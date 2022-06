Moni suomalainen tekee perinteiset lomareissunsa, oli polttoaineen hinta mikä tahansa. Toisilla hinta on noussut yli kipurajan, eikä tänä kesänä päästä mihinkään.

Suunnitelmana oli mennä autojunalla Kolariin, jatkaa siitä Pohjois-Norjaan ja ajella pitkin Ruotsia Tukholman kautta takaisin kotiin.

Turkulaisen Kujalan perheen lomamatka lyheni lopulta roimasti.

”Suunnitelma muuttui ja otimme viikoksi mökin Ylläkseltä”, sanoo Jenni Kujala.

Kujalat eivät tehneet laskelmia polttoainekuluista.

”Olimme kuitenkin kartalla siitä, että hinnat nousevat ja vaikuttavat merkittävästi loman kokonaiskuluihin”, Jenni Kujala sanoo.

Monessa perheessä on tänä kesänä pohdittu, miten perinteinen kesälomareissu toteutetaan vai toteutetaanko lainkaan. Polttoaineen hinta on kallistunut viimeisen vuoden aikana niin, että tankillisesta joutuu maksamaan yli neljäkymmentä euroa enemmän kuin viime kesänä.

Suomessa on viimeisimmän EU-tilaston mukaan EU:n toiseksi kallein bensiini Tanskan jälkeen ja toiseksi kallein diesel Ruotsin jälkeen.

Kun HS kysyi lukijoilta, miten kallistunut polttoaineen hinta vaikuttaa kesälomailuun, vastaukset jakautuivat.

Iso osa 462 vastaajasta kertoi ökyhinnan vaikuttavan tänä kesänä niin, että reissut vähenevät tai jäävät tekemättä.

Toinen puolisko vastaajista kertoi, ettei kalliilla hinnalla ole heille vaikutusta. Mökille on päästävä, kuten ennenkin, eikä muistakaan reissuista välttämättä tingitä – kesä kun on.

Moni reissulle aikova kertoi kuitenkin suunnittelevansa ajelut aiempaa paremmin ja säästävänsä sitä kautta rahaa. Kun kohteeseen mennään, siellä ollaan pidempään. Kaasujalkaa aiotaan myös keventää ja näin optimoida polttoaineen kulutusta.

Jenni, 28, ja Oscar, 30, sekä yksivuotias Vilja Kujala menevät tänäkin kesänä mökille Hollolaan, mutta tarkoituksena on tehdä poikkeuksellisesti vain yksi pitempi reissu. Mökillä ollaan silloin pari viikkoa putkeen, eikä ajella kahtasataa kilometriä suuntaansa edestakaisin, kuten aiemmin.

”Ennen olemme autoilleet enemmän mökille vain viikonlopuksi, ja siellä ollessa olemme saattaneet ajella välillä Lahteen puolen tunnin päähän”, sanoo Kujala.

Päiväretket jäävät tänä kesänä vähemmälle, koska etäisyydet ovat pitkiä. ”Nyt ollaan enemmän aloillamme mökkeillessä, mutta se on tullut tavaksi ehkä myös pienen lapsen myötä”, Kujala sanoo.

Oscar, Jenni ja yksivuotias Vilja Kujala odottivat autojunan lähtöä Pasilassa.

Kun taloudessa toinen on ollut opiskelijana ja toinen hoitovapaalla, kuluja on tullut mietittyä.

”Muutenkaan emme autoile arkisin oikein lainkaan, vaan auto on vapaa-ajan retkissä apuna, kun kuljetaan koiran ja pienen lapsen kanssa. Nyt toki mietitään vieläkin enemmän autoilua myös vapaa-ajan matkustamisessa kasvaneiden kustannusten vuoksi”, Kujala sanoo.

Kyselyyn vastanneissa oli myös niitä, jotka aikoivat vähentää perheen kakkosautolla ajelua. Jossain perheessä oli jo luovuttu toisesta autosta.

