohteeseen, jonne he laskeutuvat köydellä.

”Emme veloita hiekkapesusta”, toteaa näytöstä esittelevä punabaretti.

Utin Jääkärirykmentti eli Suomen armeijan erikoisjoukko esitteli perjantaina Kouvolassa toimintaansa monen vuoden tauon jälkeen, mutta vaikka voisi kuvitella, Venäjän hyökkäys Ukrainaan ei ollut mediapäivän taka-ajatus.

Kyse oli tasavuosista. Helikopteritoiminta täytti juuri 60 vuotta ja Utin Jääkärirykmentti 25 vuotta. Myös komentaja vaihtui. Uusi komentaja on eversti Jussi Kosonen, vuonna 1991 laskuvarjojääkärinä uransa aloittanut sotilas.

Edellisen kerran Utin erikoisjääkärit olivat laajemmin esillä, kun heitä tarvittiin syksyllä Kabulin evakuoinnissa, muuten heitä verhoaa yhä jonkinlainen salamyhkäisyys.

Esittelytilaisuudessakin yksi kohta oli asiat, joista ei kerrota tai joita ei näytetä. Niitä olivat esimerkiksi henkilöllisyydet, kasvokuvat, valmiuden yksityiskohdat, toimintaperiaatteet ja haavoittuvuudet.

Samasta syystä Kosonen ei suostu kertomaan, paljonko Suomessa on koulutettuja erikoisjääkäreitä. Sen verran selviää, että rykmentin palkatun henkilökunnan määrä on noin 460, heistä osa siviilejä.

Erikoisjääkärit ovat määräaikaisia ammattisotilaita, joita käytettäisiin suomalaisen maanpuolustuksen ja sodan ajan kriittisimmissä paikoissa. Heidän tehtäviään ovat tiedustelu, vaikuttaminen, joka on sotilaskieltä ja tarkoittaa esimerkiksi hyökkäämistä ja puolustamista, ja tukitehtävät, joissa ollaan esimerkiksi jonkin muun joukon tai viranomaisen apuna.

Ja sen kaiken näkee jo varusteista. Rynnäkkökivääri on taittoperäinen FN Scar, kulkupelinä RG32M-partioauto ja olkapäällä laite, jolla tunnistaa omat sotilaat vieraista.

”Me varaudumme toimimaan yllätyksellisissä tilanteissa, joihin ei ole osattu varautua”, tiivistää Kosonen.

Komentoaliupseeri Enrico Annus, rykmentin komentaja Jussi Kosonen ja helikopteripataljoonan komentaja Jaakko Kauppinen Utissa perjantaina.

Hän hieman harmitteli sitä, että joukko on tavannut käyttää toiminnassaan termiä erikoisoperaatio, millä myös Venäjä nyt kutsuu omaa hyökkäystään Ukrainaan.

”Sillä on nyt huono klangi, mutta ei anneta ulkopuolisten määritellä retoriikkaa”, hän totesi.

Ukrainan tilannetta seurataan rykmentissä nyt tarkasti. Kosonen sanoo, että maanpuolustuksen merkitys tunnustetaan henkilökunnassa ”erittäin selkeänä” ja motivaatio on korkealla. Samalla otetaan oppia.

”Seuraamme ja analysoimme, mitä tapahtuu Ukrainassa. Mutta mitään tarvetta äkkinäisille muutoksille ei nyt ole. Vielä ei ole johtopäätösten aika”, hän sanoo.

Hän myöntää, että komentajakausi sattuu nyt sijoittumaan aikaan, joka on kansallisen turvallisuuden kannalta ”erittäin mielenkiintoinen”. Euroopassa on sota ja Suomi on Naton kynnyksellä.

Nato-yhteensopivuus rykmentillä jo on ja vertailu Nato-maiden vastaaviin erikoissotilaisiin osoittaa suomalaisten erikoisjääkäreiden olevan monella osa-alueella kärkiosaajia, hän sanoo.

Erikoisjääkärit näytöksessä, jossa tutkittiin rakennus ja otettiin sieltä kohdehenkilö kiinni.

Yksi harvoista kasvonsa paljastavista erikoisjääkäreistä on komentoaliupseeri, vääpeli Enrico Annus. Hänkin sanoo, että Ukrainan tilanne on terävöittänyt rykmenttiä.

”Henkilökohtaisella tasolla sota pysäyttää ihmisen. Jokainen joutuu pohtimaan, mitä sellainen tilanne tarkoittaisi oman perheen kohdalla. Ja kun tullaan työpaikalle, niin sitten toimitaan sen mukaan”, Annus sanoo.

Hän kutsuu kollegoitaan hiljaisiksi ammattilaisiksi.

”Meillä ehdoton vaatimus on, että pystyy laittamaan yhteisön ja yhteisen edun oman etunsa edelle.”