Suomen ja Ruotsin aluevesille vuotaneen kelluvan lautan alkuperä ja koostumus ovat edelleen hämärän peitossa.

Vuoto tapahtui aikaisin keskiviikkoaamuna 8. kesäkuuta. Aine levisi alueelle, joka on runsaat sata merimailia eli noin 185 kilometriä pitkä ja 500 metriä leveä.

Vuotoalue sijaitsee Suomen ja Ruotsin aluevesillä. Kenttäpäällikkö Jim Kvarnström Länsi-Suomen merivartioston tilannekeskuksesta mukaan vuoto tapahtui Porista länteen, aikalailla puolivälissä maiden rannikoihin nähden.

Kvarnströmin mukaan torstain aikana oli perjantaina jo pääosin hävinnyt.

”Ruotsin rannikkovartiosto lensi iltapäivällä alueen yli uudemman kerran, eikä ainetta enää ollut hirveästi näkyvissä.”

Perjantaina aamulla Länsi-Suomen merivartiosto kertoi Helsingin Sanomille, että lautan epäiltiin olevan peräisin rautamalmia kuljettaneesta aluksesta puskuproomu­yhdistelmästä. Merivartiostosta kerrottiin, että Suomalaisen ESL Shipping -varustamon Rautaruukki-alukselta oli ilmoitettu vuodosta.

Varustamon kertomus kuitenkin asetti tiedot kyseenalaiseksi.

Varustamon toimitusjohtaja Mikki Koskinen kertoi, että Rautaruukki-Botnia-puskuproomu­yhdistelmällä oli havaittu torstaiaamuna pieni lastivuoto yhdistelmän ollessa Oxelösundin ankkuripaikalla odottamassa pääsyä satamaan Ruotsin rannikolla. Varustamo oli tästä yhteydessä Suomen ja Ruotsin viranomaisiin.

”Kun meidän aluksemme oli odottamassa Oxelösundin edustalla, havaitsimme pienen vuodon ja olimme heti yhteydessä viranomaisiin”, Koskinen sanoo.

Varustamon mukaan Ruotsin merivartiosto viestitti heille, että kyseisen lastivuodon yhteys ympäristöpäästöön on erittäin epätodennäköinen.

"Turvallisuuspäällikkömme sai Ruotsin viranomaisilta tiedon, että vuoto olisi tapahtunut ennen kuin meidän aluksemme kulki alueen läpi Pohjanlahdella.” Koskinen sanoo.

”Tällä hetkellä näyttää siltä, että meidän lastivuodollamme ei ole mitään tekemistä tämän vuodon kanssa. Avustamme toki viranomaisia kaikin tavoin.”

Mereen vuotanutta ainetta on lähetetty sekä Suomen että Ruotsin laboratorioon tutkittavaksi. Molempien maiden merivartiostot arvioivat, että analysoimisessa kuluu noin viikko. Suomessa näytte analysoidaan keskusrikospoliisin laboratoriossa.

Suomen merivartiostostakin kerrottiin myöhemmin, ettei yksittäistä alusta tai laivanisäntää voida vielä liittää vuotoon.

Tällä hetkellä aineen koostumuksesta ei voida sanoa varmaksi mitään. Se on kuitenkin viranomaisten mukaan selvää, ettei aine ole mineraaliöljyä.

Myös Ruotsin rannikkovartiostossa tutkintaa johtava Jonatan Tholin sanoi Ruotsin yleisradioyhtiö SVT:lle, ettei aineen koostumuksesta ole vielä varmaa tietoa. Tholin arveli SVT:lle myös, että vuoto voisi jonkinlaiseen alueella seilanneen säiliön puhdistamiseen.

Torstaina Ruotsin Härnösandin rannikkovartiosto arvioi, että vuotanut aine voisi olla polttoöljyä. Jos aine olisi polttoöljyä, se vaikuttaisi meren eliöihin, sanoi Åbo Akademin meribiologian professori Erik Bonsdorff.

”Tämä vaikuttaisi oletettavasti meren pintakerroksissa eläviin eliölajeihin ja erityisesti mikroskooppisen pieniin äyräisiin, jotka etsivät ravintoa pinnan tuntumasta. Pienet äyriäiset ovat erittäin herkkiä, ja polttoöljy voi olla niille akuutin toksista”, Bonsdorff sanoi.

Pienten äyriäisten kuoleminen taas saattaa aiheuttaa ekosysteemissä ketjureaktion.

Jos aine olisi rautamalmia, se ei olisi ympäristölle erityisen vaarallista, arvioi Kvarnström. HS on pyysi arvion asiasta myös Suomen ympäristökeskukselta, josta kerrottiin sähköpostitse, että rautamalmia ei luokitella ympäristölle haitalliseksi. Merivartioston arvion mukaan perjantaina ei ollut tarvetta kiireellisille torjuntatoimille.

”Odotamme analyysin tuloksia. Jos vahvistuu, että mereen on vuotanut jotain vaarallista ainetta, jatkamme tutkimuksia. Jos ilmenee, että aine on vaaratonta, emme tutki asiaa enempää. Päästölle kun ei voi mitään, ja jos kyse on veden ja rautamalmin sekoituksesta, se on ihan ok”, merivartioston Kvarnström sanoo.

Täydennetty 10.6. kello 14.11 kauttaaltaan tuoreilla tiedoilla.