Perttu Vesa ja Akira Ahola kokevat yksinäisyyttä, joka liittyy vähemmistöasemaan. Sateenkaaren alla kaikki eivät ole ylpeitä itsestään tai uskalla marssia näkyvästi omien oikeuksiensa puolesta.

Se tapahtui vaivihkaa. Yhtäkkiä osa kavereista oli kadonnut elämästä.

Perttu Vesa arvelee tietävänsä syyn: puoli vuotta sitten eron yhteydessä hän huomasi olevansa kiinnostunut naisten lisäksi miehistä. Kavereille hän kertoi asiasta avoimesti, kuten oli kertonut esimerkiksi masennuksesta.

Vesa huomasi, että erosta kaverit olivat valmiita puhumaan, mutta kaapista tuleminen sivuutettiin.

Sitten yhteydenpito väheni ja lopulta loppui.

Kuluneen puolen vuoden aikana Vesa on viettänyt paljon aikaa netissä etsimässä tietoa ja vertaistukea.

”Kaipasin tietoa esimerkiksi siitä, miten asiasta kannattaa kertoa omalle lähipiirille. Tiedon löytäminen oli yllättävän hankalaa”, Vesa sanoo.

Hän on kokenut olonsa yksinäiseksi ja ulkopuoliseksi. Vanhoja ystäviä on jäljellä enää pari, mutta uusien verkostojen luominen on ollut hidasta.

Vesa ei ole yksin kokemustensa kanssa.

Kesäkuussa Helsingissä vietetään Pride-kuukautta, joka huipentuu suureen kulkueeseen. Sateenkaarilippujen liehuessa monet seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvat ihmiset kokevat ylpeyden sijaan yksinäisyyttä.

Silloin ympärillä pyörivä sateenkaarikuvasto ei tunnu vastaavan sitä miltä oma elämä vähemmistössä näyttää: harmaalta.

Merkittävä syy yksinäisyyden ja ulkopuolisuuden kokemusten taustalla on vähemmistöstressi, kertoo erityistason seksuaaliterapeutti ja kliininen seksologi Outi Santavuori.

” ”Vielä tänäkin päivänä lapsuuden perhe tai suku saattaa hylätä ihmisen, joka tulee kaapista”

Santavuori työskentelee Sinuiksi-palvelussa, joka tarjoaa tukea seksuaali- ja sukupuolivähemmistöille tai omaa identiteettiään pohtiville ihmisille ja heidän läheisilleen.

Vähemmistöstressillä tarkoitetaan jatkuvaa henkistä kuormitusta, joka voi olla seurausta sekä syrjinnän kokemuksista että syrjinnän pelosta.

Käytännössä se voi tarkoittaa esimerkiksi sitä, että joutuu olemaan varuillaan ihmissuhteissa. Pelkäämään vaikka sitä, että kaverit kaikkoavat vähin äänin, jos kertoo olevansa biseksuaali.

Pelko on seurausta todellisesta riskistä.

”Vielä tänäkin päivänä lapsuuden perhe tai suku saattaa hylätä ihmisen, joka tulee kaapista”, Santavuori sanoo.

Hylkäämiskokemukset ja esimerkiksi kouluväkivalta voivat altistaa mielenterveysongelmille ja vaikeuttaa sosiaalisten suhteiden luomista.

Yksinäisyyden kokemuksia voi aiheuttaa myös tunne siitä, että oma identiteetti jää näkymättömäksi.

Akira Ahola on sosiaalinen ja sanavalmis. Hän työskentelee IT-alan yrityksen johtoryhmässä, on naimisissa ja käy harrastuksissa. Silti hän kuvailee kokevansa hetkittäin syvää yksinäisyyttä.

Ahola tajusi 35-vuotiaana olevansa muunsukupuolinen ja panseksuaali.

”En ollut aktiivisesti ajatellut sukupuoltani. Kun tajusin, että sukupuoli ei ole mitenkään binäärinen asia, minulle aukesi ihan kokonaan uusi maailma. Sen jälkeen olen kokenut, että olen pystynyt olemaan oma itseni.”