Puolison kanssa ajeltu mökille kummankin oman aikataulun mukaan, molemmat omalla autolla. Tänä kesänä ajetaan yhdessä. Matkaan käytetään myös enemmän aikaa, koska ajetaan taloudellisesti hieman hitaammin.

Nainen, 63, Salo

Parisen kuukautta sitten käytössä oli kaksi henkilöautoa, mutta tällä hetkellä yksi – eli kokeillaan tuleeko vain yhdellä autolla toimeen.

Mies, 51, Helsinki

Polttoaineen hinta on noussut liian korkeaksi varsinkin monen nuoremman vastaajan mielestä.

Korkea bensan hinta karsii ehdottomasti kesälomareissujani. Sukulaisreissuja ei tule tehtyä ja matkustelu kotimaassa on yli kipurajan. Vähäiset rahat käytetään kotona olemiseen ja arkisiin asioihin.

Nainen, 33, Savonlinna

Yhtään reissua ei tehdä tänä vuonna polttoaineen hinnan takia. Polttoaineen veroa voisi väliaikaisesti pienentää. Tämä vaikuttaa jo kaikkiin hintoihin liikaa. Meillä on kaksi aikuista ja kolme lasta. Olemme kiertäneet huvipuistoja ja leirintäalueita joka kesä.

Mies, 47, Turku

Varsinkin pidemmät reissut autolla olivat jäämässä monelta tänä vuonna väliin.

Hintojen nousun takia en tänä vuonna ole suunnitellut mitään reissua lomaksi. Normaali Lapin tai Itä-Suomen reissu jää todennäköisesti tekemättä.

Mies, 55, Hyvinkää

Suunnittelin kesälomamatkaa Lappiin, mutta näillä hinnoilla sitä ei ole mahdollista toteuttaa.

Mies, 25, Espoo

Kotimaan reissun sijaan osa pohti ulkomaanmatkaa. Lentolippu Välimerelle tai autoilu Baltiassa ja Puolassa houkuttelivat.

Kotimaan pohjoisen kahden viikon asuntovaunureissu jää tekemättä, kun lähes 1 800 euroa menisi pelkkiin polttoaineisiin. Tuemme mieluummin 800 eurolla Turkkia lomalla. Saamme reilun viikon lomamatkan puolet halvemmalla ja lennämme mieluummin Turkkiin kuin maksamme älyttömyyksiä kotimaan matkalla polttoaineista.

Mies, 54, Hyvinkää

Mökki saaressa. Taitaa jäädä käymättä tänä kesänä kokonaan. Pelkät polttoaineet +100 euroa. Lähdettiin Espanjaan, jonne viikoksi 240 euroa/henkilö. PS. Täällä 95e 0,6 euroa/litra halvempaa.

Mies, 57, Helsinki

Lähden sinne missä polttoaine on halvempaa, Baltia ja Puola kutsuu, reilusti alle 2 euroa/l diesel kaikkialla siellä.

Mies, 60, Lahti

Autoilijat ovat kyselyn perusteella tehneet viime aikoina paljon hintavertailuja auton ja junan välillä. Osa on siirtynyt omasta autosta autojunaan, mutta jotkut olivat todenneet autojunan vähintään yhtä kalliiksi.

Jenni Kujala varasi autopaikan ja hytin koko perheelle hyvissä ajoin marraskuussa hintaan 150 euroa. ”Siinä vaiheessa se oli edullinen. Lähempänä lähtöä hinnat pomppaavat ylöspäin”, Kujala tietää.

Kujala kulkisi mielellään pitkät matkat aina julkisilla oman auton sijaan.

”Ollaan aiemminkin kuljettu Lappiin julkisilla ja se ollut toimivaa. Menisin joka Lapin-loman junalla, jos vain vaunuissa olisi tilaa ja hinta kohdillaan. Ympäristökin kiittää”, hän sanoo.

Kyselyssä osa kertoi siirtyvänsä viimeistään nyt julkisiin kulkuvälineisiin – sekä hinnan takia että ilmastosyistä.

