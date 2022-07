Pavlo Heikkinen, 28, tunsi olevansa ”hylkiö”, joka ei kuulu joukkoon – Palaset loksahtivat kohdilleen, kun rinnalle löytyi mies ja he muuttivat paikoista epätodennäköisimpään

Cecil Brandics muutti Floridasta Inariin kohdattuaan pohjoisessa asuvan avio­miehensä Pavlo Heikkisen netissä. Inari on kohdellut homoparia suopeasti, ja pilkka­huutoja he kuulevat harvoin.

Täytetty riekko ja ketunnahka lepäävät hyllyn päällä. Vieressä olevissa puisissa kehyksissä on kolme hääkuvaa artesaani Pavlo Heikkisestä, 28, ja hänen floridalaisesta aviomiehestään Cecil Brandicsista, 25.

Seinällä hyllyn yläpuolella on kaksi pientä ikonia ja ystävän häälahjaksi taiteilema maalaus pyhittäjä David Tessalonikalaisesta, ortodoksien pyhästä hahmosta.

Tessalonikalainen istui puussa monta vuotta odottamassa merkkiä jumalalta. Taulun maalannut ystävä valitsi kuvaan Davidin, koska myös Heikkinen ja Brandics ovat joutuneet odottamaan toisiaan pitkään.

Miesten rakentamalle olennaisten asioiden alttarille mahtuu monta kulttuuria. Ikonit ilmentävät Heikkisen juuria Karjalassa, seinällä olevissa perhekuvissa esiintyy Brandicsin amerikkalainen perhe. Täytettyjen eläinten estetiikka kiehtoo molempia, ja niitä on asunnossa useita.

Alttari saa olla paikallaan enää hetken, sillä pariskunta on keskellä muuttorumbaa. Puoli vuotta sitten pariskunta päätyi muuttamaan Inarin kirkonkylältä noin 40 kilometrin päähän Ivaloon, koska Inarista ei pariskunnan tarpeisiin sopivaa asuntoa löytynyt.

Nyt miehet valmistautuvat muuttamaan takaisin. Sopivan asunnon löytyminen on ihme, sillä krooninen asuntopula on vaivannut Inaria pitkään. Ivalossa asumisessa ei pariskunnan mielestä sinänsä ole mitään vikaa, mutta he haluavat asua lähempänä Inarin kulttuuritarjontaa. Elokuvat, musiikki ja kulttuuri ovat heidän yhteinen juttunsa.

Heikkisen ja Brandicsin hääkuvat täytetyn riekon ja perhosen vieressä.

Heikkinen ja Floridassa ravintolan vuoropäällikkönä työskennellyt Brandics alkoivat jutella Okcupid-treffisovelluksessa vuonna 2019. Melko pian sen jälkeen Brandics lensi Suomeen tapaamaan Heikkistä. He tapasivat ensimmäisen kerran Tampereella järjestettävässä anime- ja roolipelitapahtuma Traconissa, jonne Heikkinen matkusti kotikunnastaan Inarista.

Anime, roolipelaaminen ja videopelit ovat heidän yhteisiä harrastuksiaan. Miehet ovat aina kokeneet olonsa kotoisaksi anime- ja roolipeliporukoissa.

”Niissä on paljon kaltaisiani hylkiöitä, jotka eivät ole sopeutuneet joukkoon. Jostain syystä piireissä on myös paljon ei-heteroseksuaaleja. Siellä olemme hylkiöitä yhdessä”, Heikkinen kertoo.

Ensitapaamisen jälkeen Brandics palasi Yhdysvaltoihin. Pandemian ja paperisodan takia muutto Suomeen venyi. Tammikuussa 2021 Brandics saapui vihdoin uuteen kotikuntaansa Inariin. Puolen vuoden kuluttua pariskunta vihittiin.

Brandicsille Suomi näyttäytyy Floridan kylmänä versiona. Molemmissa on paljon soita ja alkoholia juodaan runsaasti. Molemmissa myös metsästetään paljon.

”Suurin kulttuuriero on kenkien riisuminen eteisessä. Sen kanssa voin elää”, Brandics sanoo.

Heikkinen ja Brandics asuivat Ivalossa puoli vuotta ennen kuin sopiva asunto löytyi pohjoisempaa Inarista. Miehet olivat muuttourakan keskellä kesäkuun alussa.

Heikkinen muutti Inariin kuusi vuotta sitten artesaaniopintojen vuoksi. Inarin-vuosiensa aikana vain yksi ihminen on halunnut kertoa Heikkiselle suoraan, ettei hänellä ole mitään homoja vastaan. Muut tuttavat eivät ole puhuneet asiasta lainkaan. Heikkisen mukaan homoseksuaalisuus ei merkittävästi määritä häntä muiden kyläläisten silmissä.

”Paljon enemmän ihmiset määrittelevät meitä sen kautta, millaisia työntekijöitä olemme”, Brandics kertoo.

Pariskunta on kohdannut herjaavaa huutelua joskus, kun he ovat olleet liikkeellä kahdestaan tai muiden ei-heterokavereidensa kanssa. Huutelijat ovat paikallisia nuoria miehiä, jotka eivät ole koskaan asuneet muualla.

Tämä ei ole pariskunnan mukaan poikkeuksellista. Sekä pienillä että suurilla paikkakunnilla huutelevat lähes yksinomaan lapset ja nuoret.

Lasten käytös oli loukkaavaa jo Heikkisen ja Brandicsin lapsuudessa. Heikkistä kiusattiin peruskoulussa, ja Brandicsin koulussa Floridassa ilmapiiri oli avoimen homofobinen.

”Lapset ovat monesti pahempia kuin aikuiset”, Brandics sanoo.

Heikkinen ja Brandics uskovat, että heidän positiiviseen kokemukseensa seksuaalivähemmistönä elämisestä tällaisella pienellä paikkakunnalla vaikuttaa se, että he ovat muuttaneet muualta.

”Jos olisin kasvanut tässä ympäristössä, kynnys olla avoimesti homo olisi todennäköisesti paljon korkeampi. Tiedän, että moni on vielä kaapissa”, Heikkinen sanoo.

Heikkisen ja Brandicsin nelivetoinen Toyota Hiace -pakettiauto on lappilaisen autoilukulttuurin ikoni.

Rivitaloasunnon etuoven eteen on parkkeerattu sininen Toyota Hiace -pakettiauto. Takaterassilla suurissa, jätesäkeillä peitetyissä muoviastioissa on puhdistumassa poron kalloja.

Heikkisen ja Brandicsin elämä on täällä ja he pitävät siitä.

Pienen paikkakunnan etuna on, että kaikenikäiset viettävät aikaa keskenään. Suuremmalla paikkakunnalla pariskunta viettäisi todennäköisesti aikaa pelkästään ikäistensä kanssa.

Inarissa asuu muutamia pariskunnalle tuttuja ei-heteroita, joiden kanssa he kaveeraavat silloin tällöin. Pienellä paikkakunnalla heitä ei kuitenkaan ole loputtomasti. Kun parin pitää päästä tuulettumaan, he lähtevät esimerkiksi Saariselälle tai Leville. Niissä seksuaali­vähemmistöjen edustajia tapaa varsinkin matkailu­sesonkien aikaan helposti.

”Kaipaamme joskus muiden ei-heteroiden seuraa ja ymmärrystä. Heille ei tarvitse selittää itseään”, Brandics sanoo.