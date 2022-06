Venäläis­nainen oleskeli Suomessa yhdeksän vuotta ilman passia – Ulkomaalais­rikkomuksia on Suomessa nyt ennen­näkemätön määrä

Viime vuonna poliisin tietoon tuli ennätykselliset 2 352 ulkomaalaisrikkomusta. Ripeä kasvu näyttää taittuneen tänä vuonna.

Viisikymppinen venäläinen nainen oleskeli Suomessa yhdeksän vuotta ilman passia. Hänen oleskelulupansa oli kunnossa, mutta Suomen laki edellyttää myös voimassa olevaa matkustusasiakirjaa eli passia.

Nainen kertoi oikeudelle yrittäneensä hankkia passia kaikin mahdollisin keinoin. Vuonna 2012 hanke kariutui, kun hän ei saanut pankissa läpi passin hankintaan liittyvää maksua.

Uusi yritys vuonna 2020 tyssäsi siihen, että Venäjän konsulaatti edellytti häneltä asiakirjoja, joita hänellä ei ollut.

Nyt myös Suomen viranomaiset huomasivat passin puuttumisen. Nainen sai syytteen.

Oikeus piti passinhankintayrityksiä sen verran ponnettomina, että se katsoi naisen syyllistyneen tahalliseen ulkomaalaisrikkomukseen. Joulukuussa 2021 hänet tuomittiin maksamaan 30 päiväsakkoa eli hänen tuloillaan 510 euroa sakkoa.

Venäläisnainen edustaa kasvavaa trendiä. Poliisin tietoon tuli viime vuonna ennätyksellisen paljon ulkomaalaisrikkomuksia. Ensimmäistä kertaa rikkomuksia oli yli kaksituhatta, kaikkiaan 2 352.

Poliisitarkastaja Ari Jokinen Poliisihallituksesta ei osaa suoralta kädeltä sanoa, mistä kasvava käyrä johtuu. Poliisi on käyttänyt työaikaa ulkomaalaisvalvontaan saman verran kuin aiemmin, joten se ei selitä asiaa.

Ulkomaalaisrikkomuksista jää kiinni ihmisiä myös muun poliisitoiminnan ohessa, Jokinen huomauttaa.

”Normaaleilla hälytystehtävillä tarkastetaan ulkomaalaiselta maassa oleskelun edellytykset, samoin rikostutkinnassa. Rikkomuksia paljastuu myös erilaisissa teemavalvonnoissa, kuten liikenne- ja anniskelupaikkavalvonnassa.”

Poliisi on lisäksi tehnyt aluehallintovirastojen kanssa tarkastusiskuja esimerkiksi rakennustyömaille.

Jokisen mukaan on täysin mahdotonta arvioida, kuinka paljon Suomessa on paperittomia henkilöitä eli ulkomaalaisia, joilla ei ole laillista oleskeluoikeutta. Kyseessä on tyypillinen piilorikollisuus.

Asiantuntijat ovat arvioineet määrän kasvaneen viime vuosina. Monet vuoden 2015 ja 2016 turvapaikanhakijoiden aalloissa tulleista ovat saaneet kielteisen päätöksen turvapaikka- ja oleskelulupahakemukseensa, mutta kaikki eivät ole poistuneet maasta.

Jos paperittomien määrä lisääntyy, se voi alkaa näkyä yhteiskunnassa eri tavoin, Jokinen toteaa. Luvaton työnteko ja harmaa talous saattavat lisääntyä, ja paperittomuus on riski myös henkilölle itselleen.

”He saattavat ajautua tekemään rikoksia oman elämänsä ylläpitämiseksi tai he voivat joutua rikollisryhmien hyväksikäyttämiksi.”

Poliisin tietoon tulevien ulkomaalaisrikkomusten määrä näyttää tänä vuonna olevan laskusuunnassa. Yksi selittävä tekijä voisi olla Venäjän aloittama sota Ukrainassa, Jokinen arvioi.

”Sen takia olemme ottaneet vastaan 25 000 tilapäisen suojelun hakemusta. Näiden käsittely on pois valvonnasta.”

Yleisimmät syyt ulkomaalaisrikkomuksiin ovat passin puuttumisen lisäksi oleskeluluvan puuttuminen ja ansiotyön tekeminen luvatta.

Esimerkiksi nelikymppinen iranilainen pizzeriayrittäjä sai syytteen, koska hänellä ei ollut oleskelulupaa eikä siten oikeutta tehdä ansiotyötä. Mies kiisti syytteen. Hänen mielestään hänellä oli oikeus harjoittaa elinkeinoa riippumatta siitä, onko oleskelulupa voimassa vai ei.

Käräjäoikeus kävi läpi lakiviidakkoa ja päätti, että ulkomaalainen voi harjoittaa elinkeinoa vain, jos hänellä on oleskelulupa. Oikeuden mielestä laki ei ole niin tulkinnanvarainen, etteikö oikea tulkinta olisi ollut selvitettävissä ilman ylivoimaisia vaikeuksia.

”Elinkeinonvapauskaan ei sellaisenaan tuota oikeutta ulkomaalaiselle oikeutta maassa oleskeluun, vaan maahan tulosta ja maassa oleskelusta säädetään erikseen laissa”, oikeus huomautti.

Mies sai sakot. Hänet määrättiin maksamaan 10 päiväsakkoa eli hänen tuloillaan 120 euroa sakkoa.

Ulkomaalaisrikkomuksesta voidaan tuomita vain sakkoa.

Parin viime vuoden aikana ovat nopeasti lisääntyneet tapaukset, joissa EU-kansalaisen perheenjäsen ei ole hakenut vaadittua oleskelukorttia. Myös passien vanhenemiseen liittyvät tapaukset lisääntyivät korona-ajan alettua selvästi.

Näin kävi esimerkiksi nigerialaiselle miehelle, jonka passin voimassaolo päättyi heinäkuussa 2020. Mies kiisti oikeudessa syyllistyneensä ulkomaalaisrikkomukseen ja luonnehti itseään olosuhteiden uhriksi.

Mies oli yrittänyt olla hyvissä ajoin yhteydessä Maahanmuuttovirastoon, mutta sen ajanvaraus oli ruuhkautunut. Hän myös yritti matkustaa Tukholmaan päästäkseen Nigerian suurlähetystöön uusimaan passiaan. Matkustusrajoitusten takia hän ei kuitenkaan päässyt matkalle.

Käräjäoikeus hylkäsi syytteen ulkomaalaisrikkomuksesta. Oikeuden mukaan mies oli esittänyt riittävästi näyttöä siitä, ettei ole oleskellut Suomessa tahallaan ilman passia. Miehellä on pysyvä oleskelulupa Suomessa.

”Tässä yksittäistapauksessa on esitetty riittävä näyttö siitä, että vastaaja ei ole toiminut tilanteessa tahallisesti”, käräjäoikeus totesi.

Ulkomaalaisrikkomukset eivät yleensä etene käräjille asti, vaan poliisi kirjoittaa luvattomasti oleskelevalle sakot. Sakot ovat kuitenkin mahdollisuus viedä tapaus käräjäoikeuteen. Viime vuosina käräjille on päätynyt vain muutamia kymmeniä juttuja, viime vuonna 33 tapausta.

Maahantulokieltoon määrättyjä ihmisiä ei viime aikoina ole tavattu Suomesta. Aiemmin nämä olivat ulkomaalaisrikkomuksen yleisiä syitä. Käyrä laski jo ennen koronapandemian alkamista.