Samalla kun oma olo muuttui kokonaisemmaksi, Ahola koki yhä useammin, että häntä vaadittiin olemaan vain puolikas itsestään: joko mies tai nainen. Tilanteissa, joissa miehet ja naiset jaettiin erillisiin ryhmiin, Ahola jäi yhtäkkiä keskelle ihmettelemään.

Aholasta tuntuu, että usein hän on keskellä yksin.

”On sellainen olo, että julkisesti muunsukupuolisia on aika vähän. Vaikka ei se tietenkään ole kenenkään velvollisuus toitottaa missään, että on muunsukupuolinen.”

Lähipiirissäkään ei ole muita Aholan kaltaisia ihmisiä. Ahola ajattelee, että ikä vaikuttaa asiaan. Nuoremmassa sukupolvessa muunsukupuolisuutta ymmärretään jo paremmin.

”Jos pitäisi nimetä joku suomalainen muunsukupuolinen julkkis, niin yhtäkään ei tule kyllä mieleen”, Akira Ahola sanoo.

Ahola on syntymässä määritetty naiseksi, ja hänen puolisonsa on cis-mies. Se tarkoittaa sitä, että Ahola tulkitaan heteroksi ja naiseksi. Silloin on turvassa tietynlaiselta syrjinnältä. Toisaalta joutuu jatkuvasti kokemaan, ettei tule nähdyksi sellaisena kuin on. Kokemus on omiaan vahvistamaan yksinäisyyden tunteita.

Ahola on ratkaissut asian pitämällä ääntä identiteetistään. Itsensä, mutta erityisesti muiden takia.

”Yksinäisyyden tunteeni on sekoitus melankoliaa ja tietynlaista pioneerihenkeä. Jonkun siellä hangessa on ensimmäisenä tarvottava.”

Äänen pitäminen tarkoittaa käytännössä sitä, että Ahola joutuu tulemaan jatkuvasti ulos kaapista.

Täydellisessä maailmassa mitään kaappia ei olisi, sanoo Santavuori.

Kaappi on heteronormatiivisen kulttuurin tuotetta. Oletukset normaalista tekevät sateenkaari-ihmisistä ”erilaisia” ja rakentavat heidän ympärilleen kaapin. Sieltä ulos tuleminen ei ole monelle mahdollista.

Sekä kaapin ulko- että sisäpuolella yksinäisyyden riski on merkittävä.

Se on yksi syy, jonka takia sateenkaariyhteisö on olemassa. Se on paikka, jossa voi olla oma itsensä. Vähemmistöidentiteetin ympärille rakentuvia yhteisöjä tarvitaan myös oikeuksien puolustamiseen.

Yhteisöjen muodostuminen on kuitenkin mutkikas prosessi. Oman yhteisön löytäminen voi olla vaikeaa tai hidasta.

Koska Akira Ahola ei ole löytänyt omaa identiteetin ympärille rakentunutta ryhmää, hän tekee asioita, joissa yhteyden tunne tulee tekemisestä. Pyöräillessä sukupuolella ei ole väliä.

Santavuori muistuttaa, että sateenkaaren alle mahtuu valtava määrä erilaisia identiteettejä.

Hänen mukaansa on hienoa, että erilaisille identiteeteille löytyy nykyään sanoja.

”On todella tärkeää etenkin tietyssä identiteettiprosessin vaiheessa, että osaa kuvata itseään toisille. Toisaalta se voi tarkoittaa sitä, että on entistä vaikeampi löytää omaa porukkaa, kun kirjo on niin valtava.”

Monet saattavat myös ajatella, että itsensä pitäisi osata määritellä selkeästi ennen kuin voi hakeutua sateenkaarimaailmaan. Sen lisäksi olisi vielä edustettava omaa ryhmäänsä ”oikealla” tavalla.

Mielikuvat oikeista tavoista ovat kuitenkin heteronormatiivisen kulttuurin tuottamia stereotypioita.

