Toistaiseksi ei ole vahvistettu tietoa, että aine olisi vuodettu mereen tahallaan ja laittomasti.

Pohjanlahdella on tapahtunut laaja tuntemattoman aineen vuoto Suomen ja Ruotsin aluevesillä. Aine on levinnyt alueelle, joka on runsaat sata merimailia eli noin 185 kilometriä pitkä ja 500 metriä leveä, kertoo Länsi-Suomen merivartiosto HS:lle.

Vuoto tapahtui aikaisin keskiviikkoaamuna 8. kesäkuuta. Asiasta kertoi ensimmäisenä Ruotsin yleisradioyhtiö SVT.

Ruotsin rajavartiosto kertoo SVT:lle, että vuoto on noin 77 neliökilometrin alueella, jota yleisradioyhtiö vertaa Malmön kaupungin kokoon. Vielä ei ole tietoa, mistä aineesta on kyse ja onko se vaarallista.

Länsi-Suomen merivartiosto kertoo, ettei tilanteessa ole tarpeen ryhtyä välittömiin jatko- tai torjuntatoimiin.

Virtaama ulottuu sekä sekä Ruotsin että Suomen talousvyöhykkeille. Akuuttia riskiä sen päätymisestä maalle ei kuitenkaan ole, eikä se muodosta välitöntä uhkaa rannikon asukkaille tai veneilijöille.

Härnösandin rannikkovartioston tietojen mukaan mereen vuotanut aine olisi polttoöljyä. Länsi-Suomen merivartiosto ei pystynyt vahvistamaan HS:lle, onko aine polttoöljyä. On kuitenkin vahvistettu, ettei aine ole mineraaliöljyä.

Merivartioston mukaan ei ole vahvistettua tietoa, että aine olisi vuodettu mereen tahallaan ja laittomasti. Mereen vuotanut aine on lähetetty laboratorioon tutkittavaksi.

Åbo Akademin meribiologian professori Erik Bonsdorff kertoo HS:lle, että tilanteesta on kaiken kaikkiaan saatettu selvitä säikähdyksellä.

”Mikäli mereen vuotanut aine on epäiltyä meren pinnalla kelluvaa kevyttä polttoöljyä, ovat sen vaikutukset eliölajeille huomattavasti pienempiä kuin raskaampien öljyjen”, Bonsdorff kertoo.

”Koska kevyt polttoöljy kelluu meren pinnalla, haihtuu se myös nopeasti ja tehokkaasti, mikäli tulevina päivinä on yhtään lämpöä ja aurinkoa.”

Epäillyn kevyen polttoöljyn lisäksi tilannetta helpottaa myös vuodon sijainti kaukana ulapalla, missä esimerkiksi merilinnut eivät yleensä ruokaile.

Koska vuotaneen aineen tarkkaa koostumusta ei vielä tiedetä, Bonsdorff painottaa, että tarkkoja ympäristöhaittoja on toistaiseksi mahdotonta arvioida.

Täysin ilman ympäristöhaittoja vuodosta ei kuitenkaan todennäköisesti selvitä. Vaikka mereen vuotanut tuntematon aine olisikin epäiltyä kevyttä ja pinnalla kelluvaa polttoöljyä, on vuotoalue niin laajaa, että se vaikuttaa meren eliöihin.

”Tämä vaikuttaa oletettavasti meren pintakerroksissa eläviin eliölajeihin ja erityisesti mikroskooppisen pieniin äyräisiin, jotka etsivät ravintoa pinnan tuntumasta. Pienet äyriäiset ovat erittäin herkkiä, ja polttoöljy voi olla niille akuutin toksista”, Bonsdorff sanoo.

Pienten äyriäisten kuoleminen taas saattaa aiheuttaa ekosysteemissä ketjureaktion.

”Pienet äyriäiset ovat ravintoa kaloille, muun muassa vuodon alueella eläville silakoille ja kilohaileille. Näin pienten äyriäisten kuoleminen voi vaikuttaa niiden ravinnon saantiin”, Bonsdorff sanoo.

”Toistaiseksi tämä on kuitenkin kaikki spekulointia ennen kuin tiedämme mereen vuotaneen aineen tarkan koostumuksen.”

Bonsdorffin mukaan nyt tapahtuneen olennaisin opetus onkin, miten tällainen vuoto pääsi syntymään ja miten varmistetaan, ettei vastaavan kaltaista raskaan öljyn vuotoa tapahdu vastaisuudessa.

”Sellaisen ympäristövaikutukset olisivat mittavat ja kestäisivät vuosikymmeniä.”