Ympäristösyistä vältän muutenkin autoilua, ja aion mennä Lappiin tai Kainuuseen lomailemaan julkisilla liikennevälineillä. Bensan hinta saattaa vaikuttaa bussilipun hintaan, mutta ei niin paljon kuin yksityisautoiluun, jolloin odotan kustannuksen nousun olevan marginaalinen osa matkabudjettia.

Nainen, 34, Helsinki

Tänä vuonna kotimaan matkat tulee pääosin tehtyä oman auton sijaan junalla, mutta siihen vaikuttaa bensan hinnan lisäksi myös päästöt / ympäristöasiat.

Nainen, 64, Helsinki

Pitkien etäisyyksien maassa siirtyminen vaikkapa mökkipaikkakunnalle ilman omaa autoa ei aina onnistu. Julkisin liikennevälinein harvoin pääsee perille asti. Koska lomabudjetti menee pitkälti matkustamiseen, säästää täytyy muusta.

Yleensä kilometrit ovat olleet noin 650/matka, joten kyllä tuo menoveden hinta jo kukkarossa tuntuu. Itseäni se ei perikatoon aja, mutta ei mahdollista enää tukea mökkipaikkakunnan taloutta muuten.

Mies, 58, Helsinki

Retkeilyautolla tehtävä matka lyhenee. Matkalla olevilla huoltoasemilla ym. ei käytetä rahaa kuin aivan pakollisiin ostoksiin. Kahvit ja ruuat tehdään itse. Elikä kaikesta säästetään.

Mies, 49, Oulu

Autoa ei ole varaa vaihtaa uudempaan, kun autorahat uppoavat bensatankkiin.

Mies, 75, Turku

Kaikilla polttoaineen kova hinta ei vaikuta liikkumiseen. Perinteeksi muodostuneille kesämatkoille on päästävä ja tiettyjen sukulaisten ja ystävien luona käytävä, vaikka se tuleekin tänä vuonna hintoihinsa.

Lomareissut tehdään, vaikka bensa on kallista. Lomalla nautitaan Lapin maisemista ja muistakin kotimaan nähtävyyksistä. Elämä on elämistä varten, eikä surkutella kotona. Säästetään sitten jostain muusta, jos on mahdollista.

Mies, 52, Vaasa

Kun mennään niin mennään. Ei se bensa kokonaiskustannuksista kuitenkaan niin iso osa ole.

Mies, 58, Pietarsaari

Hinta ei vaikuta, en katso hintaa pumpulla. Saa maksaa vaikka 5 euroa, perheen kanssa reissaaminen on sen arvoista.

Mies, 53, Helsinki

Sähköauton viime aikoina hankkineille ei polttoaineen hinnalla luonnollisestikaan ole merkitystä – tämä kävi ilmi myös kyselyssä. Korkeintaan hymyilyttää, kun ajaa pumppujen ohi, osa kuvasi.

Täyssähköautojen ja ladattavien hybridien ensirekisteröinnit ovat lisääntyneet Suomessa viime vuosina voimakkaasti. Ladattavien autojen osuus on silti yhä vain noin neljä prosenttia autokannasta. Valtaosa henkilöautoista, 65 prosenttia, kulkee bensiinillä

Vaihdoin bensiinikäyttöisen auton sähköautoon huhtikuussa, jotta voisin luopua öljypohjaisista polttoaineista, ja saisin vähennettyä polttoainepäästöjä. Toinen ajatus oli siirtyä lentomatkoista automatkoihin. Nykyisessä tilanteessa automatkailu on pikemminkin lisääntymässä kuin vähenemässä.

Mies, 65, Turku

Kujalan perheeseen hankittiin ensimmäinen oma auto vastikään.

”Päädyimme bensa-autoon. Sähköauto olisi ollut kiva, mutta käytettynä sellaisia ei ollut saatavilla meidän budjetilla”, Jenni Kujala sanoo.

Jutussa käytetyt lainaukset ovat vain yhteystietonsa jättäneiltä vastaajilta.