”Mediakuvasto on edelleen aika kapeaa. Koska sateenkaariyhteisö on altavastaajan asemassa suhteessa valtaväestöön, niin myös ulostulot mediassa voivat olla hyvin tietynlaisia. Esillä on usein näyttäviä ja rohkeita ihmisiä vaatimassa oikeutta tai näkyvyyttä.”

Silloin syntyy helposti ajatus, että pitäisi olla samanlainen. Kynnys hakeutua sateenkaariyhteisöön kasvaa.

Jos yhteys entiseen lähipiiriin on katkennut, eikä omaa paikkaa ole löytynyt sateenkaarimaailmasta, yksinäisyyden kokemus ikään kuin kaksinkertaistuu, Santavuori sanoo.

Vesalle oli heti selvää, että hän haluaa olla osa sateenkaarikulttuuria. Hän aloitti selaamalla läpi Setan vertaistukiryhmiä.

”Olin silloin niin alkuvaiheessa tämän prosessin kanssa, etteivät ne [ryhmät] silloin tuntuneet sellaisilta, että olisi tehnyt mieli osallistua.”

Tällä hetkellä Vesa kuuluu sateenkaari-ihmisten Whatsapp-ryhmään, jonka hän löysi Facebookin kautta. Puheenaiheet ovat kuitenkin sellaisia, että keskusteluun osallistuminen on vaikeaa.

”Siellä on joukko aktiivisia ihmisiä, joilla on kerennyt muodostua sellainen oma keskustelu. Tuntuu, että niillä on ollut kokemusta jotenkin pidempään”, Vesa sanoo.

Keskustelun ulkopuolelle jääminen tuntuu pahalta. Masennus tuo kokemukseen oman lisänsä.

Jos on jäänyt yksin, Pride-kuukausi voi herättää vaikeita tunteita. Se on ikään kuin joulu sellaiselle ihmiselle, jolla ei ole perhettä, Santavuori sanoo.

Pride on ensisijaisesti ihmisoikeustapahtuma. Samalla se on monelle tila, jossa voi olla ylpeästi ja näkyvästi oma itsensä.

”Mutta mitä jos vain hävettää? Mitä jos oma identiteetti on tuottanut vain harmia?” Santavuori kysyy.

Silloin tapahtuma voi nostaa pintaan hyvin kipeitäkin tunteita.

Psykologian näkökulmasta ylpeys on tärkeä identiteettiprosessin vaihe. Monelle sateenkaari-ihmiselle tunne ei ole mitenkään ajankohtainen.

”Mielestäni aatteeseen kuitenkin kuuluu se, että me marssimme kaikkien niiden ihmisten puolesta, jotka eivät voi marssia. Olemme siellä edustamassa kaikkia niitä, joiden pitää pysyä salassa, tai jotka eivät muuten pysty osallistumaan”, Santavuori sanoo.

Ahola on osallistunut kulkueeseen jo ennen kuin tuli ensimmäisen kerran ulos kaapista. Tapahtuman yhteisöllisyys tuntuu koskettavalta.

Vesa taas ei aio osallistua ainakaan vielä tänä vuonna.

”Vaikka haluan itse tuoda tätä asiaa esille, en ole vielä rohkaistunut niin paljon, että voisin esimerkiksi sanoa jollekin osallistuvani Pride-kulkueeseen. Se on vielä oman pään sisällä sellainen iso kummitus.”

Todennäköisesti hän aikoo viettää aikaa koiransa kanssa. Se on tuonut viime aikoina paljon iloa Vesan elämään.

Yksinäisyyden tunteisiin voi saada apua esimerkiksi Sinuiksi-palvelusta. Palvelun päivystysnumero on 044 300 2355.

Seta järjestää myös monenlaista vertaistukea ympäri Suomea. Kaikissa tapahtumissa noudatetaan turvallisen tilan periaatteita. Itsestään ei esimerkiksi tarvitse kertoa mitään, eikä omasta identiteetistä tarvitse olla varma.