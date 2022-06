Wizz Air kehottaa lentäjiään ”venymään” ja lentämään väsyneinä

Suomestakin maailmalle lentävä halpalentoyhtiö Wizz Air kehottaa lentäjiään lentämään väsyneenä, jotta lentoja ei jouduttaisi perumaan.

”Turvallisuuden pienentäminen ei yksinkertaisesti sovi tälle alalle”, sanoo Suomen Lentäjäliiton turvatoimikunnan puheenjohtaja Lauri Soini

Hän on erittäin huolestunut lentoyhtiön kehotuksesta. Liitto edustaa ammattilentäjien näkemystä lentoyhtiöstä riippumatta.

”Tässä ensinnäkin kehotetaan lentämään väsyneenä. Toiseksi kyseenalaistetaan lentäjän itse tekemä arvio omasta lentokunnosta”, Soini sanoo.

Soinin mukaan tämä myös viestittää lentäjille, etteivät he ole toimitusjohtajan mielestä rehellisiä.

Wizz Airin toimitusjohtaja József Váradi toteaa alunperin yhtiön sisäiseksi tarkoitetulla videolla, että sairauspoissaolot pitää saada vähenemään.

”Emme voi pyörittää tätä firmaa niin, että joka viides kertoo olevansa sairaslomalla väsymyksen vuoksi”, Varad sanoo.

”Olemme kaikki rättiväsyneitä, mutta joskus on pakollista venyä (take the extra mile).”

Yhtiö on huolissaan siitä, että lentojen peruuntumisella on yhtiölle suuria taloudellisia vaikutuksia ja peruuntuneet lennot heikentävät brändiä.

Muun muassa Euroopan lentäjäyhdistys (ECA) on julkaissut osan videosta viestipalvelu Twitterissä. ECA vertaa rättiväsyneenä lentämistä humalassa ajamiseen.

Wizz Air lentää myös Suomeen. Toinen reitti kulkee Turusta Pohjois-Makedonian Skopjeen ja toinen Puolan Gdanskiin.

Toimitusjohtaja on selitellyt sanomisiaan jo muun muassa Britannian yleisradioyhtiö BBC:lle. Toimitusjohtajan mukaan hän ei suunnannut sanojaan vain lentäjille, vaan koko henkilökunnalle.

Wizz Airin mukaan turvallisuus on ja tulee aina olemaan heidän yrityksessään etusijalla.

Helsingin Sanomat ei ole yrityksestä huolimatta tavoittanut Wizz Airia kommentoimaan toimitusjohtajansa puheita.

Turvatoimikunnan mukaan toimitusjohtajan suhtautuminen väsymykseen ja kehotus jatkaa työskentelyä uutterammin rikkoo törkeästi lentoturvallisuuden peruskulmakiviä.

Soini kuvailee videota painostavaksi. Hänen mukaansa on selvää, että tässä tapauksessa tulos laitetaan lentoturvallisuuden edelle.

”On suoranaisesti hämmentävää, että tuon tason ihminen sanoo tällaisia asioita. Eihän kukaan terveessä organisaatiossa lähde kyseenalaistamaan toimitusjohtajan sanomisia ääneen.”

Soini painottaa, ettei Suomi ole ainoa maa joka on tuominnut Wizz Airin kehotukset. Muun muassa ECA vaatii Euroopan lentoturvallisuusvirastoa tekemään asialle jotain.

” ” Terveissä lentoyhtiöissä voi soittaa töihin ja kertoa, jos ei ole saanut nukuttua ennen lentoa”

Lisäksi Soini huomauttaa, että kyse on Wizz Airia isommasta asiasta. Toiveena on, että sekä yleisö ja viranomaiset havahtuvat.

”Vaikka tämä on yksittäinen lentoyhtiö, tällaiset räikeät ylilyönnit ja painostus eivät saa normalisoitua. Siksi nostamme kissan pöydälle heti.”

Wizz Air esitteli sadannen lentokoneensa Budapestin lentokentällä tällä viikolla.

Lentoturvallisuuden arvioimisessa tulee luottaa lentäjän asiantuntemukseen.

”Ei näitä päätöksiä ole tähänkään asti tehty toimistopöydän takaa.”

Soini itse on lentänyt 20 vuotta. Tällä hetkellä hän lentää Airbus A320 -koneen kapteenina. On ilmeistä, ettei lentokonetta tulisi lentää rättiväsyneenä.

”Jos olet väsynyt, et tule pirteämmäksi sillä, että ajattelet että nyt pitää hieman skarpata. Väsymys vaikuttaa havainnointi- ja arvostelukykyyn, se vaikuttaa lentoturvallisuuden luomiseen ja ylläpitämiseen.”

Lentosää voi olla vaativakin ja varmasti jokainen haluaa koneen ohjaimissa olevan mahdollisimman virkeä ja levännyt lentäjä, Soini sanoo.

Soinin mukaan väsymystä voi verrata humalatilaan. Koska lennot voivat olla hyvinkin pitkiä, on tärkeää, että lentäjä saa levättyä niiden välissä.

Soini painottaa, että terveissä lentoyhtiöissä voi soittaa töihin ja kertoa, jos ei ole saanut nukuttua ennen lentoa. Terveessä lentoyhtiössä siis luotetaan työntekijän arvioon siitä, ettei lentäminen olisi väsymyksen vuoksi turvallista.

Rättiväsyneelle lentäjälle tulisi tarjota sairaslomaa.

”Toisaalta on sanottava, että tällä hetkellä lentoyhtiöt ovat todella kurjassa tilanteessa”, Soini kertoo.

Koronaviruspandemian aikana ala sakkasi, ihmisiä jäi eläkkeelle ja lentoyhtiöt tekivät järjestelyjä, jotta henkilökunta ei rasittaisi tulosta.

”Nyt on selvää, ettei henkilökuntaa ole tarpeeksi ja siksi on ymmärrettävää, että lentoyhtiöt ovat ajautuneet tilanteeseen, jossa henkilökuntaa ei ole.”

Toisaalta terveen lentoyhtiön ratkaisu ongelmaan olisi Soinin mukaan se, että lentoja myytäisiin vain sen verran, että niihin riittää henkilökuntaa.